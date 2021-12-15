ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

А круче ли Шипачев Найта? Кубок Первого канала открывает матч Россия – Канада

Сегодня в 18:30 на лед «ЦСКА Арены» выйдут хозяева турнира и канадцы. В обойме известного тренера Клода Жульена, начинавшего сезон у руля «Монреаль Канадиенс», немало хорошо знакомых нашим болельщикам игроков. В их числе обладатель Кубка Гагарина центрфорвард «Авангарда» Корбэн Найт.
А круче ли Шипачев Найта? Кубок Первого канала открывает матч Россия – Канада
15 декабря 2021 08:47
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Федерация хоккея России

Да и вообще у «Кленовых листьев» дефицита центрфорвардов нет. Филипп Майе, Джош Карри (оба – «Магнитка»), Эрик О’Делл (московское «Динамо»), Даниэль Одетт («Витязь»), Мэт Робинсон (СКА) и не только в своих клубах на первых ролях. Как и казанский «барс» Джордан Уилл. А у нас есть Вадим Шипачев, Михаил Григоренко, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Егор Яковлев – все олимпионики, Сергей Плотников, Артем Анисимов – чемпионы мира (в их числе Шипачев и Яковлев).

Эксперты называют Найта сильнейшим двусторонним центрфорвардом КХЛ. Пусть Шипачев опровергнет эту оценку. Для Русского Кросби Кубок Первого канала станет смотринами перед Пекином. У капитана бело-голубых есть шанс пробиться в звездный состав сборной России, который будет укомплектован почти полностью энхаэловцами. Одним словом, ждем огненной игры.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов назвал матчи против канадцев классикой. Причем не только на уровне НХЛ. Форвард Жамнов дважды побеждал «Кленовых листьев» на Олимпиаде-1992 в Альбервиле – в группе и финале. Матч за золотые медали против сборной Дэйва Кинга (3:1), в которой зажигал Эрик Линдрос, динамовская тройка Алексей Ковалев – Жамнов – Сергей Петренко завершила без заброшенных шайб.

Канадцев на Кубке Первого канала мы не видели целых четыре года. Последний раз «Кленовые листья» гостили на нашем турнире в олимпийском сезоне-2017/18. 16 декабря 2017-го наши выиграли 2:0 благодаря голам Нестерова и Плотникова, а также «сухарю» Василия Кошечкина. Канадцы не оставили нашего вратаря-гренадера без работы, но он справился со всеми 38 бросками. Наши же ответили всего 20-ю.

Среди участников того матча есть те, кто выйдет на лед и теперь – Нестеров, Войнов, Алексей Марченко, Яковлев, Шипачев, Григоренко, Плотников, Гусев (если поборет простуду), у канадцев – О’Делл.

В 2017-м ворота «Кленовых» защищал экстравагантный Бен Скривенс, теперь в голу Эдди Паскуале из Ярославля. В воскресенье он переиграл московского армейца Ивана Федотова (3:2ОТ). Состоится ли продолжение их дуэли на уровне сборных? Уверенности нет. Вчера Жамнов не назвал вратаря, который начнет турнир.

В бородатую советскую эпоху канадцы любили приезжать в Москву на декабрьскийПриз «Известий». В 1987-м даже выиграли турнир, сенсационно победив сборную СССР 3:2. Причем под руководством того же Дэйва Кинга. Этим успехом они очень гордились. В канун Олимпиады-1988 в Калгари в выставочных матчах «Кленовых листьев» представляли как победителей Приза «Известий» и «Красной машины». Однако в Калгари хозяева были беспощадно раздавлены нашей сборной 0:5 и остались с деревянными медалями (четвертое место).

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия
20:00 Чехия – Финляндия (Прага)

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада
15:30 Россия – Чехия

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция
15:30 Россия – Финляндия

*Все матчи сборной России покажет Первый канал в прямом эфире.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мичков и Аскаров - в окончательном составе сборной России на молодёжный ЧМ4 главные ошибки при прогреве лобового стекла зимой"Зенит" предложил новый контракт Сердару АзмунуКак жена экс-футболиста сборной России разбивала парыЭнберт – на видео с Загитовой: Алина, а ты точно фигуристка?"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" Instagram
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Без «американцев» и с Мичковым, побившим рекорд Овечкина! Зубов назвал состав на МЧМ-2022
Тренерский штаб молодежной сборной России (до 20 лет) назвал 25 игроков, которые примут участие в МЧМ-2022. Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
Увидим ли русский финал в Копенгагене? Расклады на BLAST Premier World Final 2021 по CS:GO
14-19 декабря в Копенгагене пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
Что случилось с нашими в Стокгольме? Ничего страшного! Итоги IEM Winter 2021 по CS:GO
Предпоследний в 2021 году LAN-турнир обошелся без представителей СНГ в финале. Подобное произошло впервые в нынешнем сезоне.
Такой «Спартак» нам не нужен! После разгрома в Сочи пора прощаться с Виторией
В заключительном матче 18-го тура РПЛ, последнем в 2021 году, «Сочи» на своем поле с крупным счетом выиграл у «Спартака» (3:0), поднялся на третье место в чемпионате и, похоже, подписал окончательный приговор Рую Витории.
«Жеребьевка ЛЧ — просто смех! А у «Зенита» нет шансов». Канчельскис — о грандиозном скандале в УЕФА
Бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал «Плеймейкеру» неразбериху, которая привела к повторной жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, и оценил шансы «Зенита» против «Бетиса» в Лиге Европы.
Аршавин — уникален! Никому до него не доводилось проводить жеребьевку Лиги чемпионов дважды за день
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить повторно. Фальстарт произошел из-за человеческого фактора.
«Если «Спартак» два раза победил «Наполи», почему «Зениту» не пройти севильцев?» Хохлов — о жеребьевке ЛЕ
Бывший футболист «Реал Сосьедада» Дмитрий Хохлов поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки Лиги Европы, которая определила в соперники «Зенита» по 1/16 финала испанский «Бетис».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика