«Спартак» потерял двух основных вратарей, но обрел победу над «Йокеритом». Забил даже Квартальнов!

ГУСЕВ ЗАЖИГАЕТ, БУРДАСОВА – В СБОРНУЮ!

«Сталевары» из Магнитогорска после веселой победы над «Куньлунем» 6:4 зачехлили клюшки. Сподобились только на один гол. Хозяева получили шайбу уже на восьмой секунде – после вчистую выигранного вбрасывания Антон Бурдасов презентовал свой фирменный бросок. Странно было не увидеть его в списке кандидатов в сборную на Кубок Первого канала. К слову, приглашенных туда его одноклубников Ивана Морозова, Кирилла Марченко и вратаря Александра Самонова в заявке на матч не оказалось. Не пора ли штабу Алексея Жамнова скорректировать список?

Дважды отличился Никита Гусев. В первом случае он замкнул штангу и реализовал численное преимущество. А во втором – хитро из статичного положения бросил низом и застал врасплох голкипера Юхо Олкинуору.

Не ушел со льда без гола, пусть и в пустые ворота, и лучший на сегодняшний день российский нападающий в регулярном чемпионате Андрей Кузьменко. Так что ждем на «ЦСКА Арене» проверенную связку Кузьменко – Бурдасов.

Думается, заслужил приглашения и защитник СКА Даниил Пыленков. Он тоже отметился эффектным голом в ворота «Магнитки», ловко сработав клюшкой как теннисной ракеткой.

ВРАТАРЬ-ДЕБЮТАНТ «СПАРТАКА» ПОМОГ ВЗЯТЬ РЕВНАШ У «ШУТОВ»

На раскатку перед матчем с «Йоукеритом» вышел только один голкипер «Спартака» - парень 2003 года рождения, который пока не заслужил упоминания своей фамилии. Но куда девались Алексей Красикова и Оскар Данск, остановивший в предыдущей игре «Магнитку»? Главный тренер красно-белых Борис Миронов напустил тумана, сказав в телекамеру, что это внутреннее дело команды, а его команда планирует воевать преимущественно на финской «территории».

К стартовому вбрасыванию успели раздеть Андрея Сковронского. Как выяснилось, он прибыл на арену «Мегаспорт» за 15 минут до начала матча. Его вызвали из Санкт-Петербурга, где гостил воскресенский «Химик» - фарм-клуб «Спартака».

Новичок уже не безусый юниор, ему 23 года, но опыта в КХЛ ноль. А тут сразу вышел на «шутов», которые были беспощадны к красно-белым в последнем матче – теннисные 1:6 сидели занозой в сердцах спартаковских болельщиков.

Воевать на чужой территории у москвичей не очень-то получилось. Но Сковронский отыграл безупречно, отразив все 38 бросков. А ведь финны не единожды ставили перед ним сложные задачи.

Знатоки хоккейной истории сразу вспомнили другую вратарскую историю «Спартака»: осенью бородатого 1989 года красно-белые тоже лишились сразу двух вратарей – Алексея Марьина и Сергея Голошумова (первый травмировался, а второй спустился в тапочках выбросить мусор, а вернулся через две недели). Пришлось в срочном порядке вызывать 18-летнего студента Игоря Шевцова. Прямо на дерби с ЦСКА. Случилось чудо – «Спартак» с вратарем-дебютантом победил 5:2!

Сковронского поддержали голами капитан команды Сергей Широков, забивший в большинстве с чудо-передачи защитника Тима Хееда, а также Данила Квартальнов, не знавший вкус гола более сотни матчей. В концовке голкипер хозяев еще заработал численное преимущество, сорвав «шутам» заключительный штурм. В пустые ворота, правда, шайба не влетела, но и 2:0 – замечательный итог матча-реванша.

По обыкновению солидно выглядел молодой защитник красно-белых Александр Никишин, приглашенный в сборную на домашний турнир.

Однако оторваться от преследователя в лице «Торпедо» команде Бориса Миронова не удалось – автозаводцы увезли из Минска два очка (победили в основное время 2:1) и потеснили «зубров» из кубковой восьмерки. Борьба за плей-офф на Западе ожидается огненной.

P.S. Отметим победу в Казани «Ак Барса» над «Нефтехимиком» 5:2 и капитана хозяев Даниса Зарипова. Свой 1300-й матч второй снайпер отечественных чемпионатов украсил результативной передачей.