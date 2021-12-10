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Борис Миронов: Нельзя удаляться с таким соперниками, они будут наказывать за это

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - Йокерит» (2:0) главный тренер хозяев Борис Миронов отметил, что красно-белым важно зацепиться за игру, которую она сегодня показала, а его коллега Лаури Марьямяки заявил, что спартаковский вратарь стал игроком матча.
Борис Миронов: Нельзя удаляться с таким соперниками, они будут наказывать за это
10 декабря 2021 22:47
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК "Йокерит"

- Как оцените игру?
- Хорошая игра, мне понравилась. Ребята выполнили план, сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Сделали все, что планировали. Играли самоотверженно все двадцать два человека, поэтому такой результат. Главное, зацепиться за ту игру, которую мы показывали последние два матча.

- Сковронский заслужил выйти в старте с «Автомобилистом?
- Конечно, заслужил. Отыграл отлично. Ребят держал в тонусе всю игру. Что нужно было, поймал. Было много голевых моментов, но он отыграл на пятерку. Вся команда старалась. Посмотрим, каково будет самочувствие другие вратарей.

- Считаете ли вы, что это идеальная игра, которую хотите видеть?
- Не сказал бы. Мы допускаем много удалений. Играем в меньшинстве. Ребята молодцы, спецбригада выдержала. Но все равно нельзя удаляться с такими сильными соперниками. Нас будут наказывать в следующий раз. Есть нюансы, которые надо поправить.

- У вас появился такой компонент, как быстрый розыгрыш шайбы в большинстве. Раньше ведь такого не было?
- Мы работаем. Понимаем, что надо улучшать этот аспект. На тренировках постоянно уделяем время большинству, говорим с ребятами. Что-то стало получаться. Надеюсь, закрепим это и будем больше забивать, потому что это важный аспект игры. Если забиваешь в большинстве два гола, и в равных составах два гола, это уже большое преимущество.

- Такое взаимопонимание возможно только когда команда в хорошей форме, а не разбалансирована?
- Да. Если один игрок выпадает - все ломается. Но ребята много общаются между собой, стараются это улучшить. Пока получается. Мы сморим вперед, надеемся, что будет лучше и лучше.

- Многие удивились, что не было обоих вратарей. Почему?
- Ничего серьезного. Слегка приболели ребята. Сегодня пришлось резко менять состав. Думаю, что через два – три дня они восстановятся. Это точно не ковид.

- Была тяжелая выездная серия на Урале. Успели от нее оправиться?
- Тяжелый был выезд. Пять игр через день и переезды. У нас было два дня. Ребята отдохнули. Дали выходной. На следующий день сделали тренировку по желанию. Сегодня они с большими желанием вышли играть.

- Мужского разговора не было?
- Он есть всегда. Как бы ты не старался, все зависит от игроков: как настроятся, как будут играть и выкладываться. До ребят донесли, они все поняли и последние два матча они показывают результат.

- Игра была посвящена четырем легендарный тренерам. Команда в курсе?
- Первый раз слышу от вас. Мы представляем «Спартак» и играем за наших легенд, болельщиков. Ребята выкладываются в каждом матче. Если проиграем, это не значит, что они вышли катать вату, просто не получилось.

- Практически в каждом матче есть нарушение численного состава. Не считаете, что судьи настроены на активное пресечение этого нарушения?
- Нет. Судьи делают свое дело. Сегодня все было по делу. Это наша вина. К судьями претензий нет. Они молодцы.

«СЛОЖНО ПОБЕДИТЬ, КОГДА ПРИКЛАДЫВАЕШЬ МНОГО УСИЛИЙ, НО НЕ ЗАБИВАЕШЬ»

- Подведите итоги матча, - вопрос Марьямяки.
- Игра была очень непростой. Сложно победить, когда прикладываешь много усилий, но не забиваешь. Хочется отметить голкипера «Спартака», который сделал тридцать девять сейвов. Он стал игроком матча.

- Недавно вы обыграли здесь «Спартак» 6:1, а сейчас проиграли с «сухим» счетом. Не было ли недооценки соперника?
- Нет. Это серьезная лига, и все соперники тут серьезные. Просто так сложилась игра.

- Не считаете, что судьи стали строго следить за численным нарушением состава, потому что в каждом матче кто-то удаляется из-за этого?
- Нет. Это была наша ошибка. Мы много говорим об этом с игроками. Сегодня не смогли сыграть как надо и не отследили ситуацию.

- Всего четыре игрока из вашей команды вызваны на Кубок Первого канала в сборную Финляндии. Пойдет ли пауза вам на пользу, чтобы перезагрузиться перед оставшейся частью сезона?
- Да, мы провели много матчей, и непросто сохранять состав постоянно здоровым. Надеюсь, к следующим играм сможем подойти в полном составе и избежать травм.

источник: «Советский спорт»
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