Воронков выбыл из олимпийской обоймы. Истории Фетисова и Линдроса должны послужить «барсу» уроком

Воронков попал под зубодробительный силовой прием форварда уфимцев Петра Хохрякова. Со льда, окропленного кровью, «барса» транспортировали на носилках. Сразу в больницу. Его левый глаз парализовала гематома. Говорили, что он даже терял сознание.

Однако после матча он появился в раздевалке и выложил в соцсети селфи. Глаз, конечно, заплыл. Но серьезного сотрясения мозга – а оно губительно для хоккеистов – удалось избежать. Разумеется, об участии в Кубке Первого канала не могло быть и речи. Более того, один из боссов казанского клуба заявил, что Воронков выбыл на месяц. И вернется, когда тренерский штаб Алексея Жамнова объявит олимпийский состав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб «Ак Барс» (@hcakbars)

Нелишне напомнить, что Дмитрий играл на ЧМ-2021 в Риге со сломанной в плей-офф (серия с «Авангардом») челюстью и выглядел достойно, даже без скидок на его статус дебютанта.

В апреле травму лица он получил не результате хита соперника, а после попадания шайбы. До сих пор автор этих строк под впечатлением от действий Воронкова на старте упомянутого финала Восточной конференции: в первом матче Дмитрий втыкался-врезался во все движущееся вблизи себя, не пропуская ни чужих, ни своих. Потом его пыл пошел на убыль, и он занялся непосредственно игрой в хоккей, а не устрашением соперников.

Столь дерзкое поведение молодого и подающего большие надежды форварда из Казани заставило меня вспомнить… Вячеслава Фетисова. Которому наглости на льду было не занимать. Коллега Славин не даст слукавить: 18-летиний Фетисов не постеснялся дать понюхать свою крагу знаменитому спартаковцу и тезке Старшинову, возобновившему карьеру ради 400-го гола в чемпионатах страны.

На ЧМ-1978 в Праге, где «Красной машине» после двухлетнего перерыва героически удалось вернуть титул, Фетисова, которому едва исполнилось 20 лет, признали лучшим защитником турнира. Свежеиспеченного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта наградили орденом «Знак Почета».

Однако большую часть следующего сезона восходящая звезда пропустил. Включая Кубок Вызова-1979 и ЧМ-1979 в Москве. А мог и завершить игровую карьеру. Из-за серьезной травмы спины.

Получил ее Фетисов в коммерческом турне по Нидерландам. На льду он вел себя вызывающе по отношению к соперникам, которые и так смотрели на советских чемпионов снизу вверх. Голландцы разозлились и так приложили молодого защитника, что у того позвоночник едва не просыпался в трусы.

Вот и Воронков оказался жертвой своего поведения. Не хочется оправдывать его обидчика Хохрякова, который божится, что не стремился раскалывать соперника, а хит плечом в голову – несчастный случай. Уфимцу выписали дисквалификацию на 5 (4+1) матчей – наказание излишне суровое. С учетом его бэкграунда. Однако хулиганом на льду Хохрякова не назовешь. Если б Воронкова расколол капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин, то это вряд ли бы вызвало удивление.

Кстати, в бытность главным тренером ЦСКА Дмитрий Квартальнов желал видеть Хохрякова в своей команде, рвущейся к чемпионству. Но перед самым закрытием трансферного окна форварда из Нижнекамска перехватил СКА, чтобы тот не достался прямому конкуренту питерских армейцев.

Травма Воронкова и связанный с ней вынужденный простой должны наставить кандидата в сборную России на путь истинный – пора ему пустить бьющую через край энергию в полезное русло. Хиты – хорошо, но голы лучше. А забивать и отдавать Дмитрий умеет, что он доказал в том же «зеленом дерби», сравняв счет в конце первого периода.

В противном случае Воронков рискует повторить судьбу канадца Эрика Линдроса, капитана «Кленовых листьев» на Олимпиаде-1998 в Нагано. Тот тоже втыкался во все движущееся, но потом сам оказался жертвой защитника Дарюса Каспарайтиса. После того сотряса наследник Уэйн Гретцки пропустил 18 матчей, его карьера поползла с наклонной плоскости. Добил же Линдроса защитник «Нью-Джерси» Соктт Стивенс в плей-офф-2000. Удар локтем в челюсть с разгона остался безнаказанным. В результате Эрик закончил, так ничего и не выиграв.