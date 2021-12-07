Овечкину пора звонить Федорову на предмет инструкций, как снимать вратаря в овертайме

Любопытный разговор с репортерами на пресс-конференции после дерби «Динамо» - ЦСКА получился у тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

- Вы были готовы к ноу-хау ЦСКА – замене вратаря в овертайме на четвертого полевого?

- Да, мы попытались сразу отобрать шайбу. Но это было сделать тяжело.

- В НХЛ запрещено снимать вратаря. Не считаете ли, что пора и в КХЛ это ввести?

- В НХЛ не запрещено. Там команда, которая снимает вратаря, пропускает, лишается дополнительного балла.

- Не возникло у вас идеи снять вратаря в овертайме?

- Мы это обсуждали, но у нас такой возможности сегодня не было. Но не буду скрывать, что пример ЦСКА заразителен.

Динамовец подтвердил мой вывод в заметке на Sovsport.ru после первого такого успешного фокуса армейцев в предыдущем туре в матче с «Локомотивом» (1:0), что все теперь в овертайме будет решать то, кто первым заменит вратаря на четвертого полевого игрока. Да, хозяевам возможности убрать Бочарова не представилось, а Сергей Федоров это сделал на 61-й секунде овертайма. Гостям хватило менее минуты, чтобы организовать землякам мгновенную смерть – 3:2. Это сделал Нестеров, а на пятаке, как и с ярославцами, столбил Плотников.

Ну да ладно. Тут уже все ясно и предсказуемо. Нападающий ЦСКА (Плотников) закрывает вратаря. Защитник (Нестеров) лупит с середины зоны. Два крайних – слева Слепышев или Окулов, справа Григоренко или Каменев – доставляют шайбу защитнику, а затем караулят отскоки.

Поразило другое! С какого-то перепуга некий журналист придумал запрет подобного хода в НХЛ, а Кудашов его чрезвычайно оригинально поддержал. Узнав об этом со слов коллеги Домрачева, сразу набрал номер популярного агента НХЛ Дэна Мильштейна. Вот его комментарий:

- В НХЛ такого никогда не будет. Не потому, что команда, снявшая в овертайме вратаря и пропустившая, потеряет очко. Если в основное время сыграл вничью, это первое очко никуда исчезнуть не может. Дело в другом. Слишком высока цена второго очка. Посмотрите, какой плотный график игр, какое жесткое соперничество в НХЛ! Иногда всего одного очка не хватает в итоге, чтобы просто пройти в плей-офф. Почему Федоров это делает? Как ни крути, возможная потеря второго очка погоды не сделает – все равно ЦСКА гарантированно попадет в плей-офф. Зато победа в столь необычном стиле порадует болельщиков. То есть у таких мощных клубов КХЛ, как ЦСКА или «Ак Барс», подобный розыгрыш в овертайме стоит свеч. У них хватает исполнителей. Да и риск небольшой: проиграл – и ладно, едем дальше. В НХЛ принципиально иначе. Поэтому все тренеры такого шага избегают. Но, повторяю, правила здесь ни при чем.

Однако я нашел убийственный контраргумент. «Вашингтон» в нынешнем сезоне до встречи на своем льду с «Анахаймом» продул во всех шести случаях дополнительного времени – пять раз в овертайме, однажды – по буллитам. Тем же «уткам» на выезде «столичные» 17 ноября влетели на пятой минуте овертайма.

Так почему бы не рискнуть, если все равно постоянно проигрываешь?! Тем более – как! В отсутствие Бекстрема и других ключевых форвардов игра «Кэпиталз» три на три сильно провисает. Тот самый случай, когда, по словам Мильштейна, недостает именно исполнителей. Судите сами, сегодня за всю дополнительную пятиминутку Овечкин, Кузнецов, Оши, Уилсон и Ко ни разу не потревожили вратаря «Анахайма» Гибсона?! В предыдущей очной встрече они сделали это два раза. Тот же ноль бросков в овертайме увенчал поражение 5 ноября от «Флориды» - 4:5, один бросок дошел до голкипера «Детройта» 28 октября – 2:3 ОТ.

Я понимаю – «Тампа», взявшая верх в четырех овертаймах из шести. Там даже при заболевших Кучерове и Пойнте есть кому все порешать – Стэмкос, Хедман, Палат, Сергачев, Сирелли. Не надо ничего менять и «Флориде», которая в дополнительной пятиминутке уступила только той же «Тампе». Зато до буллитов расправилась с «Питтсбургом», «Детройтом», «Вашингтоном», «Филадельфией».

Хочу подчеркнуть, снимать или не снимать в овертайме голкипера – вопрос чисто индивидуальный. Для начала по крайней мере должны быть отшлифованные наработки розыгрыша четыре на три с минимальным риском потери шайбы. Да, необходимы умельцы, но они имеются во всех клубах НХЛ. Главное – их правильно расставить и подобрать удобный момент. Если в «Вашингтоне» розыгрыш пять на четыре работает почти идеально, что мешает добиться похожего автоматизма при игре четыре на три в овертайме с пустыми воротами?

Словом, ждем в НХЛ первого тренера-смельчака, отважившегося повторить ноу-хау ЦСКА. Господин Лавиолетт, попросите Алекса позвонить в Москву бывшему партнеру по звену. Сергей Викторович все подробно растолкует, если мне не верите.

Категорически не согласен с уважаемым Дэном Мильштейном, что в НХЛ подобного не будет никогда. В середине 70-х годов никто за океаном и помыслить не смел, что всех заставят играть в шлемах, а потом еще и красную линию отменят.

В заключение пара слов о свершениях Великой восьмерки. На высоте 750 преследователь Гретцки решил сделать привал, ограничившись двумя передачами. Этого хватило, чтобы в 36 лет установить личный рекорд. У Овечкина после 26 игр 41 (20+21) очко. Ранее закрыть четвертый десяток ему быстрее 28 матчей не удавалось – это случилось в сезоне-2009/10.