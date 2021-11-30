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Алексей Кудашов: Могу порекомендовать Шипачева в олимпийскую сборную, у него есть нужный уровень

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Ак Барс» (4:1) главный тренер хозяев Алексей Кудашов заявил, что хочет посвятить победу Валентину Родионову.
Алексей Кудашов: Могу порекомендовать Шипачева в олимпийскую сборную, у него есть нужный уровень
30 ноября 2021 23:21
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

- Поделитесь впечатлениями о матче, - вопрос Кудашову.
- Победу хочу посвятить Валентину Родионову, молодому парню, который не сыграл за нас, но, наверное, мог это сделать. У него для этого было все: здоровье, желание играть, уровень мастерства. Он был на подходе, но, к сожалению, не успел сыграть. А что касается игры - быстрый гол нам помог, мы раскрепостились, потом пришлось обороняться. В игре было все: и атака, и оборона, и красивые шайбы, силовая борьба и сама игра получилась содержательная.

- Почему после матча со «Спартаком» решили поставить Еременко?
- Мы сморим каждый день, кто как тренируется, кто в каком состоянии.

- Три месяца прошло с начала чемпионата. Насколько вы довольны турнирным положением и количеством очков?
- Не думаем об этом. Игры идут через день, завтра вылет на следующий матч. Если будем постоянно думать о таблице - сойдем с ума.

- Шипачев сделал дубль. Вы видите у него олимпийский уровень?
- Я могу порекомендовать его. Считаю, что у него олимпийский уровень. Есть моменты, которые надо подправить, мы это с ним обсуждаем. Время есть.

- Сегодня были похороны Родионова. Есть ли официальный диагноз и понимание, почему это случилось?
- Диагноз, наверное, будет. Не ко мне вопрос. Я могу про него рассказать. Парень был молодой. Уровень свой начал серьезно поднимать. Прошлый год он начинал в третьей паре, потом стал подниматься, попал в сборную. Он первый из ребят остался здесь, попадал в молодежку, закрепился в составе. Ему было всего 16. Через молодежку попал в сборную. Неделю назад вызвали в сборную за старших. Он очень хотел играть. Парень был душой компании. Добрый. Все его считали другом. За счастье было сходить с ним погулять. Это очень серьезная утрата. Все его друзья в сборной сейчас, готовятся. Я хотел на похоронах от их имени попрощаться. Но не смог.

«ХОККЕЙ – БОРЬБА ОДИН НА ОДИН, И ЕСЛИ ЭТОТ КОМПОНЕНТ ПРОИГРЫВАЕТСЯ, ТО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

- Как вам игра? – вопрос Квартальнову.
- Все по делу. Много борьбы проиграли, вбрасываний. Те маленькие вещи, которые должны были делать, не смогли. Имели шанс вытянуть игру, но шесть на три бездарно провели. Надо было двигать шайбу и бросать по воротам. Не получилось.

- Как оцените игру Галимова на этом отрезке сезона? Он не реализует большинство своих возможностей.
- В нападении всем надо добавлять. Надо каждому подумать. Артем не исключение. Есть вопросы ко многим нападающим.

- Как оцените вторую шайбу, которую не засчитали? Показалось, что она была чистой.
- Судьи совещались, смотрели. Понимали, что делают. Значит, мы забили с нарушением правил.

- Насколько довольны содержанием игры?
- Хоккей - борьба один на один. Мы можем тут что угодно рисовать, но если этот компонент проигрывается, очень тяжело. Это момент нас разочаровывает. И вбрасывания. Это тоже ведь борьба, а мы ее вчистую проиграли.

- Вы согласны, что ключевой момент - Уил, который не забил при пять на четыре? Забей он, счет 1:1, и все могло быть иначе.
- Игра и состоит из таких микромоментов. Не забей они нам, мы бы забили. Мы пропустили, не забили. В конце были штанги, но это же не гол. Надо в ворота забрасывать. Были шансы.

- Следующий матч у вас в Дубае. Как будет выстроен график? Насколько матч будет вырван из ритма?
- Мы подчиняемся лиге. Я бы этого не хотел - по логистике очень тяжело. Чемпионат идет далековато. Это как до Красноярска лететь. Но лига поставила задачу, мы выполняем. Обоим командам будет непросто. Лишь бы был смысл.

- Будет ли у вас хотя бы несколько часов, чтобы отдохнуть с командой в Дубае?
- Завтра улетим, вечером прилетим. У нас будет весь день, тренировка и, наверное, ребята искупаются.

источник: «Советский спорт»
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