Макдэвид и Драйзайтль не хотят ехать на Олимпиаду? Или их об этом попросили хозяева «Эдмонтона»?

На сей раз «нефтяники» продули на своем льду «Каролине» - 1:3, а их записные вожаки олимпийских сборных Канады и Германии в третий раз в сезоне не соизволили добыть на пару хотя бы одно очко. Да и вообще в первый месяц зимы резко тормознули: Драйзайтль всухую откатал три матча из четырех, Макдэвид – два из четырех, ограничившись в двух остальных тремя передачами.

А ведь совсем недавно их отрыв в споре бомбардиров от пелотона выглядел космическим. Оба шли по графику в районе 150 очков за регулярку. Но теперь к ним вплотную приблизилась Русская машина, которая никогда не ломается. Только однажды в последних 11 турах капитан «Вашингтона» отработал вхолостую – 18 (8+10) очков в десяти играх.

Правда, к середине декабря Ови перешел на передачи: организовал пять голов в трех минувших матчах. В частности, вместе с Кузнецовым помог сегодня защитнику Фехервары сравнять счет в Буффало – 2:2. В серии буллитов «столичные» дожали хозяев – 3:2. У Великой восьмерки теперь 44 (20+24) очка, а у Драйзайтля с Макдэвидом по-прежнему – по 45.

«Вашингтон» возглавляет общую таблицу лиги, а «Эдмонтон» свалился на Западе на седьмое место – от границы плей-офф всего-то одно очко! А ведь тут надо учитывать чрезвычайно важный момент. Из-за молодежного чемпионат мира, который в конце месяца стартует на арене «Ойлерз», календарь у команды скособоченный: в декабре из десяти матчей – аж восемь домашних! Расплата последует под Новый год – восемь подряд игр на выезде и еще восемь в феврале – марте! С перерывом, разумеется, на олимпийскую паузу.

Очевидно, что на двух этих гостевых отрезках для «нефтяников» решится если не все, то многое. Как всем известно, прибытие в нефтяную столицу Канады лучшего, как многие его называют, хоккеиста планеты пока никак не отразилось на результатах пятикратных обладателей Кубка Стэнли. Трижды с Макдэвидом «Эдмонтон» вовсе не попал в плей-офф, а в тех трех случаях, когда сумел-таки просочиться, выиграл лишь одну серию. К примеру, в прошлом сезоне созвездие двух мировых светил в стартовом раунде всухую влетело «Виннипегу» (0-4).

Макдэвиду в январе стукнет только 25. Драйзайтлю в октябре исполнилось 26. Понятно, впереди у них минимум по три Олимпиады. Так почему бы - если очень попросят! – не пожертвовать визитом в коммунистический Китай, который грозит жесточайшими антиковидными мерами безопасности и изоляции? Владельцам «Ойлерз» Игры-2022 в Поднебесной по большому счету по барабану. Им минимум плей-офф нужен – хотя бы пара серий. А максимум – Кубок Стэнли. Да и сам Макдэвид прекрасно осознает, что без пресловутой серебряной чаши он так и останется картонным героем. В глазах прогрессивной мировой общественности. Александр Овечкин не даст соврать.

В чем закавыка с посещением Пекина? Поездка туда для любого энхаэловца может обернуться полуторамесячным простоем! По местным законам, если по ходу турнира у вас выявят инфекцию, вас тут же посадят на карантин на срок от трех до пяти недель и не выпустят из страны!

Вот потому призадумался даже глава профсоюза Дон Фер. Президент НХЛ Гари Беттман давеча гарантировал, что лига выполнит свои обещания отпустить игроков на Олимпиады-2022 и 2026. Точку должен поставить профсоюз, а он вдруг засомневался!

- Мы все еще не знаем, какой будет ситуация с ковидом по мере приближения Игр, - вчера заявил Фер. – Мы ждем более подробной информации от Международного олимпийского комитета и пекинского оргкомитета.

Канадское издание Toronto Star как раз и выдало инсайд: МОК на днях предоставил спортсменам информацию о новом протоколе COVID-19, в соответствии с которым предусмотрен карантин вплоть до пяти недель после положительного теста на вирус.

- Я надеюсь, когда появится дополнительная информация, она разрешит эту неопределенность, и мы сможем осознанно принимать решение, - продолжает Фер. - Если этого не произойдет, нам придется дальше мониторить положение с развитием пандемии. Продолжать обсуждения, оценивать вероятные риски с игроками, которые, как ожидается, будут участвовать в Олимпиаде.

Публичный отказ шведского вратаря «Вегаса» и «Тре Крунур» Робина Ленера от участия в Играх-2022, который сослался на психологические проблемы жизни в пузыре, лидер профсоюза прокомментировал так:

- Конечно, мало кто во всеуслышание заявил, что поддерживает Ленера, - Дон Фер намекает, что наверняка появятся новые отказники. - Но я думаю, будет справедливо сказать: чем дольше тянется состояние неопределенности, когда у нас нет конкретных ответов на то, что произойдет в Пекине при прискорбных обстоятельствах, тем труднее становится принять окончательное решение.

Сегодня какая-то ясность должна все-таки наступить. На воскресенье намечена зум-конференция по медицинским аспектам с участием НХЛ, профсоюза, МОК и ИИХФ. Во вторник планируют обнародовать олимпийское руководство для спортсменов, в котором распишут все нюансы антиковидных мер.

В любом случае ситуация остается тревожной. Понятно, если кто-то из игроков НХЛ заболеет в Пекине, просто так его из Китая не выпустят. А ведь вспышки инфекции продолжают терзать клубы НХЛ, где вроде бы все давным-давно вакцинированы. Так, на матч в Лонг-Айленде сегодня не вышли швейцарский капитан «Нью-Джерси» Хишир и канадский защитник «дьяволов» Грейвз. Оба угодили в ковид-протокол. Не потому ли «островитяне» с восьмой попытки сумели-таки добыть первую викторию на своей новенькой арене – 4:2?

Жути добавляет тот факт, что аккурат накануне вылета в Пекин все сливки НХЛ – вместе с семьями! – соберутся на звездный уикенд в Лас-Вегасе. Но, как подчеркнул сам Беттман, заражаются игроки, в отличие от прошлого сезона, не в раздевалках, а за пределами стадионов и тренировочных баз. Да, в Лас-Вегасе все расположатся в одном отеле, выбранном профсоюзом. Но разве жен и детей кто-то остановит от красочного шоппинга и увлекательных забав с однорукими бандитами? И что, если они принесут заразу в семью, а проявится она у главы семейства уже на Олимпиаде?

В Северной Америке несколько месяцев гуляет страшилка о том, как некий спортсмен из Европы осенью приехал в Китай на предолимпийские старты. Там бедолага сдал положительный тест и сразу угодил на трехнедельный карантин. Однако горевал недолго: плюнул на все, договорился со своим национальным авиаперевозчиком и в багажном отсеке самолета незаконно покинул Поднебесную.

Словом, вопросов еще предостаточно. Ждем реакцию профсоюза игроков НХЛ на вторничную методичку от МОК и оргкомитета Игр-2022. А Макдэвиду и Драйзайтлю можно еще поспать. Овечкин не становился лучшим бомбардиром НХЛ с 2008 года!