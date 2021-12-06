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Зачем на Кубке Первого канала «мертвые души»? Объявлен состав сборной на домашний турнир

На Кубке Первого канала штаб сборной должен презентовать состав, максимально приближенный к олимпийскому (разумеется для плана Б – если в Пекин не приедут энхаэловцы). На деле же список Алексея Жамнова вызывает вопросы.
Зачем на Кубке Первого канала «мертвые души»? Объявлен состав сборной на домашний турнир
06 декабря 2021 16:06
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Начнем с вратарей. Федотов из ЦСКА, Билялов из Казани заслужили вызов в главную команду страны. Третьим в бригаде стал не московский динамовец Бочаров, а давно не играющий в СКА Самонов. Которого вытеснил из основы ноунейм Николаев, не пропустивший (несмотря на поражение) от ЦСКА и одержавший победу в Казани.

По защитникам вопросов меньше всего. Приглашение спартаковца Никишина приветствуется всеми частями тела. Как и участника МЧМ-2021 Чистякова из «Авангарда», а также дебютанта Телегина из Челябинска. Еще раз хочется увидеть на международном уровне праворукого «сталевара» из «Магнитки» Минулина и спеца по блокшотам Шарипзянова, который пока не так надежен, как в чемпионском плей-офф.

Теперь линия атаки. Воронков и Галимов из Казани, Шипачев и Галиев из московского «Динамо», тройка из ЦСКА Григоренко – Карнаухов – Слепышев, Кузьменко и Гусев из СКА, Чибисов из Магнитогорска, Кадейкин и с определенной натяжкой Коршков из Ярославля – в этих форвардах сомнений нет. Молодому «ястребу» Грицюку, удивившему результативностью, хочется сказать: добро пожаловать в сборную. Пока не так ярок, но все-таки полезен самый ценный игрок Кубка Гагарина-2021 Толчинский, немало пропустивший из-за травмы.

После продолжительной паузы вернулись в сборную Плотников и Ткачев (Александрович). При прежнем штабе их имена в списке кандидатов мы вряд ли бы увидели. Ткачева (с этого сезона он в «Тракторе») забанил еще Олег Знарок, которому не нравятся хорошо воспитанные и деликатные хоккеисты. А герой ЧМ-2014 в Минске Плотников выпал из обоймы после Олимпиады в Пхенчхане, которую он пропустил по неспортивной причине.

Наконец, о загадочных персонажах.

Неужели возвращение из НХЛ Семенова стало автоматическим пропуском в сборную? Даже при дефиците центрфорвардов. Возможно, Жамнов и его помощники руководствовались клубным принципом формирования состава, что логично на спринтерской дистанции подготовки к турниру (всего два дня). По этой же причине пригласили и двух форвардов из «молодежной тройки» - Кирилла Марченко и Морозова, о которой так много и громко шумели пару лет назад. Их правый крайний – Подколзин – уже начал забивать в «Ванкувере». В текущем сезоне Марченко все чаще становится жертвой ротации в СКА, а участника ЧМ-2021 в Риге Морозова опять задвинули в золотой запас. Инсайдеры нашептали, что его уговаривают перейти из СКА в «Спартак» (на замену травмированному Локтионову), но Иван, похоже, не горит желанием менять питерскую прописку на московскую. В межсезонье праворукий технарь (увы, центрфорвард односторонний) наверняка уедет за океан.

Кого забыл позвать тренерский штаб Жамнова? Капитана СКА Бурдасова. Его связка с Кузьменко в клубе работает с высоким КПД. Можно было б посмотреть на опытного Анисимова, который составил бы «химию» с питерским тандемом (в СКА они выходят с габаритным финном Кемппайненом).

В тренерском штабе обращают на себя внимание две персоны. Тренер вратарей из ЦСКА Сергей Наумов заменит на Кубке Первого канала олимпийского коуча Евгения Набокова, занятого в «Сан-Хосе». А «физрук» Хассан Саид получил признание как в «Красной Армии», так и в «Спартаке». Игроки (в частности Кузьменко) не жалеют для него хвалебных эпитетов.

Прикинем сочетания игроков в звеньях:

Шарипзянов – Войнов, Никишин – А.Марченко, Нестеров – Елесин, Яковлев – Минулин, Чистяков, Телегин; Чибисов – Шипачев – Галиев (Гусев), Григоренко – Карнаухов – Слепышев, Воронков (Коршков) – Кадейкин (Галимов) – Кузьменко, Плотников – Морозов – К.Марченко, Грицюк – Семенов – Толчинский.

И последнее. Турнир пройдет с 15 по 19 декабря с участием четырех сборных. В расписании почему-то отсутствует матч Канада – Чехия. Да и бог с ним. Главное, что трибуны «ЦСКА Арены» разрешено заполнять на 70 процентов.

Матчи сборной России:

15 декабря, среда
18:30 Россия – Канада

16 декабря, четверг
18:30 Швеция – Россия

18 декабря, суббота
15:30 Россия – Чехия

19 декабря, воскресенье
15:30 Россия - Финляндия

источник: «Советский спорт»
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