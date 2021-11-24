Он в долгу перед сборной России. Зубов стал главным тренером «молодежки» на МЧМ-2022

На Кубке Карьяла-2021 наша национальная команда провела матчи со шведами (2:4) и чехами (4:1) под руководством олимпионика, двукратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала славы в Торонто Зубова, прибывшего в Хельсинки помощником Олега Браташа. Именно он руководил «Красной машиной»-джуниор в стартовом матче турнира с финнами (0:3).

Браташ переместился на пост старшего тренера молодежной сборной. До него в ней рулил Игорь Ларионов, сильно удивившийся перестановкам в ее тренерском штабе.

Роман Зубова со сборной складывался лоскутно: он дебютировал на Олимпиаде-1992 в Альбервиле и вернулся из Франции с золотой медалью, потом были неудачные ЧМ-1992 в Братиславе/Праге и Кубок мира-1996. На этом точка. Обида сделала Сергея отказником. Он пропустил три большие Олимпиады – в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006. Плюс Игры-2010 в Ванкувере – туда именитый защитник имел призрачные шансы попасть из «листа ожидания», но ждать отказался.

Так на что и на кого обиделся Зубов в расцвете сил и таланта? Дело было на Кубке «Спартака»-1997 – болельщики, надеюсь, не забыли этот предсезонный турнир с участием отечественных энхаэловцев. В ресторане группа кавказцев стала приставать к жене Сергея. Они подняли ее вместе со стулом и перенесли к своему столику. Попытавшегося вмешаться Зубова осадили кулаком.

Этот инцидент и стал главной и единственной причиной его бана сборной. Впоследствии Сергей выразил претензии к организатору турнира – не будем называть его фамилию, тем более что этот человек сравнительно недавно ушел из жизни.

- Но причем здесь сборная? – вправе поинтересоваться болельщики. Вот и автор этих строк не знает ответа на этот вопрос.

Двадцать лет спустя ФХР пригласила отказника в тренерский штаб Олега Знарка. Но перед домашним ЧМ-2016 Зубова тихо заменили на Валерия Брагина. Вряд ли это было решение главного тренера, Знарку было стыдно отвечать на вопросы об отводе Зубова.

Теперь Зубов везет молодежную сборную в Канаду. В его штабе и Знарок – в качестве тренера-консультанта. Пока неизвестно, полетит ли Олег Валерьевич в Ред-Дир. Среди ассистентов Александр Титов, который работал на ЧМ-2021 в Риге.

- А кто эти люди? – напрямую спросил после Риги вице-президент ФХР, мэтр Борис Майоров главу штаба «Красной машины» Романа Ротенберга, имея в виду еще одного помощника Брагина – Альберта Лещева.

Отвечаем: Титов и Лещев примеряли форму сборной, оба (в разное время) выигрывали московский декабрьский международный турнир и потому отнюдь не чуждые национальной команде люди.

С вратарями в Ред-Дире/Эдмонтоне будет работать ноунейм Андрей Комиссаров. А герой Солт-Лейк-Сити-2002 Николай Хабибулин вместе с Ларионовым получил повышение в олимпийскую (вторую) сборную. Обладателя Кубка Стэнли-2004 не было на МЧМ и год назад, по семейным обстоятельствам. Ярослава Аскарова тренировал Рашит Давыдов, дистанционно. Да, видно, не справился, коли его отправили из СКА и национальной сборной перед ЧМ-2021 в Риге.

Сбор молодежки стартует 1 декабря, 15-го она транзитом через Хельсинки вылетит в Канаду. В Новогорске запланирован контрольный матч с «Витязем». А на родине хоккея наши проведут еще две выставочные игры.

Будем верить, что под руководством Зубова российская «молодежка» выступит успешнее, чем год назад. Напомним, команда под управлением Ларионова вернулась из Эдмонтона с «деревянными» медалями, проиграв полуфинал Канаде и утешительный финал Финляндии с общим счетом 1:9.

Ныне из участников тех событий в обойме вратарь Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин и Кирилл Кирсанов, нападающие Марат Хуснутдинов, Дмитрий Злодеев и Василий Пономарев, а также тренер Владимир Филатов.