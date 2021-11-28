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Борис Миронов: «Спартаку» надо цепляться за такую игру

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Динамо» (4:1) главный тренер красно-белых Борис Миронов отметил, что сейчас наступает самый сложный отрезок в календаре, а его коллега Алексей Кудашов посетовал на ошибки, которые привели к пропущенным шайбам.
Борис Миронов: «Спартаку» надо цепляться за такую игру
28 ноября 2021 17:35
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

- Хочу поздравить наших болельщиков. Была хорошая командная игра, забили быстрые голы, потом играли по заданию. Ребята сегодня молодцы. Молодежи респект. Все 60 минут была хорошая игра, надо цепляться за такую, - рассказал Миронов.

- Пятая минута, вы ведете 3:0. Что сказали игрокам, когда «Динамо» взяло тайм аут?
- Мы разбирали «Динамо», сказали, играть в свою игру. Ребята все поняли, играли в свой хоккей.

- Что с Лехтеря?
- Он почувствовал себя неважно еще вчера. Надеюсь, что ему понадобится два – три дня, и к «Локомотиву» он будет готов. Когда на 100 процентов будет готов, тогда и выйдет.

- Шипов, заменивший Лехтеря, шикарно сыграл. Будет ли у него возможность играть в основе, когда Лехтеря поправится?
- Конечно. У всех она есть. Вся команда играла достойно, надо так же продолжать и показывать такой же хоккей. У всех есть шансы. Если человек приносит пользу команде, почему нет? Место на льду не забронировано.

- Пономарев играл в предыдущем матче, сегодня его не было. С «Куньлунем» он больше играл в обороне. С «Локомотивом» дадите ему шанс?
- Посмотрим. Надо переварить сегодняшнюю игру. Завтра соберемся и будем решать по изменениям в составе. Может новых ребят поставим.

- У «Спартака» сложный календарь. Это самый тяжелый отрезок чемпионата, ведь он во многом определяющий?
- Конечно, мы это знаем, настраиваем ребят каждую игру на победу. Это хоккей. Бывает, что слабые команды обыгрывают сильные. Нужны настрой и самоотдача.

- Виртанен здорово начал, но в последнее время не так эффективен и полезен. Что с ним происходит?
- Виртанен приехал к нам без предсезонки, и первые матчи мы его перегрузили. Когда ты без предсезонки, организм не готов. Может у него спад после первых нагрузок, но он старается. Мы с ним разговариваем на эту тему. Ожидаем от него большего. Потенциал у него есть, но за один день это не исправишь.

«СПАРТАКОВЦЫ НАС ПЕРЕБЕГАЛИ»

- Поздравляю «Спартак» с победой. Они играли здорово, у них было хорошее движение, они нас перебегали, особенно поначалу. Мы проспали начало. Потом выровняли игру, но было уже тяжело что-то сделать, - рассказал Кудашов.

- Почему решили поставить Еременко?
- Бочаров много играл, поэтому дали шанс Еременко.

- Не считаете, что Еременко надо было дать матч попроще?
- Нет. Это опытный игрок.

- После матча с «Трактором» прошло четыре дня, но было ощущение, что вы играли третий период с «Трактором». Откуда столько ошибок в обороне?
- Есть такое. Разберемся.

- Галиев сказал, что в первом перерыве вы объяснили игрокам, как играть, и они услышали. О чем говорили?
- Это хоккейная кухня, она будет вам не интересна. Тактические нюансы.

- Было много ошибок на диагоналях. Как планируете это решать?
- Вы про потери говорите, а это одна из составляющих контратак. Особенно, когда надо отыгрываться. Мы бежали вперед, рисковали, у нас были ошибки, которые приводят к забитым голам.

- Насколько близок к восстановлению Педан?
- Близок.

- Насколько трагедия с молодым хоккеистом отразилась на вас в динамовской семье, учитывая, что вы работали с этим годом рождения?
- Трудно говорить об этом. Молодой парень был, хороший. Я его хорошо знал. И с сыном моим он дружил. Для всех это было тяжело. Он играл у нас в молодежке, в лагерь развития привлекался, был всегда с ребятами. Это утрата. Соболезную его отцу. Он жену похоронил меньше года назад. Теперь вот сына. Тяжело.

- Раннее начало матча сказывается на команде?
- Все в одинаковых условиях.

источник: «Советский спорт»
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