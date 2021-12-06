Ноу-хау Федорова живет и процветает. ЦСКА совершил камбэк в дерби благодаря находке штаба армейцев

Накануне наша страна отмечала 80-летний юбилей начала наступательной операции советских войск в битве за Москву. Сегодня сражение за неофициальный титул лучшей хоккейной команды Белокаменной продолжилось на «ВТБ Арене».

В этом сезоне соперники обменялись гостевыми победами: армейцы выиграли 3:0, бело-голубые — 3:2 по буллитам.

Именно в матче против московских динамовцев тренерский штаб ЦСКА впервые проверил на практике ход с заменой вратаря на полевого игрока в овертайме «3 на 3».

Тогда динамовцев выручила... голова — брошенная Окуловым в упор шайба угодила в шлем вратаря Бочарова, гости отстояли ворота и вырвали победу по буллитам, которые так не уважает главный тренер армейцев Сергей Федоров.

Новинка (в КХЛ) принесла плоды в принципиальном матче с «Локомотивом» на «ЦСКА Арене». Отличился Григоренко, подкарауливший отскок.

Сегодня лучший защитник лиги в ноябре Нестеров при пустых воротах решился на слабенький наброс от синей линии, рискуя лишить свою команду шайбы. Закрытый своим и чужим игроком Бочаров неожиданно капитулировал. Хотя до этого выходил из куда более горячих ситуаций.

Кстати, в Хельсинки овертайм армейцы выиграли в нормальном формате — «3 на 3», не меняя вратаря. Григоренко и Слепышев умчались в контратаку «2 в 1», которую завершил броском в пустые ворота капитан сборной России на ЧМ-2021 в Риге.

Теперь вся лига и болельщики принялись обсуждать армейскую новинку имени Федорова/Корешкова. В НХЛ, кстати, менять вратаря в дополнительной пятиминутке в формате «3 на 3» не запрещается. Однако плата за влетевшую в пустые ворота шайбу слишком велика — рискующая команда лишается очка за ничью в основное время.

Интересно, как КХЛ отреагирует на эту пикантную ситуацию? В ИИХФ так поступать разрешено без очковых издержек-потерь.

Дерби привлекло дополнительный интерес благодаря дуэли вратарей — динамовца Бочарова и армейца Федотова. Первый провел один матч в Риге-2021, второй после приезда на ЧМ Бобровского так и остался в листе ожидания. В обнародованном сегодня расширенном составе сборной на Кубок Первого канала фамилия Бочаров не значилась. Вместо него пригласили из СКА лишенного игровой практики Самонова. Впрочем, наставник бело-голубых Алексей Кудашов, огорченный поражением, заявил, что его вратарь остается в поле зрения штаба национальной команды.

Федотов же сыграл не безошибочно. Шайбы то и дело отскакивали от него на пятачок, несколько раз ему на выручку приходил каркас ворот. Но голкипер и его команда победили, и это главное. Федоров после матча постарался оградить своего вратаря от критических стрел: мол, иногда ловушка используется голкипером как блин.

Кто теперь бросит шайбу в «сетку» главного тренера ЦСКА на предмет его приглашения в штаб сборной. Плоды его работы видны невооруженным глазом. Красно-синие нанесли поражения всем лидерам-фаворитам. Кроме обладателя Кубка Гагарина «Авангарда».

Отрадно, что отличились сборники — Шипачев (1+1), Слепышев (1+1), Карнаухов (1+0), Григоренко (0+1), Нестеров (1+0).

А в битве за хоккейную Москву лидирует ЦСКА. Впереди болельщиков ждут еще четыре столичных дерби: ЦСКА — «Динамо» (1), ЦСКА — «Спартак» (1), «Динамо» — «Спартак» (2). И это только в регулярном чемпионате. То ли будет в плей-офф…

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) — ЦСКА — 2:3ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шипачев, Ведин — Слепышев, Карнаухов, Нестеров