Овечкин обошел Хоу на пять лет, а Гретцки – на 27 шайб, но все еще отстает от Ягра

Как итог – уникальная топ-десятка бомбардиров сезона. Впервые за многие-многие годы россиян и канадцев там поровну – по четыре. А ведь еще пара наших крутых забивал все еще на больничном, хотя Малкин и Кучеров уже вовсю катаются в «Питтсбурге» и «Тампе». Да и возглавляет список самых результативных не абориген, а немец Драйзайтль – 43 (21+22) очка. Далее:

2. Макдэвид (Канада) – 42 (16+26);

3. Овечкин (Москва) – 39 (20+19);

4. Кадри (Канада) – 30 (9+21);

5. Капризов (Кузедеево) – 29 (9+20);

6. Юбердо (Канада) – 29 (8+21);

7. Кузнецов (Челябинск) – 28 (8+20);

8. Годро (США) – 27 (9+18);

9. Стэмкос (Канада) – 26 (12+14):

10. Панарин (Коркино) – 26 (7+19).

В преддверии Кубка Первого канала, а особенно Олимпиады-2022 этот факт здорово обнадеживает. С учетом, конечно, двух наших пушек в резерве и слегка притормозившего Свечникова, который сегодня из-за травмы даже пропустил матч «Каролины». Равно как и вратарь «Рейнджерс» Шестеркин. Но его повреждение, к счастью, оказалось не слишком серьезным. По крайней мере операция Игорю не понадобится – его определили в лазарет на неделю.

Александр Георгиев, к слову, олимпийского чемпиона прекрасно заменил – помог ньюйоркцам, игравшим второй день подряд, дожать «Чикаго» - 3:2. Все три шайбы хозяев организовал Панарин: первые две – передачами, третью влепил собственноручно!

Маршан, не буди лихо! В Пекине еще встретимся, если в штаны не наложишь.

Капризов на сей раз ограничился одной передачей. Но очередной рекорд «Миннесоты» побил – достиг отметки в 80 очков за 79 игр. Американцу Брайану Ролстону для этого потребовалось 84 матча. Не забив в основное время и в овертайме, все равно именно Кирилл решил исход противостояния с «Торонто», реализовав последний буллит – 4:3.

Неожиданный концерт в Майами выдал автор золотого гола в Кубке Гагарина-2019. Невиданной активностью и нацеленностью на ворота Мамин полностью затмил всех трех наших «блюзменов» Тарасенко, Бучневича, Барбашева. Максим впервые в НХЛ выстрелил дуплетом. Его второй гол за две с половиной минуты до финальной сирены спас «Флориду» от поражения. В овертайме и в серии буллитов экс-армейца поддержал Сергей Бобровский: хозяева взяли верх 4:3 и продолжают возглавлять общую таблицу НХЛ.

Вплотную к «пантерам» приблизились «столичные» во главе с их неутомимым русским капитаном. Огорчив вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова на 24-й минуте, Овечкин не только забил победный гол (3:1 в итоге), но и по традиции переписал кучу исторических достижений. Ясно, это 20-й в сезоне и 750-й гол в карьере пока четвертого снайпера в летописи НХЛ (до Ягра - 16 шайб). Но фиксируем отдельно:

- отрезок между 700 и 750 шайбами Ови проскочил быстрее всех: последние 50 голов он вколотил за 79 матчей. У Горди Хоу на это ушло 106 игр, Уэйна Гретцки – 116, Яромира Ягра – 182;

- Великая восьмерка только Гретцки уступает по количеству матчей, затраченных на покорение пика 750 – 1222 против 1001;

- только Гретцки сумел покорить рубеж 750 голов в более молодом возрасте, чем 36-летний Овечкин. Канадец сделал это в 31 год 8 января 1993 года в матче его «Лос-Анджелеса» против «Виннипега»;

- Хоу забил 750-й гол в 41-летнем возрасте в 1598-й игре. Ягр добился этого в 44 года, ему потребовалось 1633 матча;

- победный гол стал для Александра 118-м в карьере, он делит третье место в истории с Филом Эспозито. Впереди Хоу (121) и Ягр (135). У Гретцки – смех! – их только 91, а это аж 20-е место;

- Ови во всех своих 17 сезонах в НХЛ забрасывает не менее 20 шайб, ранее это удавалось лишь шести игрокам;

- Чтобы закрыть второй десяток, москвичу понадобилось 25 матчей. Быстрее он делал это лишь однажды – восемь лет назад за 22 игры;

- Тарасов стал 152-м вратарем НХЛ, пропустившим от Овечкина.

Подытоживая этот массив цифр, выделим несколько важных моментов. Все свои дутые рекорды Гретцки накрутил в 80-е годы, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой с дикой разницей в уровне игроков и клубов, при совершенно открытом наивном хоккее с неумехами-вратарями в забавной экипировке. При этом большинство шайб канадца не были никому не нужны, кроме его личной статистики. Отсюда жалкая 91 победная шайба.

Когда НХЛ стала по-настоящему международной и сильнейшей лигой в мире, результаты Гретцки резко пошли на спад вплоть до полного стопора. Отсюда разница с Овечкиным в скорости прохода дистанции от 700-го до 750-го гола.

Наконец, главное. Прежде всего для нашего 36-летнего Александра. Горди Хоу забил этот 750-й гол аж в 41 год, Яромир Ягр – и вовсе в 44. То есть у динамовца при должном отношении к себе еще масса времени, чтобы не только Гретцки достать с его всем жутко надоевшими 894 голами, но и по примеру короля футбола Пеле первым в НХЛ разменять тысячу шайб.