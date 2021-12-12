Браташ соскочил, Знарок летит в Канаду. А Шипачев, Воронков, Слепышев травмировались

В субботу наша молодежная сборная дала он-лайн пресс-коференцию. Ничего подобного в плане информативности (точнее отсутствия информации) я не видел. Нам не назвали ни состав, ни кандидатов из Северной Америки. Единственное, главный тренер молодежки Сергей Зубов внес ясность в вопрос о поездке в Канаду Олега Знарка. Триумфатор Минска-2014 и Пхенчхана-2018 летит в Канаду и будет работать на лавке команды. В качестве тренера-консультанта.

А сегодня стало известно, что Олег Браташ не примет участия в МЧМ-2022 по состоянию здоровья. Напомню, именно он официально сменил Игоря Ларионова у штурвала молодежной сборной, и только потом был назначен Сергей Зубов, а Браташа понизили до старшего тренера.

Состав обещали обнародовать 14 декабря, накануне отъезда команды из Москвы. Кстати, первоначально собирались провести в Новогорске контрольный матч с «Витязем». А в Канаде намечены еще две выставочные встречи – со сборными Германии (20 декабря, 5:30 мск) и Канады (23 декабря, 3:00).

Теперь о делах в КХЛ. Это и победа Уфы в Казани, и московского «Динамо» в Санкт-Петербурге, и фантастический камбэк в Сочи (хозяева превратили 0:4 в матче против «Северстали» в 5:4) с хет-триком защитника «леопардов» Ивана Мищенко. Нельзя обойти вниманием успех «Локомотива» в овертайме игры с ЦСКА. Плюс травмы кандидатов в сборную России Вадима Шипачева, Дмитрия Воронкова и Антона Слепышева. А также отсутствие в составе СКА лучшего нападающего армейцев Андрея Кузьменко. Сыграют ли они на Кубке Первого канала, стартующего уже в среду, 15 декабря?

Воронков стал жертвой столкновения с уфимцем Петром Хохряковым в конце второго периода, у пострадавшего выросла гематома над бровью. А капитан бело-голубых Шипачев в овертайме воткнулся головой в лед после незначительного (на первый взгляд) толчка клюшкой питерца Мэта Робинсона – судьи криминала в действиях канадца не углядели.

Капитан сборной на ЧМ-2021 в Риге Слепышев получил рассечение не в Ярославле, а в предыдущем матче в Москве с «Торпедо», став жертвой кулачного боя с защитником автозаводцев Кириллом Ураковым.

Сегодня опять вне заявки оказались кандидаты в сборную из СКА – вратарь Александр Самонов, нападающие Кирилл Марченко и Иван Морозов. Зато феерил голкипер бело-голубых Иван Бочаров. Еще не поздно внести его фамилию в список Алексея Жамнова.

Турнирную таблицу Западной конференции возглавила команда Алексея Кудашова, вошедшего в тренерский штаб сборной для Пекина-2022. В очной дуэли московские динамовцы вырвали победу по буллитам у СКА (2:1Б) благодаря двум голам Дмитрия Рашевского (в основное время и серии бросков). Посему не удивимся, если его вызовут в сборную вместо кого-то из получивших травмы.

ТАБЛО

Адмирал – Амур – 2:1, Сибирь – Куньлунь Ред Стар – 3:2ОТ, Барыс – Нефтехимик – 1:3, Металлург – Авангард – 3:2, Локомотив – ЦСКА – 3:2ОТ, СКА – Динамо М – 1:2Б, Спартак – Автомобилист – 5:2, ХК Сочи – Северсталь – 5:4, Динамо Мн – Йокерит – 5:3, Ак Барс – Салават Юлаев – 2:4, Динамо Р – Торпедо – 1:3