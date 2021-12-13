ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Капризова нещадно молотят. Воронкова, Слепышева, Хайру, Макдональда вырубили. НХЛ и КХЛ, одумайтесь

Похоже, мировой хоккей подошел к красной черте. Если в ближайшее время, возможно, завтра не пересмотреть правила, мы рискуем увидеть на льду непоправимое. В НХЛ и КХЛ слишком частыми стали нокауты и носилки.
Капризова нещадно молотят. Воронкова, Слепышева, Хайру, Макдональда вырубили. НХЛ и КХЛ, одумайтесь
13 декабря 2021 11:28
автор: Виталий Славин
автор фото: НХЛ

Об этом я писал лет пятнадцать назад. Впрочем, это было очевидно, иначе и быть не могло. А именно: если мы перейдем на формат зауженных коробок НХЛ, роста травматизма не избежать.

Прекрасно это понимали и за океаном: весь XXI век ужесточали наказания за мелкий фол и разнообразную грязь. В принципе НХЛ справилась с зацепами/задержками/шлагбаумами и попутно вытравила тафгаев. Вот только замахнуться на источник всего этого – неизменяющиеся более ста лет размеры площадки – у Беттмана и Ко кишка тонка. Капитализм, черт его дери! Деньги и прибыль любой ценой. Расширишь на арене коробку, меньше продашь самых дорогих билетов у льда. Только и всего!

В Европе и в СССР с самого начала развития шайбы утвердились широкие аэродромы, которые сохраняли свою актуальность еще лет пять назад. Но тут мы угодили в ловушку.

Разумеется, я не о сказках, мол, на маленьких коробках больше бросков, голевых ситуаций, заброшенных шайб, а значит, хоккей интересней и зрелищней. Глупости! Всем давным-давно понятно, что все решает класс исполнителей. А две свои главные исторические виктории Канада и США добыли на площадках евростандарта – в московской части Суперсерии-1972 и Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. И пусть мне попробует хоть один человек сказать, что хоккей на тех разгуляй-полях был медленным и скучным.

Ловушка в том, что мы стали отставать в скорости мышления и исполнения технических приемов. Ведь при дефиците пространства, а следовательно, и времени, все нужно делать быстрее. Но с прежним качеством. Если ты в таких условиях проводишь каждый матч своей лиги, сам собой вырабатывается соответствующий навык. Потому при переходе на большую площадку – будь то на чемпионате мира или Олимпиаде сборные Канады и США имели перед нами преимущество изначально. Чтобы окончательно не упустить конкурентоспособность, у КХЛ и ИИХФ не оставалось иного выбора, кроме как перейти на безнадежно устаревшие североамериканские телефонные будки!

Почем заявляю столь безапелляционно? Да потому что НХЛ сама в этом расписалась! Сократила в овертаймах составы до четырех полевых игроков, а потом – и трех. Нельзя из-за золотого тельца расширить коробку, как в Старом Свете, добавим игрокам пространства, уменьшив их число. И пусть мне кто-то попробует доказать, что хоккей пять на пять в основное время и три на три в овертайме – один и тот же вид спорта! Спорьте не со мной, а с ИИХФ и МОК, которые твердо решили по типу баскетбола включить в программу будущих Игр хоккей три на три отдельной дисциплиной. Как для мужчин, так и для женщин.

Преамбула эта была необходима, чтобы подчеркнуть - ответвлением в сторону «три на три» дело не кончится. Серия декабрьских жутких стыков игроков на грани трагедии по обе стороны океана заставит НХЛ и ИИХФ либо окончательно запретить силовые приемы, либо отказаться от многолетнего формата – с пяти на пять в основное время перейти на четыре на четыре. Ну а что, когда-то, в начале XX века, семь на семь бились и ничего! Однако габариты игроков и скорости выросли настолько радикально, что в карете прошлого теперь можно уехать разве что в госпиталь. К счастью, пока еще не в морг. Но если ничего не менять, фатальное когда-нибудь произойдет.

Судите сами, за два дня, 8 и 9 декабря, один только защитник «Рейнджерс» Труба отправил в глубокий нокаут форварда «Чикаго» Хайру и лидера «Колорадо» Маккиннона. В обоих случаях партнеры поверженных тут же кидались с кулаками на американца: дескать, он врезал исподтишка. Однако оба раза нарушений судьи не зафиксировали. Как тут не вспомнить, что прошлый сезон сам Труба досрочно завершил именно после такого же хита, когда его размазал о борт – в рамках правил! – громила «Айлендерс» Мартин. «Рейнджер» с сотрясением мозга угодил в больницу и пропустил все десять остававшихся матчей клуба в регулярном чемпионате.

На сей раз в госпиталь из чикагского дворца увезли Хайру, правда, вскоре его выписали, а Маккиннон ограничился профилактическим осмотром на предмет сотрясения мозга в раздевалке. Что тут сказать – обоим сильно повезло!

Сегодня страшную картинку появления на льду медицинской каталки для неподвижно лежащего хоккеиста наблюдал онемевший зал в Денвере. Нападающий «Флориды» Ломберг в углу чужой зоны расколол защитника «Колорадо» Макдональда. Вернулся он в сознании уже в подтрибунном помещении. Благо медики оказали помощь мгновенно. Опять же судьи никакого фола в стыке не усмотрели: удалили Ломберга на пять минут за драку с Обе-Кюбелем, который примчал мстить за Макдональда.

Что мы наблюдаем в НХЛ почти каждый вечер? Некую кровную вендетту! Если арбитры молчат, пострадавшей стороне приходится вершить самосуд. Очевидно, вечно продолжаться подобное не может.

Вчера это коснулось и КХЛ с ее заимствованными из-за океана пресловутыми коробками-лифтами, а главное - сборной России. Возможно, даже олимпийской. В Казани нападающий «Салавата Юлаева» Хохряков на открытом льду ударом в голову вырубил вызванного на Кубок Первого канала «барса» Воронкова. Рефери принялись изучать видео сшибки только после того, как на льду появилась медицинская каталка. У нападающего волжан глаз тут же закрыла гигантская гематома, пошла кровь. У судей не оставалось иного решения, кроме как выгнать Хохрякова до конца игры.

Вечером Воронков написал в твиттере «Ак Барса»:

- Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее.

К сожалению, случится это уже после московского этапа Евротура. Ранее пострадал в драке другой кандидат – московский армеец Слепышев, которому тоже пришлось устраивать самосуд. Не сыграют на Кубке Первого канала еще два нападающих - Галиев («Динамо» М) и Кузьменко (СКА). А ведь этот турнир – последний смотр кандидатов из КХЛ перед Олимпиадой-2022!

Словом, для всех уже совершенно ясно – правила нужно срочно менять. Американский репортер Мэтт Ларкин после инцидента в Чикаго в твиттере так и написал:

- Я понимаю, что силовой прием Трубы на Хайре страшный. Но попадание было законным. Основная точка соприкосновения с грудью. Случайный контакт с головой. Если мы не хотим, чтобы эти удары были в игре – я точно не хочу! – мы должны изменить свод правил. Сделайте любой случайный контакт с головой незаконным. Как есть сейчас? Это законный хит, увы…

Согласен на все сто! Иначе, к примеру, рано или поздно отправят на больничную койку лучшего новичка НХЛ-2021 – Капризова нещадно лупят в каждом туре! Сегодня ему чуть не оторвал голову у борта Пачиоретти из «Вегаса». Вчера его сбил клюшкой с ног в центре поля Дано из «Лос-Анджелеса». Несколькими днями ранее в Эдмонтоне Драйзайтль сзади клюшкой врезал сибиряку между ног, а потом еще и приложил к борту.

Вы, наверное, уже не удивитесь – во всех трех этих эпизодах судьи дружно проглотили свистки.

Беда надвигается. Лютая беда! НХЛ, просыпайся! Сделай хоть что-нибудь!

В заключение коротко о текущих делах. Третий день подряд у россиян минимальное представительство в трио звезд матча. Вчера в 12 играх вообще пусто. Сегодня – лишь один вратарь Георгиев, хотя «Рейнджерс» и уступил 0:1 «Нэшвиллу». Позавчера сменщик Шестеркина удостоился той же второй звезды за победу над «Баффало» - 2:1, а нападающего «Нэшвилла» Тренина таким образом отметили за решающий гол в поединке с «Нью-Джерси» - 3:2.

Вот и все наши скромные достижения за уикенд.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Ахмат" разгромил "Химки", трижды забив с пенальти"Барыс" не справился с "Нефтехимиком""Сибирь" в овертайме победила "Куньлунь Ред Стар"Стримерша Kika покончила с собой"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramЖурова отреагировала на слова Тарасовой про Гном Гномыча
«Витория ничего не дал игрокам, в его прощальном матче будет 1:2». Ловчев — о встрече «Сочи» со «Спартаком»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев разобрал для «Плеймейкера» нюансы противостояния «Сочи» и «Спартака» (13 декабря, 19:00) в заключительном матча осенне-зимней части чемпионата РПЛ.
Безумный Макс — 2021! Как Ферстаппен впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Очередной чемпионат «Формулы-1» завершился сумасшедшим Гран-при Абу-Даби, который два лидера сезона начали с равным количеством очков. Макс Ферстаппен выиграл очную дуэль у Льюиса Хэмилтона и впервые завоевал чемпионский титул.
«Прямых конкурентов у «Зенита» нет. Враждебности к Дзюбе не разделяю». Шац — о зимнем чемпионстве Питера
Известный шоумен, болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 18-го тура РПЛ, в котором питерцы сыграли 1:1 с «Динамо» и обеспечили себе лидерство в таблице минимум до весны.
Бронза в мужской эстафете со штрафным кругом! Что показали стране вместо футбола «Динамо» — «Зенит»
В Австрии завершился 3-й этап Кубка мира. После сенсационного серебра сборной России в субботней женской эстафете наш мужской квартет финишировал третьим. Хотя вполне мог бы бороться за золото.
Незабитый пенальти, два роскошных гола и ничья! «Зенит» — зимний чемпион, «Динамо» — в золотой гонке (видео)
В центральном матче 18-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» и ушло на зимний перерыв с отставанием в два очка от лидирующих питерцев.
UFC в шоке! Джулианна Пенья свергла с трона саму Аманду Нуньес (видео)
Победа Чарльза Оливейры над Дастином Порье в главном бою UFC 269 в Лас-Вегасе померкла на фоне суперсенсации, которая состоялась в поединке легендарной Аманды Нуньес против Джулианны Пенья.
Ломаченко снова в большой игре! Как украинский гений бокса разобрал Комми на запчасти
Долгожданный бой в легком весе в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Ричардом Комми завершился яркой победой украинца, который сделал заявку на возвращение себе чемпионского титула.
«Ставлю на 1:1». Ловчев – о матче года «Динамо» – «Зенит»
Лучший футболист страны 1972 года оценил для «Плеймейкера» шансы соперников в центральном матче 18-го тура уходящей на зимний перерыв Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Зенитом» (12 декабря, 14:00).
Красно-белый навсегда! Пока «Спартак» готовит отставку Витории, Тедеско уже громит «Боруссию»
В дебютном матче во главе «Лейпцига» бывший наставник красно-белых Доменико Тедеско с крупным счетом переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха – 4:1.
Серебро ниоткуда! Как наши биатлонистки прорвались с седьмого места на пьедестал
На этапе Кубка мира по биатлону в Австрии россиянки, от которых уже никто ничего не ждал, финишировали вторыми в эстафете и завоевали первую медаль в сезоне.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика