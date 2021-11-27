Семейный подряд Ови в действии: трехлетний сын так потренировал отца, что тот сразу выдал хет-трик

Главный семейный праздник США и приданный к нему национальный день отдыха массово перезагрузил россиян. Пару дней назад мы сетовали, что в 14 матчах дня только два наших посланца просочились в трио звезд (Бобровский и Овечкин), а сейчас в 13 играх у нас таковых – восьмеро, причем четверо на первой позиции!

Фиксируем цифру дня.

Первая звезда – Александр Овечкин («Вашингтон»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»).

Вторая звезда – Артемий Панарин («Рейнджерс»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Илья Сорокин («Айлендерс»).

Третья звезда – Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Напрягает, правда, что не отметили ни одного защитника (три вратаря, пять нападающих). Но игроков этого амплуа вообще редко выделяют, основываясь прежде всего на очках за результативность. Как, к примеру, в этот раз произошло с капитаном «Нэшвилла» Йози. Стоило швейцарскому защитнику в победном матче с «Нью-Джерси» (4:2) набрать 2 (1+1) очка – и лови, Роман, первую звезду!

Ну а Великой восьмерке, чтобы по расписанию (матчей «столичных» в регулярном чемпионате) совершить подвиг и войти в историю, хватило 56 секунд второго периода матча с «Флоридой», приехавшей в столицу США во главе общей таблицы НХЛ. В этот отрезок Овечкин забил сначала в большинстве, а потом в равных составах, что в его карьере случилось в 79-й раз. Александр вышел на чистое первое место по этой статистике – чего в НХЛ только не считают! – вырвавшись из объятий Бретта Халла с 78 матчами. 73 – у Фила Эспозито, 70 – у Марио Лемье, 66 – у Майка Босси. А сколько у единственного покорителя Пика 894, магистры цифры НХЛ скромно умолчали.

Зато на этот факт живо отреагировали болельщики, закидав твиттер веселыми вопросами. Типа: «Здесь имеются в виду два гола в большинстве и в равных составах, забитые разным вратарям?» На что другой шутник тут же выдвинул свою версию: «Забитые разным голкиперам в течение 56 секунд».

Фишка здесь в том, что первую шайбу русского капитана пропустил Бобровский, а вторую – Найт. Вообще-то тут явный косяк допустили медицинские службы НХЛ. С полевыми игроками регламент по предотвращению сотрясений мозга лига прописала четко – после любого опасного удара в голову пострадавший немедленно изымается из игры, уходит в раздевалку и обследуется на предмет сотрясения.

С вратарями почему-то не так. За 76 секунд до гола Овечкина счет сравнял Уилсон, после чего по инерции въехал в Бобровского, который, огорченный, выкатил из ворот. Возможно, канадский громила даже это сделал умышленно. Однако судьи никак не отреагировали. Хотя удар в голову был очевидный, а Сергей рухнул на лед и не сразу поднялся.

Только после того, как в его ворота влетела вторая шайба, Боба заменили на молодого Найта. Парень не успел хотя бы чуть-чуть размяться и пропустил с первого же броска – так Ови сделал дубль двум голкиперам менее чем за минуту. Спустя еще 27 секунд в рамку вернулся Бобровский. Чтоб через две с половиной минуты снова ее покинуть, и, видимо, по требованию медиков НХЛ уйти наконец в раздевалку на обследование. Все, к счастью, обошлось: в конце второго периода сибиряк снова занял место в воротах «пантер». Чтобы стать соучастником первого хет-трика Овечкина с 4 февраля 2020 года, когда на этой же арене пострадал «Лос-Анджелес».

Пока бейсболки, кепки и прочие головные приборы летели на лед, герой вечера подкатил к борту, где сидели супруга со старшим сыном, ласково стукнул крагой по стеклу, подмигнув Сереже:

- Ну что, классный у тебя батя!

Тем временем архивариусы углубились в свои кондуиты и вскоре принялись бомбить информационное пространство цифирью:

- Ови сравнялся с Яри Курри по матчам с 2+ очками за карьеру – 385 и 21-е место в летописи НХЛ;

- Ови в списке бомбардиров всех времен обогнал Ги Лефлера (1353 очка) и Брендана Шэнахена (1354) и поднялся на 26-е место с 1356 (748+608) баллами;

- Ови вплотную приблизился к лидеру всех времен по голам в большинстве Дейву Андрейчуку – 273 против 274;

- Ови вплотную приблизился к Филу Эспозито по победным шайбам – 117 против 118. Больше только у Горди Хоу (121) и Яромира Ягра (135);

- Ови вплотную приблизился к Марио Лемье, занимающему третье место в летописи НХЛ по матчам с 2+ шайбами – 153 против 154;

- Ови в возрасте 36 лет и 70 дней оформил самый возрастной хет-трик в истории «Вашингтона». Прежнее достижение принадлежало Петеру Бондре – в ноябре 2003 года словак исполнил трюк со шляпой в 35 лет и 295 дней;

- Ови выбил 28-й хет-трик в карьере и делит шестое место в летописи НХЛ с Марселем Дионном и Бобби Халлом;

- Ови на 18 шайб отстает от Яромира Ягра, занимающего третье место в списке снайперов всех времен – 748 против 766;

- Ови за счет большего количества голов обошел в списке бомбардиров чемпионата Коннора Макдэвида – 36 (18+18) против 36 (14+22). Впереди как по очкам, так и по шайбам лишь немец Драйзайтль – 40 (20+20).

Сережа, ходи к папе на тренировке почаще!

Кстати, любопытный факт из семейного видео посещения Ови-юниором базы «Вашингтона». Обратили внимание, что Александр Михайлович крутил педали велотренажера в полном одиночестве? Неважно, пришел он на тренировку первым или ее в этот день вовсе не было, такой суперпрофессионализм заслуживает искреннего уважения на грани с восхищением!

Равно как привычно захватывающие дух перформансы в воротах Шестеркина и Василевского.

Андрей помог «Тампе» всухую укатать «Сиэтл» - 3:0. Это двухсотая победа в карьере сибиряка и 28-я на ноль, причем вторая кряду. В предыдущем туре «молнии» прихлопнули «Филадельфию» - 4:0. На 200 викторий Василевскому потребовалось 318 матчей. Быстрее этой высоты в НХЛ достигал один Кен Драйден – 309. Но то был монструозный «Монреаль», гегемон лиги в 70-е годы!

Шестеркин уже всех приучил: более двух шайб пропускает лишь в виде исключения. Игорь отразил 34 из 36 бросков «Бостона»: «мишки» пали дома – 2:5. Для москвича это третья победа подряд и шестая в последних семи встречах.

Капризов в матче с «Виннипегом» (7:1) повторил личный рекорд – второй раз в сезоне набрал 4 (1+3) очка. Кирилл при этом пожаловался, что День Благодарения неосторожно посвятил коллективной трапезе с одноклубниками, слишком много съел, потому чувствовал себя на льду чрезмерно тяжелым. Что не помешало сибиряку побить очередной рекорд «Миннесоты» по очкам в 20 стартовых играх сезона. У Капризова 22 (6+16) балла. Словак Мариан Габорик в 2001 и 2002 годах ограничивался на этом отрезке 21 очком.

Панарин в Бостоне поддержал Шестеркина голевой передачей на Строма за шесть секунд до конца первого периода, когда канадец сравнял счет (1:1), и победной шайбой на 52-й минуте. За 12 секунд до финальной сирены Артемий повздорил со штатным провокатором «Брюинз» Маршаном. Со своей скамейки бросил в канадца перчатку, добавив пару ласковых слов. Оба получили по 10 минут штрафа, на что бостонец позже шутливо отреагировал:

- Мы просто спрашивали друг друга, кто что ел на ужине во время Дня Благодарения. Ему моя пища не понравилась.

Ну, конечно, разве нормальный русский променяет уральские пельмени на американскую индейку?

«Сент-Луис» уступил в Чикаго в овертайме – 2:3. Оба гола гостей организовал Бучневич: на 59-й секунде открыл счет, а в конце первой трети ассистировал Барбашеву. В активе Павла 13 (6+7) очков в 18 матчах.

«Айлендерс» никак не могут выиграть на своей новенькой арене – на сей раз капитулировали перед «Питтсбургом». Но какие претензии к вратарю при счете 0:1?! Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков «пингвинов». Тем не менее потерпел четвертое поражение кряду – россиянин последний раз брал верх 6 ноября?!

У Ови хет-трик стандартный, а у Кузи – ассистентский. Ради хет-трика капитана Евгений даже пожертвовал своим здоровьем. Летевшую на уровне головы шайбу остановил то ли ухом, то ли шеей – и тут же переправил ее на пятак Овечкину, сделавшему счет 4:2. Это 20-я передача челябинца в сезоне. Больше только у Макдэвида – 22.