Сенсация века: в молодежной сборной России – ни одного легионера, у Канады – три

Вот кто побьется за золото, которые мы ждем с 2011 года, в Ред-Дире и Эдмонтоне:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС).

Защитники: Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все – СКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Новиков («Динамо» М), Егор Савиков («Спартак»), Кирилл Стеклов («Витязь»).

Нападающие: Иван Дидковский («Динамо» М), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Зинченко («Витязь»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все – СКА), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Павел Тютнев («Локомотив»), Данила Юров («Металлург» Мг).

Как видите, впервые за многие-многие годы в команде ни одного легионера! Вот как этот внезапный нонсенс объяснил главный тренер Сергей Зубов:

- Мы следили за выступлением в Северной Америке Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что хоккеисты, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее. Можно сказать, что игрокам из Канады помешало то, что они не проходили сбор с командой? Несомненно. Но это обстоятельства. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке — сильнейшие.

Также Зубов пояснил, почему в заявке не оказалось 17-летнего форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко, которого совсем недавно называли фаворитом драфта НХЛ-2022:

- Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас были серьезные дебаты по нескольким позициям. Индивидуально поговорили со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет.

Обращает на себя внимание отсутствие в составе Мирошниченко? Иван находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь.

О чем теперь будет болеть голова? Впереди сложный перелет, а потом два дня карантина. Но при этом ребята за это время отдохнут от нагрузок и наберутся сил в преддверии товарищеских встреч с Германией (19 декабря) и Канадой (22 декабря). Надеюсь, они все отнесутся к этому серьезно.

Интересно, что вчера опубликовали состав и хозяева турнира. Как думаете, есть у них легионеры? Вы не поверите – есть! Двое, в том числе чемпион мира-2021 в Риге Остин Пауэр, представляют университет Мичигана, а защитник Донован Себранго уже вовсю гоняет в АХЛ за опять же мичиганский «Гранд-Рапидс».

Впрочем, тут ничего странного по большому счету нет. Через университетские команды проходят многие канадские и американские звезды НХЛ. А главное – они не выпадают из привычной языковой и хоккейной среды. Все тамошние клубы на всех уровнях играют примерно одинаково.

Совсем другое дело – наши североамериканцы. Переезд за океан мгновенно оборачивается кучей проблем, включая бытовые, например, питание и минимум карманных денег. А главное – слом всех привычных игровых стереотипов, переучивание на новый стиль при минимальной помощи тренеров. Квалификация которых зачастую весьма сомнительна. Вернуть домашние навыки, влиться в схемы сборной за неделю совместных тренировок перед МЧМ, удается далеко не каждому.

Потому решение Сергея Зубова и Олега Знарка ограничиться собственными силами выглядит вполне оправданным и логичным. Тем более что все игроки пройдут полный цикл классической советской подготовки без перелетов из Канады в Москву и обратно.

Но этот ход можно расценить и как некий посыл молодежи, рвущейся за океан в молодежные лиги. Езжайте! Вас никто не держит. Но в юниорские сборные вас больше могут и не позвать. А что такое юниорский и молодежный ЧМ? Единственная возможность по-настоящему засветиться перед скаутами НХЛ – выбить повыше позицию на драфте либо поднять на максимум контракт новичка.

И еще добавлю от себя в качестве предостережения от скоропостижного расставания с родиной. Как подсчитал известный журналист и эксперт Игорь Куперман, более 30 лет работающий в Северной Америке, с 1991 года только пять процентов игроков из бывшего СССР пробились и закрепились в НХЛ через три юниорские лиги Канады. Остальные 95 процентов вынуждены были вернуться домой, бездарно угробив на чужбине лучшие годы для становления и развития.