А круче ли Шипачев Найта? Кубок Первого канала открывает матч Россия – Канада

Да и вообще у «Кленовых листьев» дефицита центрфорвардов нет. Филипп Майе, Джош Карри (оба – «Магнитка»), Эрик О’Делл (московское «Динамо»), Даниэль Одетт («Витязь»), Мэт Робинсон (СКА) и не только в своих клубах на первых ролях. Как и казанский «барс» Джордан Уилл. А у нас есть Вадим Шипачев, Михаил Григоренко, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Егор Яковлев – все олимпионики, Сергей Плотников, Артем Анисимов – чемпионы мира (в их числе Шипачев и Яковлев).

Эксперты называют Найта сильнейшим двусторонним центрфорвардом КХЛ. Пусть Шипачев опровергнет эту оценку. Для Русского Кросби Кубок Первого канала станет смотринами перед Пекином. У капитана бело-голубых есть шанс пробиться в звездный состав сборной России, который будет укомплектован почти полностью энхаэловцами. Одним словом, ждем огненной игры.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов назвал матчи против канадцев классикой. Причем не только на уровне НХЛ. Форвард Жамнов дважды побеждал «Кленовых листьев» на Олимпиаде-1992 в Альбервиле – в группе и финале. Матч за золотые медали против сборной Дэйва Кинга (3:1), в которой зажигал Эрик Линдрос, динамовская тройка Алексей Ковалев – Жамнов – Сергей Петренко завершила без заброшенных шайб.

Канадцев на Кубке Первого канала мы не видели целых четыре года. Последний раз «Кленовые листья» гостили на нашем турнире в олимпийском сезоне-2017/18. 16 декабря 2017-го наши выиграли 2:0 благодаря голам Нестерова и Плотникова, а также «сухарю» Василия Кошечкина. Канадцы не оставили нашего вратаря-гренадера без работы, но он справился со всеми 38 бросками. Наши же ответили всего 20-ю.

Среди участников того матча есть те, кто выйдет на лед и теперь – Нестеров, Войнов, Алексей Марченко, Яковлев, Шипачев, Григоренко, Плотников, Гусев (если поборет простуду), у канадцев – О’Делл.

В 2017-м ворота «Кленовых» защищал экстравагантный Бен Скривенс, теперь в голу Эдди Паскуале из Ярославля. В воскресенье он переиграл московского армейца Ивана Федотова (3:2ОТ). Состоится ли продолжение их дуэли на уровне сборных? Уверенности нет. Вчера Жамнов не назвал вратаря, который начнет турнир.

В бородатую советскую эпоху канадцы любили приезжать в Москву на декабрьскийПриз «Известий». В 1987-м даже выиграли турнир, сенсационно победив сборную СССР 3:2. Причем под руководством того же Дэйва Кинга. Этим успехом они очень гордились. В канун Олимпиады-1988 в Калгари в выставочных матчах «Кленовых листьев» представляли как победителей Приза «Известий» и «Красной машины». Однако в Калгари хозяева были беспощадно раздавлены нашей сборной 0:5 и остались с деревянными медалями (четвертое место).

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия

20:00 Чехия – Финляндия (Прага)

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада

15:30 Россия – Чехия

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

15:30 Россия – Финляндия

*Все матчи сборной России покажет Первый канал в прямом эфире.