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Эту олимпийскую сборную Канады вполне можно побеждать: в воротах Кленовых - дырка

Несмотря на тяжелую ситуацию с вирусом в НХЛ и третьим карантином – теперь в «Калгари», за океаном сохраняют олимпийское спокойствие. Sportsnet опубликовал вариант сборной Канады. Это отнюдь не убой-машина. Видны слабости.
Эту олимпийскую сборную Канады вполне можно побеждать: в воротах Кленовых - дырка
14 декабря 2021 16:31
автор: Виталий Славин
автор фото: Twitter ХК «Чикаго Блэкхокс»

Канадский специализированный спортивный канал не просто назвал 22 вероятных игрока (3 вратаря, 7 защитников, 12 нападающих) Кленовых листьев на Олимпиаде-2022 в Пекине, но и расставил их по парам обороны и тройкам нападения.

Голкиперы

Картер Харт («Филадельфия»)
Марк-Андре Флери («Чикаго»)
Джордан Биннингтон («Сент-Луис»)

Защитники

Ши Теодор («Вегас») – Кейл Макар («Колорадо»)
Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси») — Алекс Пьетранджело («Вегас»)
Морган Райлли («Торонто») — Аарон Экблад («Флорида»)

Дрю Даути («Лос-Анджелес»)

Нападающие

Брэд Маршан («Бостон») – Сидни Кросби («Питтсбург») – Патрис Бержерон («Бостон»)
Стивен Стэмкос («Тампа») — Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — Натан Маккиннон («Колорадо»)
Джонатан Юбердо («Флорида») – Брейден Пойнт («Тампа») — Митчелл Марнер («Торонто»)
Джон Таварес («Торонто») — Шон Кутюрье («Филадельфия») — Марк Стоун («Вегас»)

Конечно, сразу обращает на себя внимание уязвимость ключевой линии. Той самой, что выигрывает кубки – вратарской.

По числу побед в нынешнем чемпионате ни один не входит в топ-18, а по проценту отраженных бросков – в это невозможно поверить! – в топ-35 вратарей лиги?! Для сравнения: в этих 35 от России аж шестеро – Шестеркин (5-е место), Тарасов (7-е), Василевский (17-е), Сорокин (19-е), Бобровский (25-е), Самсонов (32-е)!

Да, в прошлом сезоне Флери признали лучшим вратарем регулярного чемпионата. Но всем объективным наблюдателям было ясно, что по любым параметрам Василевский сильнее. Что Андрей и доказал в победном Кубке Стэнли-2021, где его признали MVP. Недаром «Вегас» не стал удерживать 37-летнего олимпийского чемпиона-2010 и легко отпустил его в «Чикаго». И где сейчас «Чикаго»? На 14-м месте в западной конференции!

Не краше дела у «Филадельфии» Харта. Дошло до того, что после серии из десяти поражений пришлось выгнать главного тренера. «Флайерз» выиграли в двух последних турах, в которых Харт и его сменщик Джонс провели по матчу. Но главное – «летчики» по-прежнему далеки от кубковой зоны, отставая от 8-го места на шесть очков.

У «Сент-Луиса» в этом смысле благодаря русской тройке Барбашева все в порядке. Вот только по пропущенным шайбам «блюзмены» 15-е в лиге!

Кто спорит, это чисто субъективный взгляд популярного издания. Но проблема на посту номер один основного фаворита Игр-2022 очевидна для всех.

Веселее ситуация с защитниками и нападающими. Но и там есть к чему придраться. Например, в топ-15 игроков обороны по «плюс/минусу» входит только Экблад (+19, 3-е место). От России здесь тоже лишь один – Орлов (+18, 5-е).

В ударном звене бросается в глаза преклонный возраст нападающих: Бержерону – 36 лет, Маршану – 33, Кросби – 34. Такие наши бойцы, как Тренин и Ничушкин, должны съесть этих ветеранчиков без соли.

Вторая тройка выглядит чрезмерно нацеленной на атаку. Макдэвид никогда не любил бегать назад. Стэмкос и Маккиннон также в особой страсти к службе в тылу замечены не были. Этих парней можно ловить на резких контратаках.

Топ-снайпер двух последних плей-офф Пойнт травмирован. В каком состоянии вернется и успеет ли набрать форму к визиту в Пекин - пока вопрос.

Словом, глядя на версию Sportsnet, олимпийская Канада отнюдь не выглядит непобедимой. По именам ни наша сборная, ни США, ни Швеция, ни даже Финляндия ничуть не хуже. Но бумага, как известно, стерпит все. А рассудит всех лед.

Иногда НХЛ-Олимпиаду вообще один человек выигрывает. Как это сделал Гашек в Нагано-98.

источник: «Советский спорт»
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