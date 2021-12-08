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Не пора ли Кочеткова пригласить в ЦСКА? Вратарь «Торпедо» обыграл одного из фаворитов

После серии побед, включая камбэк на «ВТБ Арене», московские армейцы потерпели чувствительное поражение от нижегородцев дома (2:5). Голкипер гостей Петр Кочетков разоружил атаку красно-синих
Не пора ли Кочеткова пригласить в ЦСКА? Вратарь «Торпедо» обыграл одного из фаворитов
08 декабря 2021 23:30
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "Торпедо"

Напомню, Кочеткову 22 года. Он лучший вратарь МЧМ-2019 в Ванкувере. Его карьера шла в гору, но командировка в СКА, где вратарей меняют как перчатки, отодвинула его на второй, а то и третий план. Он не сумел закрепиться даже в «Витязе», который не без оснований называют фарм-клубом питерских армейцев.

Сегодня Кочетков был бесподобен. В отличие от своего московского визави Адама Рейдеборна с зарплатой 35 миллионов рублей. Нестабильный швед уже на 13-й секунде подарил гол автозаводцам, неудачно сыграв за своими воротами в попытке остановить шайбу.

К первому перерыву девятая команда Запада громила вторую 3:0. Вратарь гостей поймал кураж и справился со всеми угрозами.

Особенно тяжело сложился для него второй период. Хозяева дважды уязвили ворота волжан и готовы были к камбэку. Но…

Именно Кочетков длинным пасом через две линии начал атаку, завершившуюся четвертым голом - Энди Миле как-то легко перехитрил в ближнем бою бедолагу Рейдеборна.

А в третьей 20-минутке голкипер автозаводцев сохранил ворота на замке. Ключевым, пожалуй, можно считать буллит в его ворота, заработанный лидером атак армейцев Константином Окуловым. Пострадавший отправил шайбу в ловушку голкипера. Тот ее победоносно вскинул а-ля Патрик Руа, но шайбу, в отличие от знаменитого канадца, не выронил. На спасение у хозяев оставалось семь без «копья» минут, но они потеряли веру в успех. Точнее ее лишил блистательный Кочетков, играющий в «Торпедо» чуть ли не за еду - его зарплата не учитывается под «потолком».

- Петр, о чем подумали, когда Окулов пробивал буллит? — поинтересовался автор этих строк у главного героя матча.
- Слава богу, не успел подумать. Даже не знал, как он буллиты исполняет. Сыграл по интуиции.

- Это ваш лучший матч в карьере?
- Против ЦСКА - точно. Несколько лет назад в Подольске я в самом начале вышел на замену, когда мы горели 0:2. В итоге удалось сравнять счет - 2:2, но в овертайме я пропустил легкую шайбу.

- Не от Окулова ли?
- Может быть, уже не вспомню. Но легкую - после броска со средней дистанции.

- А еще был матч вашего «Витязя» на «ЦСКА Арене», когда ваши ворота распечатал армеец Сергей Калинин, причем в меньшинстве. До этого вы все тащили.
- Помню. Но мы тогда уступили, кажется, 0:3. Капризов еще забил…

Сейчас в «Торпедо» три вратаря - помимо Кочеткова это Андрей Тихомиров из хоккейной династии и ветеран Алексей Мурыгин, победивший серьезную болезнь.

Хочется, чтобы эта яркая победа над ЦСКА помогла Петру перевернуть карьеру и получить приглашение в топ-клуб, решающий максимальную задачу.

Без малого полвека назад горьковское «Торпедо» разгромило в ледовом дворце ЦСКА на Ленинградском проспекте чемпиона 8:3. Знаменитый Виктор Коноваленко, не попавший в олимпийский состав на Игры-1972 в Саппоро, преподал урок 19-летнему Владиславу Третьяку, который вскоре отправился в Японию первым номером (вторым взяли динамовца Александра Пашкова).

Сегодня Кочетков сыграл под стать легенде «Торпедо» и всего отечественного хоккея. Респект! Нет, красно-синим нельзя отказать в желании перевернуть игру. В третьем периоде они пытались дать мастер-класс мужского хоккея, повеселив болельщиков кулачными боями. Однако побеждает тот, кто забивает голы, а крушит физиономии. В этот вечер с заброшенными шайбами у хозяев возникла напряженка. Да и их лидер Антон Слепышев после «танца» ушел в раздевалку в крови.

КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Агостино (Миле, Пайгин), 0:13
0:2 - Тянулин (Гривик, Чехович), 8:07
0:3 - Жафяров (Агостино, Чехович), 17:47 (5х4)
1:3 - Каменев (Окулов, Плотников), 29:13
2:3 - Слепышев (Григоренко, Карнаухов), 36:31
2:4 - Миле (Жафяров, Кочетков), 37:23
2:5 - Агостино (Марин, Жафяров), 49:45
Вратари: Рейдеборн - Кочетков.

источник: «Советский спорт»
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