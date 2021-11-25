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Русский Бенджамин Баттон против двуглавого дракона «Эдмонтона»: чья возьмет?

Увы, друзья, у нас нерадостные новости из-за океана накануне тамошнего Дня Благодарения – из вероятных олимпийцев поддержали марку только, понятно, Великая восьмерка да вратари, в которых мы и так не сомневаемся.
Русский Бенджамин Баттон против двуглавого дракона «Эдмонтона»: чья возьмет?
25 ноября 2021 10:13
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Перед национальным выходным завтра паузу на день берет и НХЛ, чтоб игроки могли отметить главный семейный праздник Америки. А потому сегодня расписание получилось сверхнасыщенным – сразу 14 матчей! Я заранее запланировал порезвиться с тремя звездами. Однако все наши посланцы почему-то разом затаились. Лишь два попадания в трио лучших, причем ни одной первой позиции?!

Сергей Бобровский, о котором американский телекомментатор сказал, что россиянин фантастически стартовал в этом сезоне – вторая звезда. Его «Флорида» одолела в овертайме «Филадельфию» - 2:1. «Пантеры» повторили рекорд «Чикаго» аж 1963 года – 11 домашних викторий со старта чемпионата. У Боба, отразившего 32 из 33 бросков «летчиков», уже 10 побед – он ни разу не проиграл в основное время.

В НХЛ с нулем в этой графе есть еще только один вратарь – и это наш человек из Магнитогорска. Илья Самсонов установил новый рекорд «Вашингтона»: когда он выходил в стартовом составе, «столичные» набирали очки в восьми подряд матчах с начала сезона. Уралец на сей раз парировал 25 из 28 бросков «Монреаля» (6:3) и добыл седьмую победу в девяти встречах. Еще в двух он проиграл в овертайме.

Однако Россию в трио лучших игроков матча в столице США представил не 24-летний голкипер, а 36-летний сами знаете кто, удостоившийся третьей звезды.

К Русской машине, которая никогда не ломается, за океаном приклеилось уже новое прозвище – Бенджамин Баттон. Его еще в 1922 году придумал знаменитый американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд, а в 2008-м рассказ экранизировал легендарный голливудский режиссер Дэвид Финчер. Бенджамин Баттон рождается, похожим на 80-летнего старика. Но с каждым годом главный герой в исполнении Брэда Питта становится моложе и добивается в жизни всего, о чем мечтал.

Овечкин в этот вечер решил поассистировать партнерам и раздал три голевые передачи Карлсону, Кузнецову и Уилсону. Особенно показательным получился победный гол Евгения, когда он довел счет до 4:1. Что делает Великая восьмерка, когда принимает шайбу в убойной позиции? Лепит по воротам! Что делает любой игрок, когда оказывается с шайбой на пятаке? Пытается переиграть вратаря.

Но что придумал Александр, когда получил шайбу от Протаса – белоруса в этом матче отрядили в звено к Ови и Кузи - в двух метрах от ворот? Король снайперов резко ускорился и с бешеной скоростью покатил… назад?! Этот невероятный маневр единственного смельчака, бросившего вызов Пику 894, настолько потряс монреальцев, что все шестеро гостей, включая голкипера Аллена, попросту окаменели, разинув рты. Тем временем русский капитан отпасовал на синюю линию Карлсону, американец вернул шайбу на пятак Кузнецову – уральцу не составило труда уложить снаряд в незащищенный ближний угол.

Чудеса – да и только!

Вот только в Аризоне никаких аномалий не произошло. Хозяева продули «Эдмонтону» - 3:5, а его двуглавый дракон все эти пять, скажем, укусов и организовал. У Макдэвида и Драйзайтля – по 4 (2+2) очка.

Немец продолжает возглавлять список бомбардиров чемпионата с 40 (20+20) баллами, у капитана «Ойлерз» - 36 (14+22). У капитана «Вашингтона» - 33 (15+18) очка в 20 матчах. Это абсолютно лучший старт динамовца за все 17 сезонов в НХЛ! Поистине он молодеет прямо на наших глазах!

Попутно Овечкин в списке бомбардиров всех времен догнал Белокурого дьявола «Монреаля» Ги Лефлера. С 1353 (745+608) очками москвич поднялся на 27-е место.

источник: «Советский спорт»
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