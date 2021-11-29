Урок Разина для Мичкова. «Северсталь» выигала в Санкт-Петербурге у СКА

«Рыси» не щадят никого: ни лидера Востока и всего регулярного чемпионата «Магнитку» (5:2), ни ЦСКА (3:0). Сегодня в их «когти» попали армейцы с Невы, причем дома, где лет пять не уступали команде из Череповца.

Вернувшийся в ворота Ларс Юханссон, успевший засушить 7 (!) «сухарей», пропустил две шайбы, третья влетела в пустую рамку. Его оппонент Владислав Подъяпольский, пропустивший не три матча, как швед, а целых два месяца, выдал фантастический матч. Не пора ли тренерам сборной обратить на него внимание? Как на напарника Подъяпольского Дмитрия Шугаева, недавно выстрелившего на Кубке Карьяла.

Но и великолепный вратарь «Северстали», недавно оставивший ворота на замке в домашнем матче с ЦСКА, капитулировал перед Никитой Гусевым. Вернувшийся из НХЛ снайпер, не находя поддержки партнеров, теперь рассчитывает только на свой бросок. С его помощью он принес СКА победу в Казани, метнув шайбу в сетку со средней дистанции. С этой точки Гусев забил и сегодня, только не в дальний, а ближний угол. Шайба полетела пельменем, что дезориентировало вратаря.

Так что я снимаю вопрос о целесообразности приглашения Гусева на Кубок Первого канала. Он нужен сборной. Верится, Алексей Жамнов с помощниками найдут для бомбардира правильную «химию», чего не получается в СКА.

Сегодня Гусев начал в тройке с Михаилом Воробьевым и «силовиком» Данилой Моисеевым. Но во втором перерыве на правом фланге этого звена начал выходить Матвей Мичков, которому через десять дней исполнится 17 лет. Юниор мог разжиться баллом за голевую передачу Воробьеву – обедню испортил Подъяпольский, среагировавший на уантаймер с дальнего пятачка. Впрочем, встречу Мичков закончил в плюсе – коэффициентом полезности «+1» (спасибо Гусеву).

Штаб хозяев не побоялся выпустить «масочника» на лед за две с «копейками» минуты до сирены, когда надо было спасать Питер и на лавку отправился Юханссон. Мичков не растерялся: сначала попытался перехитрить вратаря своим фирменным броском из-за ворот, который он презентовал на Кубке Карьяла в матче с чехами (гол, правда, записали на счет Воронкова), а вскоре зашел на лакросс, но соперники не позволили положить шайбу на крюк. Все равно молодчик!

Уже в первый день зимы Мичков отправляется в Новогорск в лагерь молодежной сборной, которая ведет подготовку к МЧМ-2022. Из «Северстали» вызов получил центрфорвард Никита Гуслистов. Может, в Ред-Дире/Эдмонтоне мы увидим связку этих форвардов. Спецы говорят, что такой глубиной атаки наша молодежка давно не располагала.

А «Северсталь» никогда не проводила регулярку столь ярко и стабильно. Команда Разина, который сегодня провел 300-й матч в КХЛ, не знает поражений четыре игры подряд, а очки набирает 18 встреч кряду. «Рыси» потеснили с третьего места Запада СКА, а по потерянным очкам и вовсе вторые, вслед за «Йокеритом».

ТАБЛО

СКА – Северсталь – 1:3, Торпедо – Витязь – 4:1