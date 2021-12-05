Есть 750-й гол Овечкина! Капитан «столичных» обязан проставиться соотечественнику Тарасову

А еще восхитимся вратарем Александром Георгиевым, отразившим 15 бросков. Дважды на выручку сменщику Игоря Шестеркина, выбывшему из-за травмы, приходил каркас ворот. «Синерубашечники» победили «ястребов» 3:2. Панарин по обыкновению восхищал изяществом и культурой паса. Однажды с воздуха остановил крюком клюшки шайбу (словно магнитом), которую соперник силился выбросить из зоны защиты в трудные мгновения меньшинства. Из двух результативных передач Хлебушка выделим его волшебную диагональ, замаскированную под бросок, на клюшку Райану Строуму, которому не составило труда поразить пустые ворота. Впрочем, и сам Панарин забил в пустые, увеличив разрыв в счете (3:1).

Гости ответили довольно спорным голом: форвард Алекс Дебрикэт завез шайбу, застывшую под щитками Георгиева, за ленточку вместе с вратарем. Но судьи после «киносеанса» криминала не углядели, посчитав, что атакующего игрока толкнул на голкипера защитник «рейнджеров».

Панарин признан первой звездой матча, Георгиев – второй.

А в Вашингтоне Овечкин забил свой 20-й гол в сезоне и 750-й в энхаэловской карьере. Весьма нетипичный для себя. Нет, в силе и точности его броска сомнений как не было, так и нет. Удивила точка, с которой Ови заставил капитулировать голкипера «Коламбуса» Даниила Тарасова, делающего первые шаги в сильнейшей лиге мира.

Капитан «кэпс» вошел в зону по правому борту. Перед ним пласировался защитник, но не атаковал и даже открыл обзор вратарю. Ови с угла незатейливо бросил с кистей и победно вскинул руки. И как габаритный экс-уфимец ухитрился пропустить!? Наверное, стал жертвой гипноза лучшего снайпера лиги современности. Случилось это событие во втором периоде. До Яромира Ягра с его 766 голами вытянутой клюшкой подать.

Кстати, автор этих строк помнит, как Ови забивал кистевым с правого фланга в кошмарном для сборной России четвертьфинале с американцами на ЧМ-2013. Александр Великий прилетел в Хельсинки с трещиной в ноге (об этом узнали после матча) как раз к плей-офф. Увы, наша сборная потерпела горькое поражение 3:8.

Овечкин – кто бы сомневался - первая звезда победного матча (3:1) с «жакетами». Второй – признали габаритного белоруса Алексея Протаса, открывшего в игре счет.

«Двадцатку» - не голов, а передач - выбил форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в победной встрече с «Торонто» (4:3Б). Он же реализовал решающий буллит.

Долго запрягал вернувшийся во «Флориду» воспитанник ЦСКА Максим Мамин. Сегодня он разразился дублем в домашнем матче с «Сент-Луисом» (4:3Б). В обоих случаях российский форвард «пантер» восстанавливал равновесие в счете. Он нанес 5 точных бросков по воротам и провел на площадке 14 минут, 36 секунд. Ему в награду – статус третьей звезды игры.

Увы, никак не удается прорвать черную серию «Айлендерс» с российской бригадой вратарей. Сегодня в гостевой встрече с «Детройтом» (3:4ОТ) на посту номер один был Илья Сорокин, отразив 21 бросок. В овертайме паутину с его ворот снял уайнтаймером 20-летний немецкий защитник Мориц Зайдер.

«Айлы», хоть и набрали одно очко, но удлинили серию поражений до десяти матчей. Уже ближайшей ночью они будут принимать «Чикаго». Может, Семен Варламов прервет затянувшуюся чреду неудач?