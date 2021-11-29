Овечкину нужно ориентироваться не на Гретцки, а на Пеле. И Хоу с Селянне

В Роли вчера Овечкин обошел самого Горди Хоу – в 128-й раз в карьере открыл счет матча. Больше только у Халла-младшего – 131 и Яромира Ягра – 135. «Вашингтон» в итоге одолел «Каролину» (4:2) и впервые в сезоне единолично возглавил общую таблицу НХЛ.

Разумеется, на свидетелей траверса российского горовосходителя на Пик 894 сразу обрушилась масса занимательной цифири. Ясно – это 749-й гол в карьере, второе место в чемпионате по голам (19) и очкам (37) после немца Драйзайтля – 40 (20+20).

Но больше всего меня зацепили два факта.

Александр вышел на первое место в сезоне по очкам в полных составах – 24 (11+13), попутно став лидером по голам в равных составах – 14. О чем это говорит? В 36 лет Ови не превращается в форварда-флюса! Какими лично я запомнил на сходе Вячеслава Старшинова и Бретта Халла. Одномерными нападающими. Готовыми отличиться в основном единственными способом. Протолкнуть шайбу с пятака. Как спартаковец. Или с подачи Дацюка разрядить пушку в большинстве. Как краснокрыльевец.

Нет, Овечкин по-прежнему доминирует, когда его могут держать персонально или закрывать даже двумя игроками. О чем это говорит в свою очередь? Он не теряет скорости. А голевое чутье будет при нем вечно.

Второе наблюдение позволяет нам оценить место Ови в истории и его перспективы в альпинистской деятельности. В 36 лет до него забить десять шайб и сделать десять голевых передач за календарный месяц сумели только Горди Хоу в декабре 1965 года и Теему Селянне в ноябре 2006 года.

Когда я увидел эту информацию, не поверил своим глазам. Но об этом чуть позже. А пока взглянем на текущее положение в споре бомбардиров сезона в возрасте – дадим фору преследователям Ови ради Малыша Сида – не 36+ лет, а от 34.

1. Александр Овечкин (36 лет, Вашингтон) – 37 (19+18) очков;

2. Анже Копитар (34, Лос-Анджелес) – 21 (8+13);

3. Райан Гетцлаф (36, Анахайм) – 20 (1+19);

4. Патрис Бержерон (36, Бостон) – 18 (8+10);

5. Матс Цуккарелло (34, Миннесота) – 16 (6+10);

6. Джо Павелски (37, Даллас) – 14 (6+8);

7. Алекс Голигоски (36, Миннесота) – 13 (2+11);

8. Брент Бернс (36, Сан-Хосе) – 12 (1+11);

9. Джефф Картер (36, Питтсбург) – 11 (5+6);

10. Дерек Брассард (34, Филадельфия) – 11 (4+7)…

16. Александр Радулов (35, Даллас) – 9 (1+8)…

25. Сидни Кросби (34, Питтсбург) – 6 (2+4).

Как видите, среди сверстников наш славный динамовец вне конкуренции. Журналисты-аборигены уже дружно жалуются: дескать, почему публика совсем забыла об их двукратном олимпийском чемпионе?! Коего канадцы уже, к слову, включили в список трех неприкасаемых олимпийцев-2022.

Ну да, Кросби много бюллетенил из-за травмы, а потом - ковида и провел лишь 9 матчей. Но «Питтсбург» пока барражирует на границе кубковой восьмерки. Ждем Малкина? В любом случае Сидни уже не привлекает столько внимания, сколько его главный конкурент с момента дебюта обоих в НХЛ 16 лет назад.

Каждый день из-за океана сыплются дифирамбы в адрес Ови один круче другого:

- настоящее восьмое чудо света;

- тук-тук, кто там? Это Грейт 8 с 749-й шайбой;

- менялись партнеры, менялись противники, менялся хоккей, а он остается Великой восьмеркой;

- отдайте ему MVP-2022 прямо сейчас;

- он так давно заправляет в НХЛ, что играл против четырех действующих тренеров лиги;

- то, что он находится в лиге с тех пор, как многие из нынешних игроков были детьми, отправляет его достижения в другое измерение;

- Ови пишет историю, Гретцки пора напрячься;

- возможно, он действительно сделан из деталей старого советского танка;

- начинаю думать, что Ови побьет рекорд Гретцки уже в этом году…

Но больше всего мне понравилось реплика в твиттере некоего комментатора ESPN Джона Буччигросса:

- Я публично заявляю, что буду больше удивлен, если Овечкин не забьет 1000 голов, чем если он не побьет рекорд Гретцки. Почему он не может играть до 45? Он любит хоккей, его сын может вырасти на арене. Горди Хоу забил 15 голов в 51 год!

Молодец, коллега! Все верно разложил.

Только я об этом писал еще пару лет назад. Но в пример ставил не канадцев, а короля футбола Пеле с его тысячью голешниками. Юбилейный мяч иконы «Сантоса» с пенальти в ворота «Васко да Гамы» на знаменитой Маракане 19 ноября 1969 года праздновала вся планета. В том числе и я. Мне было 9 лет, Пеле – 29. Однако помню ту радость и гордость за бога футбола, словно это случилось вчера.

Ну а теперь вернемся к Хоу и Селянне, о которых упомянуто выше.

- Александр Михайлович, не слушайте сейчас никого! Не обращайте внимания на многотонный елей из всех радиоточек, утюгов и гаджетов! Равняйтесь на этих скромных тружеников из Канады и Финляндии.

Не стоит серьезно относиться к 15 шайбам Хоу в 51 год. Это был чисто маркетинговый ход. После того как в 1979 году ВХА все-таки развалилась и четыре ее клуба влились в НХЛ, победившей лиге требовалось максимально использовать долгожданную викторию. Ради чего ее боссы и уговорили еще на сезон остаться в большом хоккее 40-летнего Бобби Халла и 51-летнего Горди Хоу. На двух этих глыбах ВХА по сути и держалась все свои семь сезонов.

А вот 10 голов и 10 передач 37-летнего Хоу в декабре 1965 года – совсем другое дело! Это очень сильно. Не забывайте, что в НХЛ тогда было только шесть клубов, а это куда более жесткая конкуренция, чем при дутых рекордах того же Гретцки. Да и правила были куда менее лояльными к нападающим, которым приходилось регулярно заниматься самообороной. Не зря Хоу прозвали Мистер Локоть, а потому уже – Мистер Хоккей.

Так вот, проследим, с чем форвард «Детройта» завершил сезон-1965/66. И что было дальше. Пока он не расстался с НХЛ в 1971 году, чтобы вернуться в нее после упразднения ВХА:

1965/66 – 29 голов (38 лет на момент окончания сезона);

1966/67 – 25 (39);

1967/68 – 39 (40);

1968/69 – 44 (41);

1969/70 – 31 (42);

1970/71 – 23 (43).

- Слышишь, Саша?! Горди Хоу в 41 год наколотил 44 шайбы в 76 матчах! Учись - и помни об этом!

Да, кто спорит, уровень НХЛ после удвоения в 1967 году состава лиги до 12 команд сразу разжижился. Но больше Хоу тогда забили только Бобби Халл (58), Фил Эспозито, Фрэнк Маховлич (по 49) и Кен Ходж (45).

Что касается Селянне, тут история совсем невероятная. Чемпионат-2006/07 он завершил с 48 шайбами. Далее результативность Финской вспышки стала падать – одолели травмы. За следующие семь лет он провел лишь один полный сезон из 82 матчей. Лучший показатель на этом отрезке – 31 гол в 40 лет в чемпионате-2010/11. Но главные подвиги Теему ждали впереди. Овечкин, конечно, их прекрасно помнит.

19 февраля 2014 года. Сочи. Четвертьфинал олимпийского турнира. Крушение всех наших надежд. Финляндия – Россия – 3:1. Селянне на 18-й минуте забивает второй гол финнов, оказавшийся победным, а на 26-й минуте помогает Микаэлю Гранлунду установить окончательный счет.

22 февраля 2014 года. Сочи. Утешительный финал. США – Финляндия – 0:5. В активе капитана Суоми – дубль. В дополнение к бронзовой медали – звание MVP Олимпиады-2014. А ведь тогда Теему уже шел 44-й год!

В этом свете совсем не залихватскими выглядят слова Вячеслава Фетисова, который на днях заявил:

- Одна из миссий Овечкина – догнать маму. Она ведь у него двукратная олимпийская чемпионка.

И вправду, чем Александр хуже Селянне? Или другого капитана, который выиграл Олимпиаду в 39 лет? Похоже, Дацюк и сейчас затаился не просто так. В 43 года нет никакого смысла форсировать события. Учитывая лютый дефицит в сборной на центрфорвардов, Волшебник и в Пекине может пригодиться. А форму за пару месяцев Павел набрать вполне успеет. У 38-летнего Ковальчука ведь в прошлом сезоне все получилось – вернулся в КХЛ к Новому году и в ранге капитана привел «Авангард» к золотым медалям чемпионов России.