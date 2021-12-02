Седьмая звезда Шестеркин-Клауса: чтобы творить чудеса, ему не нужна вратарская клюшка

Так самый популярный хоккейный еженедельник планеты The Hockey News, празднующий в этом сезоне свое 75-летие, назвал нашего Игоря в спецвыпуске, посвященном вратарям НХЛ. Уважаемое издание поместило москвича на обложку, пририсовав к маске нынешнего ньюйоркца колпак Санта-Клауса, и подписало: «Встречайте секретную звезду НХЛ».

После привычного мастер-шоу россиянина в «Медисон Сквер Гарден» этот коллаж в твиттере сопроводили новой констатацией: «Декабрь наступил официально. Пришло время Шестеркин-Клауса». И в подтверждение магии американского Деда Мороза привели кадры пятиминутного большинства «Филадельфии», в течение которых Игорь отразил семь бросков, в том числе оставшись без клюшки.

- Шестеркин-Класу не нужна клюшка голкипера, чтобы играть вратарем, - подытожил The Hockey News, радуясь своей прозорливости в выборе героя обложки.

Правда, если разобраться, канадские юбиляры не слишком-то и рисковали. Сейчас олимпийский чемпион Пхенчхана, пожалуй, самый горячий голкипер НХЛ. Да, есть еще и Джек Кемпбелл из «Торонто», признанный второй звездой ноября после Драйзайтля. И Якоб Маркстрем из «Калгари»: выпек уже пять сухарей. И Фредерик Андерсен из «Каролины»: помог «ураганам» начать сезон с девяти викторий.

Но нет! Шестеркин показывает себя ярче всех, учитывая стабильную дырявость линии обороны «рейнджеров». Вот и на сей раз они допустили 34 броска «Флайерз», но лишь один достиг цели.

Как лучше всего, объективнее и справедливее, оценить вклад того или иного игрока в достижения клуба? Предлагаю такой способ – посмотреть, сколько раз и на какой позиции его включили в трио звезд матча. Для сравнения к Шестеркину добавим Кемпбелла, двух лауреатов месяца – Овечкина и Драйзайтля, а также нынешнего короля НХЛ Макдэвида. Тем более что Коннор сегодня блестяще подтвердил свой титул в споре двух капитанов с Кросби: «Эдмонтон» поверг «Питтсбург» - 5:2, а капитан «Ойлерз» набрал 4 (1+3) очка.

Отметим при этом, что вратари, в отличие от полевых игроков, априори не могут провести все матчи своей команды. Но этот факт мы опустим. За первую звезду матча будем начислять 3 балла, за вторую – 2, за третью – 1.

1. Шестеркин («Рейнджерс») – 25 баллов (7 раз признан первой звездой, 2 раза – второй, 0 – третьей).

2. Макдэвид («Эдомнтон») – 22 (4, 4, 2).

3. Драйзайтль («Эдмонтон») – 16 (4, 1, 2).

4. Овечкин («Вашингтон») – 15 (3, 2, 2).

5. Кемпбелл («Торонто») – 15 (1, 5, 4).

Обратите внимание, Макдэвид, Драйзайтль и Кемпбелл чаще Шестеркина попадали в число лауреатов – по 10 раз против 9. Но у Игоря гораздо выше качество – 7 первых звезд. И это при лишь 16 матчах в старте! То есть почти в каждой второй встрече он на льду абсолютно лучший!

Заметьте, что у Шестеркина-Клауса нет ни одной третьей звезды. О чем это говорит? Если Игорь даст малейшую слабину, «синие рубашки» обречены. В отличие, к примеру, от «Торонто» Кемпбелла, где нагрузку с вратаря всегда готовы снять четыре суперфорварда в лице Меттьюза (оформил сегодня хет-трик в ворота «Колорадо» - 8:3 в итоге), Тавареса, Марнера и Нюландера.

Однако главные испытания у Шести и в целом «рейнджеров» впереди. Ньюйоркцы больше всех пострадали от карантинов в «Оттаве» и «Айлендерс». Перенесены на неопределенный срок матч в столице Канады (должен был состояться 20 ноября) и нью-йоркское дерби в «Медисон Сквер Гарден» (29 ноября).

А ведь в расписании «синих рубашек» в этом месяце и так три случая спаренных матчей – 4 и 5 декабря, 8 и 9 декабря, 15 и 16 декабря. Возможно, появится и четвертый – тянуть с отложенными играми чревато. Вдруг еще какую-то команду накроет китайская зараза?

Очевидно, что один вратарь в НХЛ может два вечера кряду выйти в старте только в виде исключения. Но сменщик Шестеркина Георгиев уже второй сезон не блещет надежностью. Стоит букмекерам увидеть его в воротах, как линии ставок на «Рейнджерс» сразу переписывают.

Так что Шестеркин-Клаусу в декабре действительно придется творить чудеса едва ли не в ежедневном режиме.