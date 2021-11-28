Борис Миронов: «Спартаку» надо цепляться за такую игру

- Хочу поздравить наших болельщиков. Была хорошая командная игра, забили быстрые голы, потом играли по заданию. Ребята сегодня молодцы. Молодежи респект. Все 60 минут была хорошая игра, надо цепляться за такую, - рассказал Миронов.

- Пятая минута, вы ведете 3:0. Что сказали игрокам, когда «Динамо» взяло тайм аут?

- Мы разбирали «Динамо», сказали, играть в свою игру. Ребята все поняли, играли в свой хоккей.

- Что с Лехтеря?

- Он почувствовал себя неважно еще вчера. Надеюсь, что ему понадобится два – три дня, и к «Локомотиву» он будет готов. Когда на 100 процентов будет готов, тогда и выйдет.

- Шипов, заменивший Лехтеря, шикарно сыграл. Будет ли у него возможность играть в основе, когда Лехтеря поправится?

- Конечно. У всех она есть. Вся команда играла достойно, надо так же продолжать и показывать такой же хоккей. У всех есть шансы. Если человек приносит пользу команде, почему нет? Место на льду не забронировано.

- Пономарев играл в предыдущем матче, сегодня его не было. С «Куньлунем» он больше играл в обороне. С «Локомотивом» дадите ему шанс?

- Посмотрим. Надо переварить сегодняшнюю игру. Завтра соберемся и будем решать по изменениям в составе. Может новых ребят поставим.

- У «Спартака» сложный календарь. Это самый тяжелый отрезок чемпионата, ведь он во многом определяющий?

- Конечно, мы это знаем, настраиваем ребят каждую игру на победу. Это хоккей. Бывает, что слабые команды обыгрывают сильные. Нужны настрой и самоотдача.

- Виртанен здорово начал, но в последнее время не так эффективен и полезен. Что с ним происходит?

- Виртанен приехал к нам без предсезонки, и первые матчи мы его перегрузили. Когда ты без предсезонки, организм не готов. Может у него спад после первых нагрузок, но он старается. Мы с ним разговариваем на эту тему. Ожидаем от него большего. Потенциал у него есть, но за один день это не исправишь.

«СПАРТАКОВЦЫ НАС ПЕРЕБЕГАЛИ»

- Поздравляю «Спартак» с победой. Они играли здорово, у них было хорошее движение, они нас перебегали, особенно поначалу. Мы проспали начало. Потом выровняли игру, но было уже тяжело что-то сделать, - рассказал Кудашов.

- Почему решили поставить Еременко?

- Бочаров много играл, поэтому дали шанс Еременко.

- Не считаете, что Еременко надо было дать матч попроще?

- Нет. Это опытный игрок.

- После матча с «Трактором» прошло четыре дня, но было ощущение, что вы играли третий период с «Трактором». Откуда столько ошибок в обороне?

- Есть такое. Разберемся.

- Галиев сказал, что в первом перерыве вы объяснили игрокам, как играть, и они услышали. О чем говорили?

- Это хоккейная кухня, она будет вам не интересна. Тактические нюансы.

- Было много ошибок на диагоналях. Как планируете это решать?

- Вы про потери говорите, а это одна из составляющих контратак. Особенно, когда надо отыгрываться. Мы бежали вперед, рисковали, у нас были ошибки, которые приводят к забитым голам.

- Насколько близок к восстановлению Педан?

- Близок.

- Насколько трагедия с молодым хоккеистом отразилась на вас в динамовской семье, учитывая, что вы работали с этим годом рождения?

- Трудно говорить об этом. Молодой парень был, хороший. Я его хорошо знал. И с сыном моим он дружил. Для всех это было тяжело. Он играл у нас в молодежке, в лагерь развития привлекался, был всегда с ребятами. Это утрата. Соболезную его отцу. Он жену похоронил меньше года назад. Теперь вот сына. Тяжело.

- Раннее начало матча сказывается на команде?

- Все в одинаковых условиях.