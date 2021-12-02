ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Седьмая звезда Шестеркин-Клауса: чтобы творить чудеса, ему не нужна вратарская клюшка

Победа над «Филадельфией» (4:1) стала для «Рейнджерс» четвертой подряд. Панарин набрал очередные 2 (1+1) очка. Но лучшим игроком уже по традиции признали нового короля Нью-Йорка Шестеркин-Клауса
Седьмая звезда Шестеркин-Клауса: чтобы творить чудеса, ему не нужна вратарская клюшка
02 декабря 2021 11:12
автор: Виталий Славин
автор фото: Jared Silber/NHLI via Getty Images

Так самый популярный хоккейный еженедельник планеты The Hockey News, празднующий в этом сезоне свое 75-летие, назвал нашего Игоря в спецвыпуске, посвященном вратарям НХЛ. Уважаемое издание поместило москвича на обложку, пририсовав к маске нынешнего ньюйоркца колпак Санта-Клауса, и подписало: «Встречайте секретную звезду НХЛ».

После привычного мастер-шоу россиянина в «Медисон Сквер Гарден» этот коллаж в твиттере сопроводили новой констатацией: «Декабрь наступил официально. Пришло время Шестеркин-Клауса». И в подтверждение магии американского Деда Мороза привели кадры пятиминутного большинства «Филадельфии», в течение которых Игорь отразил семь бросков, в том числе оставшись без клюшки.

- Шестеркин-Класу не нужна клюшка голкипера, чтобы играть вратарем, - подытожил The Hockey News, радуясь своей прозорливости в выборе героя обложки.

Правда, если разобраться, канадские юбиляры не слишком-то и рисковали. Сейчас олимпийский чемпион Пхенчхана, пожалуй, самый горячий голкипер НХЛ. Да, есть еще и Джек Кемпбелл из «Торонто», признанный второй звездой ноября после Драйзайтля. И Якоб Маркстрем из «Калгари»: выпек уже пять сухарей. И Фредерик Андерсен из «Каролины»: помог «ураганам» начать сезон с девяти викторий.

Но нет! Шестеркин показывает себя ярче всех, учитывая стабильную дырявость линии обороны «рейнджеров». Вот и на сей раз они допустили 34 броска «Флайерз», но лишь один достиг цели.

Как лучше всего, объективнее и справедливее, оценить вклад того или иного игрока в достижения клуба? Предлагаю такой способ – посмотреть, сколько раз и на какой позиции его включили в трио звезд матча. Для сравнения к Шестеркину добавим Кемпбелла, двух лауреатов месяца – Овечкина и Драйзайтля, а также нынешнего короля НХЛ Макдэвида. Тем более что Коннор сегодня блестяще подтвердил свой титул в споре двух капитанов с Кросби: «Эдмонтон» поверг «Питтсбург» - 5:2, а капитан «Ойлерз» набрал 4 (1+3) очка.

Отметим при этом, что вратари, в отличие от полевых игроков, априори не могут провести все матчи своей команды. Но этот факт мы опустим. За первую звезду матча будем начислять 3 балла, за вторую – 2, за третью – 1.

1. Шестеркин («Рейнджерс») – 25 баллов (7 раз признан первой звездой, 2 раза – второй, 0 – третьей).

2. Макдэвид («Эдомнтон») – 22 (4, 4, 2).

3. Драйзайтль («Эдмонтон») – 16 (4, 1, 2).

4. Овечкин («Вашингтон») – 15 (3, 2, 2).

5. Кемпбелл («Торонто») – 15 (1, 5, 4).

Обратите внимание, Макдэвид, Драйзайтль и Кемпбелл чаще Шестеркина попадали в число лауреатов – по 10 раз против 9. Но у Игоря гораздо выше качество – 7 первых звезд. И это при лишь 16 матчах в старте! То есть почти в каждой второй встрече он на льду абсолютно лучший!

Заметьте, что у Шестеркина-Клауса нет ни одной третьей звезды. О чем это говорит? Если Игорь даст малейшую слабину, «синие рубашки» обречены. В отличие, к примеру, от «Торонто» Кемпбелла, где нагрузку с вратаря всегда готовы снять четыре суперфорварда в лице Меттьюза (оформил сегодня хет-трик в ворота «Колорадо» - 8:3 в итоге), Тавареса, Марнера и Нюландера.

Однако главные испытания у Шести и в целом «рейнджеров» впереди. Ньюйоркцы больше всех пострадали от карантинов в «Оттаве» и «Айлендерс». Перенесены на неопределенный срок матч в столице Канады (должен был состояться 20 ноября) и нью-йоркское дерби в «Медисон Сквер Гарден» (29 ноября).

А ведь в расписании «синих рубашек» в этом месяце и так три случая спаренных матчей – 4 и 5 декабря, 8 и 9 декабря, 15 и 16 декабря. Возможно, появится и четвертый – тянуть с отложенными играми чревато. Вдруг еще какую-то команду накроет китайская зараза?

Очевидно, что один вратарь в НХЛ может два вечера кряду выйти в старте только в виде исключения. Но сменщик Шестеркина Георгиев уже второй сезон не блещет надежностью. Стоит букмекерам увидеть его в воротах, как линии ставок на «Рейнджерс» сразу переписывают.

Так что Шестеркин-Клаусу в декабре действительно придется творить чудеса едва ли не в ежедневном режиме.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА готов расстаться с Георгием Щенниковым"Адмирал" назначил нового главного тренера"Аталанта" при участии Миранчука разгромила "Венецию"Фанаты «Фиорентины» просто в ярости из-за Кокорина: что он творитЖена Овечкина показала, какой она бываетВот зачем шейхам понадобился «Спартак»
ТЩК в 17 лет: игра на выживание против времени и новых звезд. Но они не сдаются!
Два года назад Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, едва придя во «взрослое» катание, совершили в нем революцию. И все трое продолжают оставаться в элите до сих пор.
Многие говорят о кризисе нашей тренерской школы. А знаете, сколько раз англичане выигрывали АПЛ? Ноль!
Недавно "Манчестер Юнайтед" выписал из офиса "Локомотива" немца Ральфа Рангника на место уволенному норвежцу Уле-Гуннару Сульшеру. А почему было не довериться Майклу Кэррику, который успел неделю поработать в роли и.о.? Видимо, потому что в истории АПЛ не было ни одного (!) тренера-англичанина, выигрывавшего титул.
У нашей легенды «МЮ» — проблемы с узбеками. Канчельскису угрожают расправой из-за 1,6 миллиона евро
Громкий скандал разворачивается вокруг истории с долгом узбекского футбольного клуба «Навбахор» бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрею Канчельскису.
Какой бросочек-то получился! Капризов зарядил от синей, а потом выбил «четвертак» (видео)
Гол и голевая передача Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
Не зря Михайлов лоббировал Федорова! Матч ЦСКА — «Магнитка» с суперголом Слепышева украсил бы и НХЛ (видео)
В драматичном матче армейцы победили «Металлург» (6:4) благодаря дублю Антона Слепышева. А фанаты красно-синих устроили акцию протеста.
Первый обладатель «Джекпота» от «Лиги Ставок» болеет за «Зенит». И ставит только экспрессы
В понедельник 29 ноября произошло историческое для российского букмекерского рынка событие — была впервые разыграна накапливаемая часть «Джекпота» в рамках уникальной акции, которую «Лига Ставок» запустила в октябре и будет проводить в ежедневном режиме до 17 декабря 2022 года. Счастливый обладатель выигрыша в 5 200 000 рублей поделился впечатлениями.
«Русский товарный поезд», он же «пушечное ядро». Норвегия в шоке от Терентьева, а чего ждать нам?
После того, как россиянин Александр Терентьев сенсационно разгромил Йоханнеса Клэбо в спринте на стартовом этапе Кубка мира, лыжный мир заговорил, ни много ни мало, о начале новой эпохи.
«Ювентус» могут опять исключить из Серии А! И все, похоже, из-за Роналду
В итальянском футболе разгорается скандал: в финансовых махинациях подозревается туринский суперклуб.
Грабли «Спартака», ограбление пана Роберта и черкизовская афера в обзоре футбольных мемов
События последних дней дали массу пищи для сатириков от футбола.
«Не думал, что Месси отдадут «Золотой мяч», но это все равно справедливо». Мостовой — о лучшем футболисте года
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» мнением об очередном, уже седьмом (!) по счету присуждении «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика