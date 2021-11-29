ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Урок Разина для Мичкова. «Северсталь» выигала в Санкт-Петербурге у СКА

«Северсталь» Андрея Разина продолжает удивлять: команда из Череповца одержала победу над СКА (3:1) и продлила серию с набранными очками до 18 матчей. Вундеркинд Матвей Мичков отправился в молодежную сборную во всеоружии.
Урок Разина для Мичкова. «Северсталь» выигала в Санкт-Петербурге у СКА
29 ноября 2021 23:29
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК СКА

«Рыси» не щадят никого: ни лидера Востока и всего регулярного чемпионата «Магнитку» (5:2), ни ЦСКА (3:0). Сегодня в их «когти» попали армейцы с Невы, причем дома, где лет пять не уступали команде из Череповца.

Вернувшийся в ворота Ларс Юханссон, успевший засушить 7 (!) «сухарей», пропустил две шайбы, третья влетела в пустую рамку. Его оппонент Владислав Подъяпольский, пропустивший не три матча, как швед, а целых два месяца, выдал фантастический матч. Не пора ли тренерам сборной обратить на него внимание? Как на напарника Подъяпольского Дмитрия Шугаева, недавно выстрелившего на Кубке Карьяла.

Но и великолепный вратарь «Северстали», недавно оставивший ворота на замке в домашнем матче с ЦСКА, капитулировал перед Никитой Гусевым. Вернувшийся из НХЛ снайпер, не находя поддержки партнеров, теперь рассчитывает только на свой бросок. С его помощью он принес СКА победу в Казани, метнув шайбу в сетку со средней дистанции. С этой точки Гусев забил и сегодня, только не в дальний, а ближний угол. Шайба полетела пельменем, что дезориентировало вратаря.

Так что я снимаю вопрос о целесообразности приглашения Гусева на Кубок Первого канала. Он нужен сборной. Верится, Алексей Жамнов с помощниками найдут для бомбардира правильную «химию», чего не получается в СКА.

Сегодня Гусев начал в тройке с Михаилом Воробьевым и «силовиком» Данилой Моисеевым. Но во втором перерыве на правом фланге этого звена начал выходить Матвей Мичков, которому через десять дней исполнится 17 лет. Юниор мог разжиться баллом за голевую передачу Воробьеву – обедню испортил Подъяпольский, среагировавший на уантаймер с дальнего пятачка. Впрочем, встречу Мичков закончил в плюсе – коэффициентом полезности «+1» (спасибо Гусеву).

Штаб хозяев не побоялся выпустить «масочника» на лед за две с «копейками» минуты до сирены, когда надо было спасать Питер и на лавку отправился Юханссон. Мичков не растерялся: сначала попытался перехитрить вратаря своим фирменным броском из-за ворот, который он презентовал на Кубке Карьяла в матче с чехами (гол, правда, записали на счет Воронкова), а вскоре зашел на лакросс, но соперники не позволили положить шайбу на крюк. Все равно молодчик!

Уже в первый день зимы Мичков отправляется в Новогорск в лагерь молодежной сборной, которая ведет подготовку к МЧМ-2022. Из «Северстали» вызов получил центрфорвард Никита Гуслистов. Может, в Ред-Дире/Эдмонтоне мы увидим связку этих форвардов. Спецы говорят, что такой глубиной атаки наша молодежка давно не располагала.

А «Северсталь» никогда не проводила регулярку столь ярко и стабильно. Команда Разина, который сегодня провел 300-й матч в КХЛ, не знает поражений четыре игры подряд, а очки набирает 18 встреч кряду. «Рыси» потеснили с третьего места Запада СКА, а по потерянным очкам и вовсе вторые, вслед за «Йокеритом».

ТАБЛО

СКА – Северсталь – 1:3, Торпедо – Витязь – 4:1

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгений Малкин провёл первую тренировку после операцииВидео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой в Сочи"Барыс" уступил "Витязю"Российская гимнастка без стеснения показала свою грудьСвежая порция снимков обнаженной МамаевойСамая красивая девушка-боец из России зажгла Сеть пикантным фото
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Есть 749-й гол Овечкина! Спасибо Орлову за продолжение великой погони за Гретцки
В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» (4:2), а Александр Овечкин довел снайперский счет за карьеру до 749 шайб.
Неймар сломался, Рамос дебютировал, Месси распасовался, а Роналду все испортил
Воскресенье 28 ноября принесло много новостей, касающихся главных футбольных европейских звезд.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика