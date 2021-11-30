Где же вы, хейтеры Федорова? ЦСКА взял реванш у «Магнитки»

Баннер «Фанат – не преступник», развернутый на фан-секторе красно-синих, в перерыве попросили снять. Его содержание навеяли свежие события на «ВЭБ Арене» после матча 16-го тура ЦСКА – «Зенит», когда несколько сот болельщиков промариновали на холоде, а затем препроводили в отделения милиции за несанкционированное файер-шоу на трибуне. Под «метлу» попало много невинных фанатов.

Эх, знали бы они, какую зачистку устроили болелам ЦСКА в Киеве, приехавшим в марте 1989-го на хоккейный матч против «Сокола». Молодых людей без объяснения причин милиция прямо с поезда препровождала в загон. В ответ на журналистское расследование, инициированное легендой Вячеславом Фетисовым, загремевшим 7 октября 1988 года (в День советской Конституции) из киевского ресторана в отделение милиции за пьяный дебош и драку с представителями правопорядка.

Тренер Виктор Тихонов тогда не дал делу ход, но двукратного олимпийского чемпиона разжаловали из капитанов, а в январе по прибытии из Северной Америки он сделал в газете «МК» знаменитое заявление «Не хочу играть в команде Тихонова».

Фанаты ЦСКА в знак протеста после удаления баннера покинули трибуну. Но их акция осталась незамеченной главным тренером красно-синих Сергеем Федоровым (по его признанию).

Потому что на площадке лед в буквальном смысле плавился.

25 сентября в Магнитогорске «Металлург» лихо разделался с ЦСКА, решившим сыграть в три звена, 4:0. Так что сегодняшний матч прошел под вывеской «реванш».

Если владения Василия Кошечкина армейцам в начале чемпионата взять не удалось, то сегодня Юхо Олкинуора капитулировал целых пять раз. Причем не все пропущенные им шайбы можно назвать неберущимися. Впрочем, ошибались не только вратари, но и заслуженные чемпионы — герои Пхенчхана.

Так, при счете 4:3, когда хозяева играли в большинстве, защитник Никита Нестеров позволил легко объехать себя габаритному форварду Павлу Акользину и переиграть голкипера Адама Рейдеборна.

Федоров, тем не менее, оставил на льду пропустившую шайбу бригаду большинства, и не прогадал. В ответной атаке рвущийся в сборную на Кубок Первого канала Владислав Каменев внезапным броском с приличного расстояния застал врасплох Олкинуору и вывел хозяев вперед.

Армейцы вторично преуспели в большинстве — во втором периоде на розыгрыш лишнего они затратили всего 5 секунд. Отличился Сергей Плотников, передав привет своей бывшей команде, в которой он в прошлом сезоне выходил в отсутствие Сергея Мозякина с капитанской нашивкой. Летом Плотников стал армейцем, получив вдогонку ярлык от босса «Магнитки» Сергея Ласькова – «токсичный».

Каменев, к слову, вообще плоть от плоти магнитогорской. Автор этих строк лет семь назад не скупился на комплименты в его адрес, называя наследником Евгения Малкина.

Редкий по исполнению гол забил Антон Слепышев, внезапно бросив из-за ворот в спину вратаря в расчете на рикошет. На пресс-конференции после игры вопрос о винее вратаря в этой шайбе едва не вывел из берегов главного тренера гостей Илью Воробьева.

Автор этой заметки сразу вспомнил, как в плей-офф похожий гол забил юный Данила Юров, и не кому-нибудь, а будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».

- Забил-то забил, когда мы выиграли 7:1, – усмехнулся тренер.

Юров, которому 23 декабря исполнится 18 лет, вышел всего на две смены, остальное время скучая на лавке. Завтра он прибудет в лагерь молодежной сборной, которая в Новогорске продолжит подготовку к МЧМ в Канаде.

- Желаю ему пробиться в молодежную сборную и вернуться из Канады с золотыми медалями, – напутствовал юниора Воробьев.

После победы в Хельсинки (3:2ОТ) над лидером Запада «Йокеритом» московские армейцы взяли реванш у лидера Востока «Металлурга».

– ЦСКА стал играть более цепко, компактно, конкретно, – ответил Воробьев на мою просьбу сравнить два ЦСКА, сентябрьский и сегодняшний.

Так что хейтеры Федорова оказались посрамлены. В четверг красно-синие принимают красно-синих — «Локомотив» Игоря Никитина. Лучшей афиши «Никитин против своей бывшей команды» не придумать.

СТАТИСТИКА

ЦСКА — Металлург (Магнитогорск) — 6:4 (1:0, 1:2, 4:2).

Голы: Светлаков, Плотников, Мингачев, Слепышев (2), Каменев — Чибисов, Лайпсик, Кошелев, Акользин