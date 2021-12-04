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Олимпийская сборная России потеряла самого звездного игрока НХЛ?

На 46-й минуте матча «Рейнджерс» - «Сан-Хосе» при счете 1:0 «Медисон Сквер Гарден» на несколько мгновений вдруг затих, а потом по трибунам понеслось: «Игор! Игор!» Но Шестеркин, увы, продолжить игру не смог.
Олимпийская сборная России потеряла самого звездного игрока НХЛ?
04 декабря 2021 10:41
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Когда глядел на лежащего на льду в ожидании помощи медиков нового короля Нью-Йорка, сами собой вспомнились кадры трансляции другого матча – 17 октября из Вашингтона. Там тоже вроде был абсолютно игровой момент, когда лучший бомбардир двух последних Кубков Стэнли уходил от силового приема. Однако, неловко развернувшись, Никита Кучеров схватился за бедро и еле докатил до скамейки. Только начался третий период, но на лед нападающий «Тампы» так и не вернулся. Понадобилась операция. Возвратится ли россиянин в состав «молний» к Новому году – большой вопрос.

-Неужели? Неужели и у Шестеркина этот треклятый пах? Неужели тоже придется ложиться под нож? – сразу подумалось мне.

Только опираясь на врача, вратарь «Рейнджерс» доковылял до выхода с коробки, волоча правую ногу. Прежде чем скрыться в тоннеле под трибунами, Игорь с досады жахнул по стене тяжеленым блином. Мрак и ужас.

Лично меня больше всего беспокоило то обстоятельство, что москвича уже неоднократно беспокоил пах. Приходилось целыми сериями пропускать матчи ньюйоркцев. Хотя в нынешнем сезоне он вроде бы ни разу не давал повода вспомнить о прежней болячке. Неужели все-таки не долечил?

Ответ сразу после игры дал тренер «синих рубашек» Жерар Галлан и вселил во всех почитателей таланта российского голкипера осторожный оптимизм:

- Это травма нижней части тела, - соблюдая неписаный этикет НХЛ, констатировал канадец, будто весь стадион своими глазами не видел, что Шестеркин не мог наступить на правую ногу, и продолжил:

- Не все так плохо, как показалось…

Поверим тренеру. Ничего другого нам просто не остается.

Проблема только в том, что менее чем через сутки на стартовое вбрасывание в «Медисоне» выйдет «Чикаго». Да, Александр Георгиев блестяще вступил в игру и сохранил ворота хозяев в неприкосновенности. Но успеет ли менее чем за 20 часов восстановиться Шестеркин? Если нет – непонятно, кто станет дублером Георгиева. Основной голкипер фарм-клуба попал под ковид-протокол, после того как в «Хартфорде» зафиксировали вспышку заболеваемости. Доступен только четвертый вратарь системы «Рейнджерс» словак Адам Гуска, который пока к НХЛ попросту не готов.

Впрочем, возможно, и вправду все не так уж и страшно. Ибо Кинкейд в твиттере отреагировал на свое временное заточение смешной гифкой - некий мужик в костюме и почему-то с микрофоном в руке хватается за забор, его будто бьет током, и он, выпучив глаза, орет:

- Выпустите меня отсюда!

Если говорить о самом матче с «Сан-Хосе», то наш олимпийский чемпион опять действовал безукоризненно. Как всегда, Шести был абсолютно уверен в себе, каждое движение выполнялось четко и убедительно, просто и надежно. Это видели как партнеры, так и соперники. Соответственно у одних расправлялись крылья, у других опускались руки. К моменту травмы Шестеркин отразил все 19 бросков «акул», которые в принципе уже смирились с поражением. Тем более что «Шаркс» играли второй день подряд, причем на Лонг-Айленде влезли в овертайм, где все-таки одолели бедолаг из «Айлендерс». Те из-за карантина несколько дней даже не тренировались.

Короче, Игорю железно светил второй сухарь в чемпионате с восьмой первой звездой матча в придачу. Если бы не это неудачное падение на 46-й минуте. Позавчера мы подробно разбирали подвиги российского воротчика и установили, что по качеству попаданий в трио лучших игроков матча, то есть количеству первых звезд, он обгоняет как Макдэвида с Овечкиным, так и первую и вторую звезду ноября – Драйзайтля с вратарем «Торонто» Кемпбеллом. Сегодня, к слову, оба забойщика «Эдмонтона», который уступил в Лас-Вегасе – 3:4, вообще в трио звезд не попали.

Ждем матча «Рейнджерс» - «Чикаго» и надеемся на лучшее. Если у Игоря все-таки что-то серьезное, о поездке на Олимпиаду можно будет забыть.

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