Гусев взял Казань. Но достоин ли он приглашения на Кубок Первого канала?

Армейцы с двумя победами возвращаются из Татарстана (8:2 над «Нефтехимиком» и 4:3ОТ над «Ак Барсом»). Серия из шести поражений забыта.

Камбэки в КХЛ ныне в тренде. Вчера «Трактор» отыграл на «ВТБ Арене» у московского «Динамо» фору 1:5, но все-таки уступил в овертайме 6:7ОТ. Сегодня в Магнитогорске лидер регулярного чемпионата «Магнитка» горела после двух периодов 0:4, но спасала игру с минским «Динамо» – 5:4Б.

В Мытищах «Спартак» уже по традиции создал себе проблемы, пропустив две быстрые шайбы (то же самое было в Москве с «Барысом» и в Хельсинки с «Йокеритом»), но победил 6:4.

В Казани питерцы два периода контролировали игру, вели 3:0, но «партия» перетекла в овертайм. Ее судьбу решил Никита Гусев, на счету которого 3 (1+2) очка, в том числе и победная шайба. Этот гол стал для его автора 150-м, юбилейным, в КХЛ. Забит он был эстетски – кистевым броском со средней дистанции из обводки. Никита доказал, что после неудачной командировки в НХЛ способен поражать ворота не только «Куньлуня» и «Нефтехимика», но и топ-клубов.

Еще по ходу армейского дерби с ЦСКА Гусеву поменяли центрфорварда: Лео Комаров ушел в силовое звено, его место занял Михаил Воробьев. В Нижнекамске на правом крыле тройки с Гусевым и Воробьевым выходил Матвей Мичков. В Казани он начал матч в этом сочетании, но потом осел на лавке. Бросать в такое рубилово 16-летнего вундеркинда было рискованно. Тем более что 1 декабря Мичков отправляется в молодежную сборную для подготовки к МЧМ-2022 в Канаде. Надо бы юношу поберечь для грядущих побед.

Руки и голова у Гусева помнят золотые времена СКА, а вот ноги пока отстают. Тем не менее тренеры внедрили его в спецбригаду большинства четвертым форвардом к Антону Бурдасову, Андрею Кузьменко, Йоонасу Кемппайнену и защитнику Оскару Фантенбергу.

Гусев был близок к дублю, но притормозившую на ленточке шайбу после его броска протолкнул в сетку оборонец Мэт Робинсон.

Пригласят ли в сборную на декабрьский Кубок Первого канала связку Гусев – Воробьев? Насчет последнего есть большие сомнения. Особенно с учетом изменившегося статуса СКА – теперь это не базовый клуб национальной сборной, которой в Москве будет руководить с лавки пекинский тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым.

У Гусева же остается шанс. Его, например, можно использовать в роли Сергея Мозякина в олимпийском составе Пхенчхана. Как форварда замены и спецбригад.

Скоро должны объявить список кандидатов на турнир, где будет презентована сборная олимпийского варианта Б (без НХЛ в Пекине). На днях мы попробуем прикинуть состав. Пока место в нем из СКА гарантировано разве что нападающему Андрею Кузьменко, открывшему счет в Казани. Гол – волшебный!

ТАБЛО

Ак Барс – СКА – 3:4ОТ, Металлург – Динамо Мн – 5:4Б, Куньлунь Ред Стар – Спартак – 4:6, Барыс – Торпедо – 4:2, Салават Юлаев – Витязь – 2:3Б, Нефтехимик – Динамо Р – 3:2Б