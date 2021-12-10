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19 клубов НХЛ спасли от краха чрезвычайные меры и вакцина. Пекин теперь неизбежен?

В эти дни во Флориде проходит заседание совета директоров НХЛ. Вице-президент лиги Билл Дейли сделал несколько сенсационных заявлений, почти гарантирующих участие лучших хоккеистов мира в пекинской Олимпиаде-2022.
19 клубов НХЛ спасли от краха чрезвычайные меры и вакцина. Пекин теперь неизбежен?
10 декабря 2021 10:47
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Напомним, позавчера «Сент-Луис», лишившийся из-за включения в ковид-протокол нескольких основных игроков, потерял по ходу матча с «Флоридой» (4:3 ОТ) еще и вратаря Хуссо с защитником Уолманом. По словам лидера «Блюз» Павла Бучневича, их следующий матч с «Детройтом» оказался под угрозой переноса.

К счастью, этого не случилось. Хотя «музыканты» вынуждены были сегодня доверить рамку третьему голкиперу Линдгрену, срочно вызванному из АХЛ. Всего хозяева не смогли задействовать аж девять штыков?! Спас фарм-клуб из Спрингфилда. Помимо Линдгрена оттуда подняли трех форвардов – Уокера, Брауна и Джошуа. Надо же такому случиться, этот квартет и сделал игру с «Уингз» - 6:2!

Линдгрен отразил 28 бросков из 30. Джошуа дважды ассистировал при полезности «плюс 3». Уокер, дебютировавший в этом чемпионате, и вовсе разразился хет-триком и полезностью «плюс 4» - заслуженная первая звезда невероятного матча! А вот Тарасенко опять промолчал да еще схватил «минус 1». Зато отличился Барбашев, забросивший пятую шайбу с подачи Бучневича.

«Сент-Луис» с блеском выбрался из пиковой ситуации, чем выручил НХЛ. По идее та вполне могла отменить эту игру, но проявила выдержку. Ведь отправка вслед за «Оттавой» и «Айлендерс» третьей команды на карантин грозило окончательно торпедировать расписание регулярки.

Вице-президент НХЛ Билл Дейли подтвердил, что положение действительно было близким к критическому:

- Я рассказал совету директоров, что повышенные меры безопасности в этом сезоне вводились в 19 клубах на ограниченное время, пока ситуация не улучшилась. Обычно речь идет о неделе. В течение семи дней тестирование проводилось чаще. Этот период достаточен для обеспечения безопасности. Наши врачи считают, что наши антиковидные протоколы работают, как и планировалось. Дополнительные меры безопасности будут применяться только в случае необходимости. Сейчас такой необходимости нет.

Выдохнули… Весь хоккейный мир выдохнул. Раз «такой необходимости нет», то и нет никаких препятствий для поездки НХЛ в олимпийский Китай. Так ведь, господин Дейли?

Но как же лига добилась того, что трибуны полные, а чемпионат идет почти по графику?

- Ключевое различие между прошлым сезоном и нынешним в том, что вакцина защищает от тяжелого течения болезни, - констатирует Дейли. - У нас были игроки с симптомами, кто-то чувствовал себя не очень хорошо в течение нескольких дней. Но никто не болел так, как в минувшем чемпионате. Это результат вакцинации.

Прекрасно! Однако десять игроков «Оттавы» в ковид-протокол все-таки угодили, из-за чего отменили три матча. К слову, один из перенесенных – с «Нью-Джерси» уже состоялся 7 декабря: «сенаторы» взяли верх по буллитам 3:2.

Восемь игроков отстранили у «Айлендерс»: из-за недельного карантина отложены две игры «островитян», которые до сих пор ни разу не победили на своей новенькой арене. Сегодня они дома уступили «Нэшвиллу» 3:4 – Варламов пропустил решающий гол за 12 секунд до финальной сирены! А сравнял счет семью минутами ранее Тренин, которого в первом периоде избил словацкий небоскреб Хара. Все лицо Якова залило кровью, ему нанесли семь швов. Но челябинец вернулся – и отомстил! Пока в хоккее. Но и на кулаках уралец должок вурдалаку Здено еще вернет. Может быть, в Пекине.

Так вот: как же - несмотря на тотальное вакцинирование в НХЛ! - «Оттава», «Айлендерс», «Сент-Луис» и еще 16 команд лиги все-таки угодили в аховое положение?

- Научно доказано, что штамм «Дельта» чрезвычайно заразен. Это увеличивает количество инфицированных, - поясняет Билл Дейли. - Играет свою роль в этом и то, что мы ослабили требования безопасности для полностью вакцинированных. В прошлом сезоне заражения происходили в раздевалках, там передавался вирус. Теперь его подхватывают за пределами стадионов и тренировочных баз. Очень мало случаев заражения в раздевалках. Все это позволяет нам чувствовать себя спокойнее, чем до вакцинации.

Ну что: спасибо, вакцина! И считаем недели и дни до мирового саммита-2022 в Пекине!

источник: «Советский спорт»
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