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Борис Миронов: Сковронский провел хорошие матчи, но молодым свойственна нестабильность

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Автомобилист» (5:2) главный тренер хозяев Борис Миронов отметил, что очень важно после паузы сохранить игру, а наставник гостей Николай Заварухин заявил, что его команда проиграл встречу в первом периоде.
Борис Миронов: Сковронский провел хорошие матчи, но молодым свойственна нестабильность
12 декабря 2021 20:19
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК «Спартак»

- Как вам игра? - вопрос Миронову.
- Игра хорошая оказалась. Ребята были заряжены, вышли с первой смены настроенные на игру, забросили быстрые шайбы. Сделали счет с самого начала. Тактику потом поменяли. Зря сделали. Во втором периоде были напряженные моменты, но мы выстояли.

- У «Спартака» три победы подряд. Может, пауза вашей команде сейчас не кстати?
- Да, возможно. Но есть расписание и эту паузу надо правильно провести, чтобы ребята не потеряли победный дух. Мы сделаем все, чтобы такая игра у нас продолжилась.

- Каков сейчас статус голкипера Андрея Сковронского?
- Вначале матча он нервничал, но потом выровнял игру. Он показал хорошие игры, но молодым ребятам не всегда хватает стабильности. Будем думать. Вратари у нас выздоровели, поэтому будем решить, кто после паузы начнет матчи.

- Какой план на эту паузу?
- Отдохнуть. Ребята устают. Будет выходной, и потом начнем работать.

- За победу не будет дополнительного выходного дня?
- Это в 90-е годы годы мы за выходной бились, а сейчас ребята бьются за команду, за «Спартак». У нас дружный коллектив. Играли с хорошими соперниками последние три матча. Для нас плей-офф уже начался, и каждая игра важна. Задача у нас на сезон есть и ее надо выполнять. Делаем все возможное и невозможное.

«КОГДА «СПАРТАК» ЗАБИВАЛ, МЫ БЫЛИ СТАТИСТАМИ НА ЛЬДУ»

- Как прокомментируете матч? - вопрос Заварухину.
- Первый период мы плохо начали. «Спартак» был быстрее, и за счет первого периода мы и проиграли матч.

- «Автомобилист» пропустил в первом периоде больше, чем за все предыдущие матчи под вашим руководством. С чем это связно?
- Не буду сейчас комментировать, кто там виноват. Надо проанализировать игру. Мы были там статистами на льду и наблюдали, как хоккеисты «Спартака» забрасывали нам шайбы.

- Сейчас будет пауза. Чем займетесь?
- Дадим игрокам пару дней выходных и будем работать дальше.

- Макеев надолго выбыл?
- Недели на две-три.

- Почему так быстро поменяли вратаря Шикина? Не были уверены, что он сможет исправиться и поэтому выпустили Галкина?
- Хотел встряхнуть команду. Надеялись, что с заменой вратаря игра поменяется.

- Не рассматривали вариант устроить драку, чтобы при игре четыре на четыре взбодрить команду?
- Были у нас такие шансы при счете 3:2. И в третьем периоде при счете 4:2. Но смысл в драке не видел.

- Арзамасцев не так много времени получает. Почему?
- Надеюсь, он подтянет свое физическое состояние. Весь вопрос в этом.

источник: «Советский спорт»
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