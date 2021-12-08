Леонид Тамбиев: Удаления из-за нарушений численного состава подпортили нам игру

- Как вам игра? - вопрос Кудашову

- Мы плохо использовали моменты, которые создавали. Они у нас были и в равных составах, и в большинстве. Поэтому такой результат. Хорошо, что в концовке сумели отыграться. Были моменты, когда надо было забивать. Ясно, что это была шестая игра через день, но мы должны использовать свои моменты.

- Завершен долгий отрезок игр через день. Какие общие впечатления от него остались, и насколько вы удовлетворены результатом в этой серии?

- Всегда хочется большего. И с ЦСКА, и сегодня. У нас были возможности брать полные очки.

- Перед матчем со СКА будет небольшая пауза. Это поможет подготовиться к следующему матчу?

- Я надеюсь. Чтобы забивать, должны быть эмоции и желание, а когда ты уставший - это чувство притупляется. Надеюсь, перегрузимся и пойдем дальше.

- Лучший бомбардир КХЛ Шипачев не бросает буллиты и это удивительный момент. Как его прокомментируете?

- Возможно, и дошла бы до него очередь. Мы по тренировкам смотрим, у кого что получается. Кто-то лучше бросает буллиты, кто-то хуже.

«Вратарь Серебряков оставил нас в игре»

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Тамбиеву.

- Хочу поздравить свою команду с победой, и наших болельщиков тоже. Играли с хорошей самоотдачей, выполняли задания. Ребята вышли хорошо заряженными на матч. Удаления в результате нарушения численного состава, конечно, немного подпортили нам игру. Мы разберемся, подправим. Первый период был хорошим в нашем исполнении. Здорово сыграл вратарь во втором периоде, когда «Динамо» за счет большинство владело преимуществом. Серебряков оставил нас в игре, молодец. В третьем периоде мы немного не дотерпели, но все равно ребята молодцы, старались выполнять то, что мы предложили им.

- С чем связываете три удаления за нарушение численного состава? Это ведь редкий момент.

- Последнее - защитник пошел меняться, потом сделал шаг обратно. Это плохое решение, потому что ток игрок, который был на лавке, увидел движение партнера на лавку. Меня тоже это огорчило. Разберемся. Я считаю, что, когда идет удаление из-за нарушения численного состава, это фол тренерского штаба. Будем править эти вещи.