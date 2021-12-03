Гениальная находка Федорова/Корешкова. Главное – снять вратаря в овертайме первыми

Хотел что-то написать по этому поводу еще пару недель назад, когда главный тренер ЦСКА Сергей Федоров потряс меня в овертайме дерби с «Динамо», сняв вратаря Федотова аж за минуту 38 секунд до финальной сирены. Тогда не сработало, хотя до конца пятиминутки армейцы так и не отдали шайбу бело-голубым. «Динамо» взяло свое в серии буллитов.

На сей раз у красно-синих все получилось, а потому я готов торжественно зафиксировать: вчера ЦСКА открыл новую страницу в истории хоккея. Найдено почти верное средство вырвать викторию в овертайме. Причем без особого риска.

Вот что по этому поводу рассказал сам Сергей Викторович после победы над «Локомотивом»:

- Когда родилась идея снимать вратаря в овертайме? Были какие-то обсуждения, может, месяц, может, больше. Евгений Геннадьевич Корешков рассказал о своем опыте в «Барысе». Меня это очень заинтересовало. Попробовали один раз против «Динамо». Сегодня дважды удалось это сделать. Мы играли на победу. Но не случилось в основное время, как и с «Динамо» было, мы очень хотели выиграть. Сегодня такое же ощущение было, поэтому еще раз попробовали. Рад, что у нас получилось, но мы не обольщаемся результатом. Это надо дорабатывать, улучшать чуть ли не каждую ледовую сессию.

Как вскрывать вязкую оборону? Если чисто владеешь шайбой, особенно после вбрасывания в своей зоне, можно готовить смену вратаря. Надо двигаться вперед, сделать четкий выход из своей зоны, найти продолжение. Центральные нападающие должны поддержать своих крайних, которые принимают первый удар. И, конечно, самый терпеливый – наш дальний крайний, который должен увести за собой защитников для паса в центр, чтобы образовалось разреженное пространство.

В атаке – игра перед воротами. Наши защитники сегодня бросали высоковато, попросили их от синей линии бросать не выше колена. Тогда нашим нападающим было бы легче подправить. Защитникам, которые самоотверженно ловили на себя шайбы, особенно высокие, было бы сложнее заблокировать шайбу, которая летит намного ниже.

В общих чертах все понятно. Уточню только, что Федотова заменили первый раз на четвертого полевого на 27 секунд – с 60:34 по 61:01, а второй – на 28 секунд. Вратарь москвичей укатил на скамейку на 62:48 и вернулся на лед только уже поздравить партнеров с победной шайбой.

Что крайне важно! Обратите внимание, как хозяева забили этот гол. В точном соответствии с установкой тренеров! Слепышев – тот самый дальний крайний - укатил на фланг влево и, когда на него выбросился Фисенко, откинул шайбу в центр Нестерову. Свободный защитник зарядил в касание, как и просил Федоров, на уровне колена. Шайба отскочила к свободному – опять же! – Григоренко, которому не составило труда расстрелять открытый угол ворот Паскуале.

В чем здесь фишка? За счет чего атакующая команда получает огромное преимущество?

Обратимся сперва к замене вратаря на полевого игрока в стандартной ситуации – когда команда проигрывает одну-две шайбы в основное время. Понятно, что 11 игрокам в одной зоне очень тесно. Потому тут метода одна – довести как угодно шайбу до пятака, создать там толчею и в этой мутной воде ловить золотую рыбку. То есть тут больше надежда на то, что элементарно повезет – на удачный отскок, рикошет, подправление. И все это оправдано, потому что:

- нет пространства для осмысленного розыгрыша;

- при игре пять на пять лишний полевой игрок не дает осязаемого – решающего! - преимущества.

При игре три на три все принципиально иначе. Основополагающий в овертайме фактор, согласен с Федоровым – прочно овладеть шайбой.

Теперь следите за ловкостью рук. Что дает замена вратаря на шестого полевого в основное время? Мощь атакующей команды увеличивается на 20 процентов. А вот тот же ход в овертайме дает прибавку сразу в 33 процента! То есть нападать вчетвером на троих потенциально почти в два раза эффективнее, чем вшестером на пятерых. Тем не менее, как показывает практика, даже в этом случае команде, уступающей одну шайбу, нередко удается-таки спасать игру в концовке основного времени.

В овертайме, играя вчетвером против троих, победить гораздо больше шансов. Именно за счет осмысленного розыгрыша и свободного пространства. Самое важное – закрыть вратаря и доработать отскоки. Ведь и здесь у атакующих явное преимущество. Потому что они располагаются лицом к воротам, а обороняющиеся – спиной. Пока они развернутся, пока найдут шайбу, нападающие, как это вчера и сделал Григоренко, двигаясь вперед и по прямой, по идее всегда на подбор будут успевать первыми.

В заключение – главный вывод. Наверняка клубы КХЛ скопируют опыт ЦСКА. Смотреть овертаймы станет еще интереснее. А решать исход матчей, наверное, в 90 процентах случаев будет тот факт, кто первым снимет вратаря.

Внимательно наблюдаем за следующими матчами ЦСКА и всячески приветствуем овертаймы.