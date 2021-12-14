Завтра стартует Кубок Первого канала. Куда пропали матчи Чехия – Канада и Швеция – Финляндия?

На старте Кубка Первого канала, который запланирован на среду, 15 декабря, сразятся сборные России и Канады. Этот матч должен стать украшением, изюминкой московского декабрьского турнира. В четверг наши встретятся со шведами, в субботу – с чехами, в воскресенье – с финнами. Разумеется, речи об игре на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в условиях пандемии, как и на Кубке Первого канала-2020, речь не идет.

В четверг Чехия и Финляндия встретятся на «О2 – Арене» в Праге – это вынесенная игра, что стало традицией Евротура.

17 декабря, в пятницу, запланирован только один матч – Канада – Швеция. Других вариантов нет. В субботу и воскресенье – по две игры: Финляндия – Канада, Россия – Чехия и Чехия – Швеция, Россия – Финляндия.

На две игры не осталось времени. Ладно матч Канада – Чехия, им можно пожертвовать – он не идет в зачет Евротура. Но как быть с огненным противостоянием «Тре Крунур» и Суоми, занявших на Кубке Карьяла первое и второе место?

Кстати, на Призе «Известий» в Советском Союзе матчи шведов и финнов собирали в Лужниках по десять тысяч зрителей. А наши болельщики толк в хоккее знали. Это вам не современное поколение, не желающее наблюдать за игрой в течение двух с «копьем» часов. Им укороченные матчи в формате «3 на 3» подавай!

Возможно, на шведском и чешском этапах Евротура московскую недостачу восполнят. Но это будет после Олимаиады в Пекине.

А пока сообщим, что турнир пройдет в Парке легенд на «ЦСКА Арене». Трибуны откроют из расчета 70 процентов их заполняемости. Билеты продаются на каждый матч в отдельности.

Все игры российской сборной покажет Первый канал в прямом эфире.

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия

20:00 Чехия – Финляндия (Прага)

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада

15:30 Россия – Чехия

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

15:30 Россия - Финляндия

*Время московское.