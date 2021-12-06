Выбор Жамнова – семь олимпиоников, 15 бывших игроков НХЛ: вернем Канаде должок за Ригу?

Сразу видно, как измельчала наша лига. Где настоящие глыбы, какими в свое время были казанские «барсы» в формате целой пятерки во главе с капитаном сборной Алексеем Морозовым, бравшие бронзу ЧМ в Москве-2007 и золото в Квебеке-2008? Где такие уникальные зажигалки, как Радулов или Сапрыкин? Где золотых рук мастера типа Ковальчука и Дацюка, пусть и на закате карьеры? Где, наконец, гарантированные будущие звезды вроде Овечкина, Малкина, Кузнецова, Василевского, Капризова?

Да, в принципе к топ-персонам можно отнести двукратного обладателя Кубка Стэнли Войнова и спасителя от олимпийского позора в Пхенчхане Гусева. Кстати, среди приглашенных еще пять чемпионов Игр-2018 – защитники Марченко, Нестеров, Яковлев, нападающие Шипачев, Григоренко. Да вот беда: ни о ком из них не скажешь, что он после той виктории прибавил. За исключением разве что капитана «Динамо» - второй сезон кряду Шипачев доминирует среди бомбардиров КХЛ.

Войнова НХЛ так и не амнистировала. В ожидании вердикта Вячеслав сам вычеркнул из карьеры пару сезонов. В самом расцвете сил! Гусева, Яковлева, Григоренко, Нестерова НХЛ любезно приняла, но все четверо закрепиться там так и не сумели. В отличие от других лауреатов Пхенчхана – Шестеркина, Сорокина, Капризова, Зуба, Барабанова, Гаврикова.

Как это ни горько констатировать, но вот в этом и состоит отличие первого сорта от второго, который НХЛ отвергла. Добавим сюда еще десяток нынешних призывников Алексея Жамнова, не покоривших НХЛ - Шипачева, того же Алексея Марченко, Елесина, Коршкова, Галиева, Плотникова, Слепышева, Семенова, Толчинского, Чибисова. А ведь даже относительные ноунеймы из вторых-третьих звеньев НХЛ, как показал ЧМ-2021 в Риге на примере чемпионов из Канады, в целом без проблем разбираются с домашними составами европейских сборных.

Раз зашла речь о провальном ЧМ-2021, где мы от Канады в четвертьфинале и вылетели, посмотрим, на скольких игроков того созыва Валерия Брагина положил глаз новый штаб сборной: вратарь Самонов, защитник Нестеров, нападающие Морозов, Толчинский, Воронков, Карнаухов, Григоренко, Слепышев, Кузьменко. Всего – девятеро.

Подводим итог. В Новогорске к матчу 15 декабря против действующих чемпионов мира начнут подготовку:

- 15 игроков с опытом НХЛ;

- 7 олимпийских чемпионов-2018;

- 9 участников ЧМ-2021;

- 3 чемпиона мира-2014 (Яковлев, Плотников, Шипачев).

Вот потому у меня и смешанные чувства. С одной стороны, истинных светил мирового калибра в составе не видно. С другой – полно мастеровитых ребят, оббитых жизнью и заокеанским хоккеем. Есть и перспективная молодежь, которой есть что доказывать прямо сейчас.

Вопрос тут в другом: сможет ли олимпийский штаб сборной во главе с начинающим тренером за несколько дней из этого набора совершенно разных игроков создать команду – сплоченную, знающую, как и за счет чего добиваться успеха? Не придется ли Жамнову, Ковальчуку и Ко самим учиться по ходу пьесы? А ведь Кленовые листья на рандеву против хозяев выведут такие зубры НХЛ, как Клод Жюльен, работавший на золотой Олимпиаде в Сочи, в Пхенчхане Канадой руководил Скотт Уокер, Шейн Доун победил на Кубке мира-2004, капитанил в Квебеке-2008… Им тоже придется в авральном режиме лепить на коленке коллектив из своих европейских легионеров. Но все они за долгую карьеру в НХЛ с подобным, надо полагать, сталкивались неоднократно.

Могло быть, к слову, еще круче, если бы не сорвалась поездка в Москву экс-тренера Овечкина в «Вашингтоне» Брюс Будро, которого сегодня назначили главным тренером «Ванкувера».

Какой вывод из всего сказанного?

На Кубке Первого канала скучно не будет точно! Наоборот, захватывающая интрига гарантирована – или грудь в крестах, или голова в кустах. Как все помнят, Зинэтулу Билялетдинова перед Сочи вывело из равновесия именно фиаско на московском этапе Евротура. Билл потерял веру в игроков КХЛ, закрепостился, стал перестраховываться – финал известен. На сей раз те же канадцы тоже будут из кожи вон лезть, чтобы засветиться. Для большинства из них это единственная возможность попасть-таки при плане Б на Олимпиаду-2022. Или хотя бы на ЧМ-2022. Ну или найти выгодный контракт в КХЛ перед закрытием трансферного рынка 27 декабря.

Что касается наших сборников, многие из них мечты пробиться в НХЛ не оставили. А тут прекрасная возможность напомнить о себе хотя бы на глазах Клода Жюльена – победитель с «Бостоном» Кубка Стэнли-2011 свой роман с НХЛ еще не завершил. Сегодня еще и место в «Филадельфии» освободилось, откуда после серии из восьми поражений выгнали Алена Виньо. Наверняка и скауты НХЛ на арену в Парке Легенд подтянутся…