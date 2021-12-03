ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капризов уже в топ-5 бомбардиров, а Овечкин застрял на высоте 749

Кто смел критиковать героя Пхенхчана за скупердяйство и завышенный контракт?! Благодаря дублю Кирилла «Миннесота» громит «Нью-Джерси» (5:2). У Капризова уже 28 (9+19) очков – он вытесняет из топ-5 бомбардиров лиги Кузнецова.
Капризов уже в топ-5 бомбардиров, а Овечкин застрял на высоте 749
03 декабря 2021 10:15
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Евгений тоже сегодня отличился, протолкнув шайбу с пятака в ворота «Чикаго» после навеса Овечкина, но этот гол не помог «Вашингтону» одолеть аутсайдера (3:4). У «столичных» опять проявилась застарелая болезнь – нестабильный первый номер. В предыдущем туре подкачал Самсонов, позволившей «Флориде» перевернуть игру с 1:4 и выиграть 5:4. К слову, зрителям в Санрайзе посчастливилось это чудо увидеть снова. «Пантеры» к 33-й минуте опять летели 1:4, на сей раз от «Баффало». Встряхнула команду только замена Бобровского: «Флорида» разразилась шестью безответными шайбами (7:4) – и первое место на Востоке.

Но вернемся к «Вашингтону». Сменивший Самсонова чех Ванечек совсем не выручал, а в серии буллитов его легко переиграл Кейн. А вот Овечкин свою попытку не реализовал, примитивно бросив в щитки Флери. Капитан «Кэпиталз» в этой игре отметился разве что убойным хитом на Мерфи, после которого американский защитник едва не потерял сознание, но все-таки сам ушел в раздевалку. Уже второй матч Великая восьмерка не может округлить количество голов до 750. Новый шанс представится послезавтра, когда в столицу США пожалует «Коламбус», возможно, с Тарасовым в воротах.

Даниил как раз сегодня дебютировал в НХЛ в Далласе и даже удостоился третьей звезды, хотя гости капитулировали 2:3. Новичок «колумбов» отразил 30 бросков. У нас в НХЛ уже 10 вратарей! Больше не было никогда. Для сравнения: у финнов – 7, у шведов – 6, у чехов – 5. Доминируют, как и положено, американцы (17) и канадцы (29).

Третью звезду получил и Сорокин, но его «Айлендерс», только вышедшие из карантина, потерпели уже девятое поражение подряд! После 13 выездных матчей «островитяне» никак не могут победить на своей новенькой арене, на которую продано рекордное число абонементов. Пятая попытка порадовать 17255 болельщиков опять оказалась неудачной. «Сан-Хосе» подловил хозяев в овертайме на контратаке – 2:1. 35-й бросок «акул» для Ильи стал фатальным.

Зато уже пятую кряду домашнюю викторию добыла «Миннесота». До прихода Доллар Билл Кирилла самая скучная команда НХЛ умудрилась в этих матчах отгрузить гостям 28 голешников! В это невозможно поверить, но по заброшенным шайбам «Уайлд» уступает в НХЛ лишь «Флориде» (88 против 89) и уже делит с «Калгари» первое место на Западе!

Капризов сделал и игру с «Нью-Джерси», но лучшим игроком признали почему-то Хартмана, который забил, когда «Миннесота» вела уже 4:2. Впрочем, американец с 13 шайбами по-прежнему лучший снайпер «диких». У Капризова стало девять. Но главное – другое: КПД, который олимпийский чемпион набрал на стыке осени и зимы.

В последних восьми турах сибиряк намолотил 17 (6+11) очков! По количеству матчей с 3+ очками (четыре) он уступает только Драйзайтлю (9) и Овечкину с Макдэвидом (по 6). Конечно, с 28 баллами Капризов пока не конкурент Драйзайтлю (41), Макдэвиду (40) и Овечкину (38), но рот всем своим скептикам Кирилл закрыл, будем надеяться навсегда. По крайней мере на рекорд «Миннесоты» с такой результативностью он обязан замахнуться. В чемпионате-2007/08 словак Габорик набрал 83 (42+41) очка.

Капризов уже превышает график «очко за игру». А что с теми самыми пресловутыми деньгами? С девятью миллионами в год Кирилл – лишь 24-й в НХЛ! Но пятый в списке бомбардиров. А кое-кто, из получающих его больше, в этом сезоне еще вообще ни одной игры не провел. Например, вратарь «Монреаля» Прайс (10,5 млн долларов), нападающий «Вегаса» Айкел (10 млн), оруженосец Ови Бекстрем (9,2 млн). Все еще залечивает травму и Евгений Малкин (9,5 млн).

По соотношению цена/качество круче россиянина разве что немец Драйзайтль с его 8,5 млн долларов. Леону придется демпинговать в «Эдмонтоне» аж до 2025 года! Отличная сделка «нефтяников».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в пятой партии матча на первенство мираВадим Шипачёв вошёл в четвёрку лучших бомбардиров в истории московского "Динамо"Официально анонсирован флагманский смартфон Xiaomi 12 с мобильным процессором Snapdragon 8 Gen 1Жена Овечкина показала, какой она бываетОвечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку?Алина Загитова показала, как танцует на пляже в Дубае
17-й тур РПЛ с дебютом женщин в комнатах VAR: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
3 - 5 декабря пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о семнадцатом туре, в котором бесплатно будут показаны только два матча.
Капризов — отличный заменитель Овечкина! Русский лидер «Миннесоты» поймал голевую волну (видео)
Две заброшенные шайбы и голевая передача Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Нью-Джерси» (5:2) в матче чемпионата НХЛ.
801 гол Роналду: составляющие великого рекорда
В матче против «Арсенала» (3:2) форвард «МЮ» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы на уровне клубов и сборных. Их чего сложился этот рекорд - в нашем видео.
Кому и сколько забивал в НХЛ Овечкин: от Гашека до Лундквиста, от Набокова до Бобровского
По состоянию на 2 декабря 2021 года на счету Александра Овечкина 749 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. От него пострадал уже 151 голкипер! Подробная статистика - в нашей видеоподборке.
Перевертыши от ЦСКА: после блокбастера с 10 голами триллер с единственной шайбой в овертайме (видео)
Красно-синие выиграли четвертый матч подряд, победив в Москве команду своего бывшего тренера Игоря Никитина (1:0 ОТ).
Хэмилтон заберет поул и гонку, Ферстаппен — лучший круг. Расклады и ставки на Гран-при Саудовской Аравии
3 - 5 декабря на городской трассе в Джидде пройдет 21-й этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов.
Мега-граффити в Уфе, сотни миллиардов выручки и крутые экспрессы в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Очередная порция главных новостей букмекерского рынка.
Враг моего врага — мой друг! Закон о Fan ID объединил фанатов ЦСКА и «Спартака» и уже расколол Госдуму
Похоже, закон о введении в российском футболе системы идентификации болельщиков (Fan ID) серьезно разделил общество.
«Думали, я сдамся? Ребята, 21-й век на дворе!» Эксклюзив с Канчельскисом, которому угрожают расправой
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис рассказал «Плеймейкеру» об угрозах со стороны людей, которые предлагали ему отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу «Навбахор», где он работал тренером. Также он высказался о перспективах Ральфа Рангника в Манчестере.
ISU опять показал себя «пустым местом». Иначе про отмену Финала Гран-при по фигурному катанию и не скажешь
Международный союз катания на коньках объявил, что финальный турнир серии Гран-при, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря, отменяется. Причина – решение японских властей, связанное с появлением нового штамма коронавируса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика