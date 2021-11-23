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За два с половиной месяца до Олимпиады Россия открыла за океаном второй фронт

Наши замаскированные в НХЛ агенты вышли на авансцену. Защитники Гавриков и Зуб открыли голевой счет, а тот же Гавриков, Тренин и Барабанов отметились первыми победными шайбами в сезоне.
За два с половиной месяца до Олимпиады Россия открыла за океаном второй фронт
23 ноября 2021 10:47
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL (НХЛ)

Отметим в первую очередь габаритного 24-летнего челябинца за его выдающийся вклад в викторию «Нэшвилла» над «Анахаймом» (3:2). Тонкой передачей за спину Тренин помог Джохансену открыть счет, а на 53-й минуте при равенстве 2:2 Яков все сделал сам. Дважды отобрал шайбу, растолкал всех у левого борта, скинул с плеч капитана «Анахайма» Гецлафа и матерого защитника Шаттенкирка, выкатил в одиночестве на ворота «уток» и расстрелял американца Гибсона.

Впервые в карьере Тренин забил победный гол, а два очка за игру ему удалось набрать лишь во второй раз в НХЛ. В Тампе 13 марта он точно таким же образом организовал две из трех шайб «Нэшвилла» в ворота Андрея Василевского. Однако «молнии» заколотили еще больше и взяли верх – 6:3.

Поразительно, но организаторы прокатили уральца с первой звездой, отдав ее канадцу Джохансену, и только вторым в трио лучших поставили Якова. Ничего – злее будет!

Впрочем, сам Джохансен с удовольствием отдал должное партнеру:

- Як будет скромничать, но он сыграл невероятно, когда забивал решающий гол. Нашел пространство, выиграл всю борьбу и забросил красивейшую шайбу. Нам было нужно, чтобы кто-то проявил себя. Тренин в умопомрачительном стиле взял игру на себя, раз шесть вышел победителем из силовой борьбы, чтобы убежать вперед и нанести бросок. Он провел великолепный матч и, надеюсь, сделает то же самое через день с «Вегасом».

А уж как мы-то все в России на это надеемся! Еще лучше, чтоб челябинский богатырь нечто подобное сотворил на Олимпиаде в Пекине. Ведь на центрфорвардов у сборной лютый дефицит.

- Доволен тем, как мы среагировали на два поражения (0:3 от «Торонто» и 3:6 от «Монреаля»). Мы вышли заряженными и добились успеха. Мне кажется, у меня всегда возникают моменты. Просто раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идет, - подытожил герой вечера в столице кантри.

Идет-то идет, но пока у россиянина в 18 матчах лишь 5 (2+3) очков. Хотя тренер Джон Хайнс – да-да, тот самый кто чморил Гусева в «Нью-Джерси»! – в Тренина верит:

- У него есть атакующие способности. Его звено играет жестко, пользуется своими габаритами. Но эти трое так эффективны прежде всего потому, что мастерски действуют впереди, умеют завершать атаки. Когда им представляется шанс, могут выстрелить. Что Тренин убедительно и продемонстрировал.

Если Якову свою необходимость в Пекине Алексею Жамнову еще предстоит доказать, то путевки на Олимпиаду-2022 у Гаврикова и Зуба давно в кармане. Одни из лучших российских домоседов наглядно показали главному тренеру сборной, что и у чужих ворот не лыком шиты.

Причем защитник «Коламбуса» стрельнул сразу дублем, чем обеспечил победу в Буффало – 7:4. Правда, вторую шайбу Владислав забросил из своей зоны и, можно сказать, нечаянно: делал проброс в центр дуплетом от бокового борта. Как в бильярде, снаряд лег точно в лунку – в пустую рамку «Сейбрз» после замены вратаря на шестого полевого.

А вот премьерный в сезоне гол Артема Зуба «Оттаве» в Денвере не помог – 5:7 от «Колорадо». Команду выбила из колеи вспышка заболеваемости китайской заразой – сразу десять «сенаторов» угодили в ковид-протокол. Мало того, что три игры пришлось отложить, даже базу «Оттавы» закрыли на дезинфекцию! Только в конце минувшей недели Зуб и Ко с карантина вернулись к тренировкам, потому сил на высокогорье на 60 минут и не хватило. Ведь еще в середине третьего периода гости вели 5:4.

Нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, к слову, отметился голом и передачей. Именно он открыл счет уже на 50-й секунде, пока заржавевшие после вынужденной паузы «сенаторы» разбирались, что к чему. Челябинец, пропустивший несколько недель из-за травмы, только в одном матче из шести не набрал очков.

Второй звезды матча удостоился и Александр Барабанов в Сан-Хосе. В овертайме его выпустили на остаток большинства, и при уже равных составах олимпийский чемпион поразил ворота «Каролины» - 2:1. Петербуржец повторил собственный рекорд результативности – 8 (3+5) очков. Но в прошлом сезоне Барабанову для этого потребовалось 22 матча, а сейчас уложился в 13.

источник: «Советский спорт»
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