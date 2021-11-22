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На красно-белые кулаки «шуты» ответили голами. «Йокерит» взял реванш у «Спартака»

В прошлую субботу спартаковцы порадовали своих болельщиков крутым камбэком в Хельсинки, причем вторым подряд. Уступая лидеру Западной конференции 0:2, москвичи победили 4:2. Сегодня на арене «Мегаспорт» хозяева выплеснули энергию на акцию возмездия и были разгромлены «Йокеритом» 1:6.
На красно-белые кулаки «шуты» ответили голами. «Йокерит» взял реванш у «Спартака»
22 ноября 2021 22:14
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Twutter ХК «Йокерит»

Такой дерзости от команды, ведущей борьбу не за лидерство, а за путевку в плей-офф, «Хартвалл Арена» не ожидала. Спартаковцы, вдохновленные камбэком в домашнем матче с «Барысом» (5:2), превратили невозможное в возможное. Третий период гости выиграли 3:0 и вместе с ним матч — 4:2.

Увы, победа далась дорогой ценой: в лазарет угодили центрфорвард Андрей Локтионов и защитник Михаил Мамкин. Причем оба получили травмы по вине соперников, откровенно грубивших.

Хамство решено было не оставлять без наказания. И красно-белые не откладывая дело в долгий ящик решили отомстить «шутам» за потерю «бойцов».

Едва шайбу вбросили в центре поля, как на льду образовались две пары «танцующих»: Никита Соколов и Маркус Хянникяйнен, Олег Евенко и Марко Анттила. Акция возмездия удалась: в обоих кулачных поединках спартаковцы одержали безоговорочную победу.

Только вот потраченные силы восполнить не сумели. Да и герою матча в Хельсинки вратарю Алексею Красикову не везло. Пропустив за 15 минут три шайбы, он отправился на лавку. Но и его сменщик Оскар Данск недолго оставался «сухим»: после перерыва в его ворота влетели две шайбы.

0:5 — такого разгрома не ожидал никто. В конце второго периода красно-белым удалось уйти от сухого поражения благодаря своему капитану. Досрочно залечивший травму Поймав соперника на ошибке при смене состава, Сергей Широков убежал к воротам Андерса Линдбека и с добивания отправил шайбу в сетку.

Третий период превратился в эндшпиль с легко предсказуемым исходом. Спартаковец Джейк Виртанен, не желая мириться с поражением, схватил два малых штрафа. Хозяева же не воспользовались большинством «5 на 3» и вдобавок получили шестую шайбу в пустые ворота от того самого грубияна Хянникяйнена, сломавшего в Хельсинки Локтионова.

Параллельно на «ВТБ Арене» московское «Динамо» отпраздновало свой 75-летний юбилей победой над «Куньлунем». Пусть скромно — всего 3:1. Двумя очками за результативные передачи пополнил личный бомбардирский счет капитан бело-голубых Вадим Шипачев. Его звено (с Антоном Ведином и Станиславом Галиевым) забило три первых гола.

Русский Кросби давно убежал в отрыв в бомбардирской гонке и вряд ли уступит лидерство. А это солидная прибавка к зарплате. За место в тройке бомбардиров чемпионата ему полагается бонус — пара десятков миллионов рублей.

ТАБЛО

Спартак — Йокерит — 1:6, Амур — Авангард — 1:3, Витязь — Северсталь — 1:2Б, Динамо М — Куньлунь Ред Стар — 4:1

источник: «Советский спорт»
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