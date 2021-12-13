Капризова нещадно молотят. Воронкова, Слепышева, Хайру, Макдональда вырубили. НХЛ и КХЛ, одумайтесь

Об этом я писал лет пятнадцать назад. Впрочем, это было очевидно, иначе и быть не могло. А именно: если мы перейдем на формат зауженных коробок НХЛ, роста травматизма не избежать.

Прекрасно это понимали и за океаном: весь XXI век ужесточали наказания за мелкий фол и разнообразную грязь. В принципе НХЛ справилась с зацепами/задержками/шлагбаумами и попутно вытравила тафгаев. Вот только замахнуться на источник всего этого – неизменяющиеся более ста лет размеры площадки – у Беттмана и Ко кишка тонка. Капитализм, черт его дери! Деньги и прибыль любой ценой. Расширишь на арене коробку, меньше продашь самых дорогих билетов у льда. Только и всего!

В Европе и в СССР с самого начала развития шайбы утвердились широкие аэродромы, которые сохраняли свою актуальность еще лет пять назад. Но тут мы угодили в ловушку.

Разумеется, я не о сказках, мол, на маленьких коробках больше бросков, голевых ситуаций, заброшенных шайб, а значит, хоккей интересней и зрелищней. Глупости! Всем давным-давно понятно, что все решает класс исполнителей. А две свои главные исторические виктории Канада и США добыли на площадках евростандарта – в московской части Суперсерии-1972 и Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. И пусть мне попробует хоть один человек сказать, что хоккей на тех разгуляй-полях был медленным и скучным.

Ловушка в том, что мы стали отставать в скорости мышления и исполнения технических приемов. Ведь при дефиците пространства, а следовательно, и времени, все нужно делать быстрее. Но с прежним качеством. Если ты в таких условиях проводишь каждый матч своей лиги, сам собой вырабатывается соответствующий навык. Потому при переходе на большую площадку – будь то на чемпионате мира или Олимпиаде сборные Канады и США имели перед нами преимущество изначально. Чтобы окончательно не упустить конкурентоспособность, у КХЛ и ИИХФ не оставалось иного выбора, кроме как перейти на безнадежно устаревшие североамериканские телефонные будки!

Почем заявляю столь безапелляционно? Да потому что НХЛ сама в этом расписалась! Сократила в овертаймах составы до четырех полевых игроков, а потом – и трех. Нельзя из-за золотого тельца расширить коробку, как в Старом Свете, добавим игрокам пространства, уменьшив их число. И пусть мне кто-то попробует доказать, что хоккей пять на пять в основное время и три на три в овертайме – один и тот же вид спорта! Спорьте не со мной, а с ИИХФ и МОК, которые твердо решили по типу баскетбола включить в программу будущих Игр хоккей три на три отдельной дисциплиной. Как для мужчин, так и для женщин.

Преамбула эта была необходима, чтобы подчеркнуть - ответвлением в сторону «три на три» дело не кончится. Серия декабрьских жутких стыков игроков на грани трагедии по обе стороны океана заставит НХЛ и ИИХФ либо окончательно запретить силовые приемы, либо отказаться от многолетнего формата – с пяти на пять в основное время перейти на четыре на четыре. Ну а что, когда-то, в начале XX века, семь на семь бились и ничего! Однако габариты игроков и скорости выросли настолько радикально, что в карете прошлого теперь можно уехать разве что в госпиталь. К счастью, пока еще не в морг. Но если ничего не менять, фатальное когда-нибудь произойдет.

Судите сами, за два дня, 8 и 9 декабря, один только защитник «Рейнджерс» Труба отправил в глубокий нокаут форварда «Чикаго» Хайру и лидера «Колорадо» Маккиннона. В обоих случаях партнеры поверженных тут же кидались с кулаками на американца: дескать, он врезал исподтишка. Однако оба раза нарушений судьи не зафиксировали. Как тут не вспомнить, что прошлый сезон сам Труба досрочно завершил именно после такого же хита, когда его размазал о борт – в рамках правил! – громила «Айлендерс» Мартин. «Рейнджер» с сотрясением мозга угодил в больницу и пропустил все десять остававшихся матчей клуба в регулярном чемпионате.

На сей раз в госпиталь из чикагского дворца увезли Хайру, правда, вскоре его выписали, а Маккиннон ограничился профилактическим осмотром на предмет сотрясения мозга в раздевалке. Что тут сказать – обоим сильно повезло!

Сегодня страшную картинку появления на льду медицинской каталки для неподвижно лежащего хоккеиста наблюдал онемевший зал в Денвере. Нападающий «Флориды» Ломберг в углу чужой зоны расколол защитника «Колорадо» Макдональда. Вернулся он в сознании уже в подтрибунном помещении. Благо медики оказали помощь мгновенно. Опять же судьи никакого фола в стыке не усмотрели: удалили Ломберга на пять минут за драку с Обе-Кюбелем, который примчал мстить за Макдональда.

Что мы наблюдаем в НХЛ почти каждый вечер? Некую кровную вендетту! Если арбитры молчат, пострадавшей стороне приходится вершить самосуд. Очевидно, вечно продолжаться подобное не может.

Вчера это коснулось и КХЛ с ее заимствованными из-за океана пресловутыми коробками-лифтами, а главное - сборной России. Возможно, даже олимпийской. В Казани нападающий «Салавата Юлаева» Хохряков на открытом льду ударом в голову вырубил вызванного на Кубок Первого канала «барса» Воронкова. Рефери принялись изучать видео сшибки только после того, как на льду появилась медицинская каталка. У нападающего волжан глаз тут же закрыла гигантская гематома, пошла кровь. У судей не оставалось иного решения, кроме как выгнать Хохрякова до конца игры.

Вечером Воронков написал в твиттере «Ак Барса»:

- Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее.

К сожалению, случится это уже после московского этапа Евротура. Ранее пострадал в драке другой кандидат – московский армеец Слепышев, которому тоже пришлось устраивать самосуд. Не сыграют на Кубке Первого канала еще два нападающих - Галиев («Динамо» М) и Кузьменко (СКА). А ведь этот турнир – последний смотр кандидатов из КХЛ перед Олимпиадой-2022!

Словом, для всех уже совершенно ясно – правила нужно срочно менять. Американский репортер Мэтт Ларкин после инцидента в Чикаго в твиттере так и написал:

- Я понимаю, что силовой прием Трубы на Хайре страшный. Но попадание было законным. Основная точка соприкосновения с грудью. Случайный контакт с головой. Если мы не хотим, чтобы эти удары были в игре – я точно не хочу! – мы должны изменить свод правил. Сделайте любой случайный контакт с головой незаконным. Как есть сейчас? Это законный хит, увы…

Согласен на все сто! Иначе, к примеру, рано или поздно отправят на больничную койку лучшего новичка НХЛ-2021 – Капризова нещадно лупят в каждом туре! Сегодня ему чуть не оторвал голову у борта Пачиоретти из «Вегаса». Вчера его сбил клюшкой с ног в центре поля Дано из «Лос-Анджелеса». Несколькими днями ранее в Эдмонтоне Драйзайтль сзади клюшкой врезал сибиряку между ног, а потом еще и приложил к борту.

Вы, наверное, уже не удивитесь – во всех трех этих эпизодах судьи дружно проглотили свистки.

Беда надвигается. Лютая беда! НХЛ, просыпайся! Сделай хоть что-нибудь!

В заключение коротко о текущих делах. Третий день подряд у россиян минимальное представительство в трио звезд матча. Вчера в 12 играх вообще пусто. Сегодня – лишь один вратарь Георгиев, хотя «Рейнджерс» и уступил 0:1 «Нэшвиллу». Позавчера сменщик Шестеркина удостоился той же второй звезды за победу над «Баффало» - 2:1, а нападающего «Нэшвилла» Тренина таким образом отметили за решающий гол в поединке с «Нью-Джерси» - 3:2.

Вот и все наши скромные достижения за уикенд.