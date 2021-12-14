Китайская зараза заставила НХЛ остановиться. Пока на один день

Надо же такому случиться: всего один матч запланировали на старт недели «Чикаго» – «Калгари», и именно «Флеймз» накануне выезда в США накрыл вирус! В ковид-протокол угодил один из тренеров и шестеро игроков – наш Никита Задоров, герой ЧМ-2021 Эндрю Манджапане, а также нападающие Элиас Линдхольм, Брэд Ричардсон, Адам Ружичка, защитник Кристофер Танев.

Команда помещена на карантин минимум до 16 декабря. Отложены на неопределенный срок сразу три матча «огоньков» – с «Чикаго» (13 декабря), с «Нэшвиллом» (14-е) и с «Торонто» (16-е). Игроки сейчас даже не тренируются, ибо клубная база закрыта на дезинфекцию до дальнейшего уведомления.

А вот это уже серьезно! Решение профсоюза об участии игроков НХЛ в пекинской Олимпиаде-2022 может и не понадобиться. Ведь после карантинов в «Оттаве» и «Айлендерс» в календаре уже зависли четыре матча. Один – «Нью-Джерси» – «Оттава» удалось втиснуть в расписание 7 декабря: «сенаторы» взяли верх по буллитам 3:2. Но до сих пор не установлены новые сроки еще двух отложенных игр «Оттавы» – с «Нэшвиллом» (19 ноября) и «Рейнджерс» (20-е). Равно как болтаются в неопределенности встречи «Айлендерс» с «Рейнджерс» (должна была состояться 29 ноября) и «Филадельфией» (1 декабря).

Что мы имеем в итоге? Подчеркиваю, на сегодня! Ибо в серьезную переделку попал и «Нью-Джерси» - в ковид-протоколе четыре игрока. Швейцарский капитан «дьяволов» Хишир и защитник Грейвз уже пропустили матч с «Айлендерс», проигранный 2:4. После него в самоизоляцию отправлены белорусский нападающий Шарангович и защитник Ярош.

– Надеюсь, на этом все закончится, – комментирует тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф. – Мы тоже не знаем, что нас ждет завтра. У нас есть несколько парней, которые плохо себя чувствуют. Кто-то просто простудился. Но точно определить причину недомогания – сложно.

Так вот: в закрутку трех карантинных клубов волей календаря добавились «Нэшвилл» и «Рейнджерс». У них, как у «Оттавы» с «Айлендерс», перенесены по две игры. Причем одна гостевая – в обоих случаях в столице Канады, то есть в другой стране, вторая – домашняя.

Восемь клубов с отложенными матчами, которых набралось уже семь. Пока лига молчит и упорно ищет новые даты в сверхплотном графике. Но если все-таки и в «Нью-Джерси» бабахнет, а потом еще где-нибудь? Каков предел выносливости НХЛ по чрезвычайному сжатию календаря? А ведь лига сразу предупредила, что привычные 82 тура проведет во что бы то ни стало. Вплоть до отказа от поездки на Олимпиаду-2022.

Так что, все завтра смотрим историческую рубку Россия – Канада. Не исключено, что эти составы московского этапа Евротура мы увидим в феврале в Пекине.