Мор в «Сент-Луисе» добьет мечту Панарина и Овечкина о поездке в Пекин на Олимпиаду-2022?

Перед встречей с «Флоридой», лидером чемпионата, «блюзмены» лишились едва ли не половины состава. Попали в ковид-протокол либо травмировались вратарь Джордан Биннингтон, защитник Джастин Фолк, нападающие Давид Перрон, Роберт Томас, Джеймс Нил, Клим Костин, Тайлер Бозак. По ходу игры к ним добавились защитник Джейк Уолман и вратарь Вилле Хуссо.

- Нам пришлось выйти в урезанном составе, не хватало хоккеистов. Это было непросто, поэтому и первый период получился тяжелым, мы уступали 0:1. К тому же там схватили три удаления, много оборонялись в меньшинстве. Но мы сплотились, проявили чувство локтя и победили, - рассказал Бучневич, как добиваться успеха с десятью нападающими.

Тренер победителей Крейг Беруби сразу после трудовой виктории угодил под перекрестный обстрел прессы, обеспокоенной внезапным мором в «Сент-Луисе».

- Когда за пять с половиной минут до конца «Флорида» сравняла счет (3:3), у вас же вратарь Хуссо вылетел…

- Да, травма нижней части тела.

- Ранее вы защитника Уолмана потеряли.

- Верно. Травма верхней части тела.

- Вы когда-нибудь участвовали в игре вроде этой?

- Что вы имеете в виду под фразой «игра вроде этой»?

- То, что у вас было так мало игроков.

- Наши парни сражались, несмотря на обстоятельства, прошли в матче через эти трудности и дожали соперника в овертайме (4:3). Бучневич там сыграл отлично. Здорово разобрался в моменте. Это умный нападающий.

Сам Павел, удостоенный первой звезды матча, о сумасшедшем голе в овертайме, когда пулей просвистел полплощадки, на замахе опустил на лед голкипера Найта, заложил вираж за воротами и завел шайбу в пустой угол, сказал так:

- Я увидел перед собой Сэма Беннетта. Он - форвард, и я подумал, что смогу его на скорости обыграть. Так и вышло, я его обошел. Показал, что буду бросать, а сам заехал за ворота, чтобы выкатить уже на другой штанге.

А еще в этот вечер наконец-то отличился Тарасенко, который не мог поразить цель десять туров.

- Да, Влади забил очень важный для себя и команды гол, восстановив равновесие на 25-й минуте (1:1), - констатирует Беруби. - Он реально здорово играл во втором и третьем периодах. Отлично отдал передачу на шайбу Шенна в большинстве, хорошо создавал голевые моменты.

Поначалу Тарасенко выходил с Кайру и Шенном. В равных составах у них не заладилось. Тогда Беруби вернулся к варианту с русской тройкой Бучневич – Барбашев – Тарасенко, и дело сразу пошло! Долгожданный гол Владимира получился чисто русским, после того как Бучневич отобрал шайбу в чужой зоне, скинул ее Барбашеву, а тот нашел Тарасенко. Затем он вывел на пустой угол Шенна (2:2), а Барбашев, признанный третьей звездой – Саада (3:2). На 53-й секунде дополнительного времени блестящее соло исполнил Бучневич.

Короче, спасибо Крейгу Беруби: для олимпийской сборной России канадец подготовил целое звено!

Выносим благодарность и Жерару Галлану. Под его чутким руководством «рейнджеры» побили клубный рекорд – выиграли 17 из 24 стартовых матчей, а наш Хлебушек сегодня набрал 500-е очко в НХЛ в матче с «Чикаго» (6:2). Артемий к дублю добавил две передачи и в списке бомбардиров догнал Капризова – по 30 (9+21) очков, с которым делит пятое место. Кирилл в Эдмонтоне ограничился передачей на гол Куликова, чего, впрочем, «Миннесоте» хватило, чтобы повергнуть команду Макдэвида и Драйзайтля – 4:1.

В топ-6 самых результативных уже трое наших! При этом Овечкин, занимающий с 41 (20+21) очком третью позицию после Драйзайтля и Макдэвида (по 43), добился высшей среди россиян полезности – «плюс 19».

К русским вечерам в Сент-Луисе, где, кстати, форвард «Флориды» Максим Мамин второй тур подряд набрал 2 (0+2) очка, Чикаго и Эдмонтоне добавим первую с 6 ноября победу вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина (5:3 с «Оттавой), ассистентский дубль нападающего «Сан-Хосе» Александра Барабанова (5:3 с «Калгари»), 13-ю победу в сезоне вратаря «Тампы» Андрея Василевского (3:2 с «Монреалем»).

Словом, главе олимпийского штаба Алексею Жамнову и всем нам можно порадоваться – все сборники в прекрасном настроении и стремительно набирают боевую форму. Вот только поедет ли НХЛ в Пекин – вопрос по-прежнему открытый. Дело тут не в дипломатическом бойкоте США Игр-2022 в Китае. Просто если вслед за «Оттавой» и «Айлендерс» сядет на недельный карантин и «Сент-Луис», то НХЛ может пройти точку невозврата. То есть лиге некуда будет переносить отложенные матчи, кроме как на олимпийскую паузу.

Ближайшие сутки весь хоккейный мир будет с тревогой ждать решения НХЛ по переполненному лазарету «Сент-Луиса».