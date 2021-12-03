Капризов уже в топ-5 бомбардиров, а Овечкин застрял на высоте 749

Евгений тоже сегодня отличился, протолкнув шайбу с пятака в ворота «Чикаго» после навеса Овечкина, но этот гол не помог «Вашингтону» одолеть аутсайдера (3:4). У «столичных» опять проявилась застарелая болезнь – нестабильный первый номер. В предыдущем туре подкачал Самсонов, позволившей «Флориде» перевернуть игру с 1:4 и выиграть 5:4. К слову, зрителям в Санрайзе посчастливилось это чудо увидеть снова. «Пантеры» к 33-й минуте опять летели 1:4, на сей раз от «Баффало». Встряхнула команду только замена Бобровского: «Флорида» разразилась шестью безответными шайбами (7:4) – и первое место на Востоке.

Но вернемся к «Вашингтону». Сменивший Самсонова чех Ванечек совсем не выручал, а в серии буллитов его легко переиграл Кейн. А вот Овечкин свою попытку не реализовал, примитивно бросив в щитки Флери. Капитан «Кэпиталз» в этой игре отметился разве что убойным хитом на Мерфи, после которого американский защитник едва не потерял сознание, но все-таки сам ушел в раздевалку. Уже второй матч Великая восьмерка не может округлить количество голов до 750. Новый шанс представится послезавтра, когда в столицу США пожалует «Коламбус», возможно, с Тарасовым в воротах.

Даниил как раз сегодня дебютировал в НХЛ в Далласе и даже удостоился третьей звезды, хотя гости капитулировали 2:3. Новичок «колумбов» отразил 30 бросков. У нас в НХЛ уже 10 вратарей! Больше не было никогда. Для сравнения: у финнов – 7, у шведов – 6, у чехов – 5. Доминируют, как и положено, американцы (17) и канадцы (29).

Третью звезду получил и Сорокин, но его «Айлендерс», только вышедшие из карантина, потерпели уже девятое поражение подряд! После 13 выездных матчей «островитяне» никак не могут победить на своей новенькой арене, на которую продано рекордное число абонементов. Пятая попытка порадовать 17255 болельщиков опять оказалась неудачной. «Сан-Хосе» подловил хозяев в овертайме на контратаке – 2:1. 35-й бросок «акул» для Ильи стал фатальным.

Зато уже пятую кряду домашнюю викторию добыла «Миннесота». До прихода Доллар Билл Кирилла самая скучная команда НХЛ умудрилась в этих матчах отгрузить гостям 28 голешников! В это невозможно поверить, но по заброшенным шайбам «Уайлд» уступает в НХЛ лишь «Флориде» (88 против 89) и уже делит с «Калгари» первое место на Западе!

Капризов сделал и игру с «Нью-Джерси», но лучшим игроком признали почему-то Хартмана, который забил, когда «Миннесота» вела уже 4:2. Впрочем, американец с 13 шайбами по-прежнему лучший снайпер «диких». У Капризова стало девять. Но главное – другое: КПД, который олимпийский чемпион набрал на стыке осени и зимы.

В последних восьми турах сибиряк намолотил 17 (6+11) очков! По количеству матчей с 3+ очками (четыре) он уступает только Драйзайтлю (9) и Овечкину с Макдэвидом (по 6). Конечно, с 28 баллами Капризов пока не конкурент Драйзайтлю (41), Макдэвиду (40) и Овечкину (38), но рот всем своим скептикам Кирилл закрыл, будем надеяться навсегда. По крайней мере на рекорд «Миннесоты» с такой результативностью он обязан замахнуться. В чемпионате-2007/08 словак Габорик набрал 83 (42+41) очка.

Капризов уже превышает график «очко за игру». А что с теми самыми пресловутыми деньгами? С девятью миллионами в год Кирилл – лишь 24-й в НХЛ! Но пятый в списке бомбардиров. А кое-кто, из получающих его больше, в этом сезоне еще вообще ни одной игры не провел. Например, вратарь «Монреаля» Прайс (10,5 млн долларов), нападающий «Вегаса» Айкел (10 млн), оруженосец Ови Бекстрем (9,2 млн). Все еще залечивает травму и Евгений Малкин (9,5 млн).

По соотношению цена/качество круче россиянина разве что немец Драйзайтль с его 8,5 млн долларов. Леону придется демпинговать в «Эдмонтоне» аж до 2025 года! Отличная сделка «нефтяников».