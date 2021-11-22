Алексей Кудашов: «Куньлунь» - опасный соперник, мы старались не терять бдительность

- Как вам игра? - вопрос Кудашову.

- Очень важно было выиграть, потому что сегодня день рождения у клуба. Ребята ответственно подошли к матчу. По игре заслуженно победили, потому что весь матч контролировали ход игры. Были помарки, но победили заслуженно.

- Выходить в такой день на лед – дополнительный настрой или большая ответственность?

- И то, и другое. Все вместе. Жаль, не полные трибуны были. Баннер болельщики сделали. Было важно выиграть.

- Было два удаления за нарушения численного состава, причем когда команда шла в атаку. Сильно хотели победить?

- Это невнимательность.

- Во многих матчах случаются такие удаления. Вам не кажется, что арбитры слишком строги?

- В НХЛ больше лояльности в этом плане. У нас вот так. Есть правила.

- Показалось, что «Динамо» сегодня провело тренировку с повышенной ответственностью. Казалось, что в любой момент команда может прибавить. Согласны?

- Не соглашусь. Нам противостоял очень опасный соперник, мы старались не терять бдительность. Иногда играли строго, где было нужно, потому что соперник хорошо играл на контратаках, и многие команды уже поплатились.

- Федоров сыграл первый матч с марта. Как оцените игру и сколько времени надо, чтобы он набрал оптимальные кондиции?

- Сколько предсезонка идет, столько и нужно. От пяти до десяти матчей. Неплохо он себя показал для первой игры.

- Сейчас у «Динамо» пять побед подряд. Команда набрала оптимальный ход?

- Идем от дня ко дню. Много нюансов: соперники, наше состояние, травмы, усталость. Бывает такое, что в яму забираемся. Никто не знает, что будет завтра. Радуемся тому, что есть сейчас.

- Фесенко и Войнова на сколько потеряли?

- Фисенко надолго, Войнова ненадолго.

«ДИНАМО» ТОЛЬКО ДАЙ ШАНС, И ОН ИМ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ»

- Как вам игра? – вопрос Занатте.

- «Динамо» - очень сильная команда, которой только дай шанс и она воспользуется им. Мы совершили несколько ошибок, включая удаления. В целом мы боролись, старались, показали максимум, но ошибки в матчах с такой командой дорого стоят.

- Целый период, который вы играли в меньшинстве – перебор. Почему так много штрафа? Особенно интересует эпизод, когда при игре четыре на четыре у вас на площадку вышел лишний игрок.

- Это грубая ошибка, которой нет оправданий. Такие ошибки допускать нельзя.

- Было две игры с «Авангардом», и вы сказали, что уровень «Куньлуня» не позволяет бороться с таким соперником. У «Динамо» такой же класс, как у «Авангарда»?

- Это тоже команда высокого уровня, один из претендентов на чемпионство. В таких матчах мы должны играть идеально, чтобы иметь шанс. Мы знаем, что именно можем противопоставить. Надо полностью избегать ошибок, что нам не удается.

- В первом домашнем матче вы не смогли остановить звено Шипачева. Это самый сильный игрок КХЛ?

- Если бы мы даже всемером защищались, если дать ему время, он бы все равно нашел пусть к воротам. Это выдающийся игрок.