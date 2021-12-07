Сергей Федоров: Правилами разрешено снимать вратаря в овертайме, и мы этим пользуемся

- Хочу поблагодарить болельщиков. С увеличением посещаемости игра выглядит по-другому. Нам не хватило свежести в концовке. Была пятая игра через день. ЦСКА добавил, и мы на усталости стали делать ошибки, - поделился впечатлениями от матча Кудашов.

- Как оцените игру Ведина? Он набирает очки в каждом втором матче. За счет чего смогли его реанимировать?

- Он набирает очки, хорошо двигается, нормально играет.

- Сергеев - хороший защитник, а сегодня куда за воротами-то ринулся?

- Что было до этого? Посмотрите повнимательнее, почему Сергеев туда пошел, почему там оказался лишний игрок ЦСКА. Тогда поймете.

- Это ошибка?

- Посмотрите момент и сами сделайте вывод.

- Были готовы к ноу-хау ЦСКА?

- Да. Мы попытались сразу отобрать шайбу, но при игре три на четыре большая зона, и всегда тяжело пойти в давление. Когда есть свободный игрок, тяжело забрать шайбу.

- По поводу овертайма: в НХЛ запрещено снимать вратаря в формате три на три. Может, и у нас тоже такое правило внедрить?

- Там не запрещено снимать вратаря. Но если ты его снимаешь, и в пустые ворота забивают, у тебя забирается очко.

- Бочаров заслужил приглашения в сборную?

- Все игроки в поле зрения. Этот вопрос обсуждается до сих пор. Да, он заслужил, он в обойме. Просто мы хотим просмотреть каких-то вратарей на международном уровне.

- Бочаров прибавил?

- Он нормально играет.

- По поводу вратарей сборной, почему вызвали Самонова, у которого не лучшая статистика в клубе?

- У него есть опыт игры за сборную. Мы хотим посмотреть, в каком он состоянии.

- Понятно, почему ЦСКА снимает вратаря в овертайме. У вас не было такой мысли?

- Мы это обсуждали, но чтобы снять вратаря, надо владеть шайбой, выиграть вбрасывание и войти в зону. У нас таких возможностей не было.

- Когда объявили состав сборной, не было Рашевского. Это удивило. Он хорошо проводит сезон, вы его рекомендовали?

- Тут очень много нюансов. Мы видим его хорошие стороны: результативность, владение шайбой. Но в хоккее двое ворот. Поэтому есть недоработки, и ему надо добавить при игре без шайбы.

«В «ДИНАМО» ЕСТЬ МАСТЕРА, ОТЛИЧНО ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ МОМЕНТЫ»

- Как вам игра? – вопрос Федорову.

- Напряженная игра для нас. Мы пропустили две шайбы. В третьем периоде нашли выход из положения. Но овертайм - это овертайм. Ребята проявили характер. Пересмотрим моменты.

- О каких моментах идет речь?

- До большинства, где Шипачев нам забил, было вбрасывание в средней зоне. Сыграло четвертое звено. Пару моментов не добежали, не выбросили. Это частные моменты, но важные. Клюшка сломалась - бывает. Замена была. В «Динамо» есть отличные мастера, которые быстро используют моменты. Может, была помеха вратарю, но все было исполнено на высшем уровне.

- От Федотова много шайб отскочило. Как можете это прокомментировать?

- Бросок был отличный, по льду в касание, впритирку с дальней штангой. Мы могли бы лучше сыграть. Карнаухов занял позицию крайнего нападающего. Ваня – большой вратарь, от него должно что-то отскакивать.

- Вы выпустили четвертого полевого игрока в овертайме. Вам не показалось, что Нестеров совершил поспешный бросок, хоть и удачный?

- Мы просим в этом случае доводить шайбу до ворот, видя помеху вратарю. Он был готов бросить в это окно, приняв шайбу.

- Снятие вратаря в овертайме уже не ноу-хау. У вас всегда будет такая комбинация, или она от чего-то зависит?

- Все-таки это игровая ситуация. Надо уважать соперника, смотреть, кто у него на льду. Еще не все мысли скомпонованы. Над этим надо работать. Какие-то моменты ребятам понятны. Я не сторонник буллитов, они в плей-офф не присутствуют, и это стресс для ребят.

- В плей-офф нет формата три на три.

- Да, но в регулярке четыре на три мы разыгрываем.

- Насколько серьезна травма Попова?

- Он получил травму средней части тела. Еще недели три будет заживать. Это хоккей. Желаем, чтобы он побыстрее вернулся в состав.

- Когда ЦСКА сравнял счет, не снимая вратаря. А в овертайме решили дать это численное преимущество. Были уверены, что может так положительно все сложиться?

- Какое-то чувство игрового ритма было. Когда меньше народу, легче задержать шайбу в зоне соперника, отыграть одного. Меньше народу - больше места.

- Сейчас обсуждается вопрос дипломатического бойкота американцами Олимпиады. Что думаете об этом?

- Сложно комментировать. Спорт должен быть вне политики, тем более на таком уровне.

- Как пришла идея снимать вратаря в овертайме, и реально ли применять это на крупных турнирах?

- Все реально. Это еще один компонент, разрешенный правилами. Спонтанно мы один раз попробовали, вроде парни почувствовали азарт. Тот же розыгрыш четыре на три. Добавляет ответственности и внимания. Правилами разрешено менять вратаря в овертайме. Пока этим пользуемся. Смотрим, как это улучшить.

- В Риге прошел большой турнир, и у всех в памяти овертайм три на три с канадцами. Там этот трюк был реален?

- Если отталкиваться от сегодняшней игры, у нас хорошая команда и достаточно мастеров. Если помечтать, все реально. Не знаю, важен ли был тот элемент для тренерского штаба.