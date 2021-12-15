«Любой мужчина съежится от ужаса, глядя на то, что делает в воротах Василевский»

Увы, еще одна команда НХЛ ушла на карантин. «Каролина» превысила негласный порог заболеваемости вслед за «Оттавой», «Айлендерс» и «Калгари». Сперва ковид обнаружили у топ-бомбардира «ураганов» Ахо и нападающего Джарвиса, а вчера вечером положительные тесты сдали еще четверо, в том числе Андрей Свечников. Пока отложен матч только в Сент-Поле против «Миннесоты». А вот «Калгари» пропустил уже вторую игру, не явившись в Нэшвилл.

В итоге сегодня вместо 14 встреч состоялось 12. Отложены уже восемь игр с участием десяти клубов. То есть почти треть лиги находится в подвешенном состоянии! Новые сроки пока не определены. Равно как далеко не факт, что «Каролина» ограничится карантином в один матч.

Сильно штормит и на льду. Сразу несколько сенсационных результатов.

Недавний лидер чемпионата «Флорида» влетела – на своем льду! – 30-й команде лиги «Оттаве» с неприличным счетом 2:8. Не волнуйтесь, в воротах «пантер» Бобровского не было. Вновь сплоховал молодой американец Найт, отразивший лишь 30 бросков из 38. Остался в запасе южан и экс-форвард ЦСКА Мамин. Зато оба наших «сенатора» в разгроме поучаствовали. Правда, Зуб умудрился схватить отрицательную полезность «минус 1». А вот Зайцев отдал голевую передачу, заработал «плюс 2» и времени больше всех в обеих командах откатал – 23:38.

«Бостон», ослабленный потерей помещенного в ковид-протокол Маршана, уже в первом периоде заглотнул дома три шайбы от «Вегаса». В итоге – 1:4. С тех же 0:3 в стартовой трети «Ванкувер» сумел отыграться и победить! На 50-й минуте счет сравнял экс-капитан молодежки Подколзин, а за 59 секунд до финальной сирены Хорват заставил «Коламбус» капитулировать – 4:3.

На своей площадке опять опозорился «Эдмонтон» - 1:5 от «Торонто». Это уже шестое кряду поражение «нефтяников». Повторно ни единого очка не набрали два главных бомбардира чемпионата. При этом Макдэвид и Драйзайтль еще и по «минус 2» приобрели за полезность. Дебютировал в сезоне Михеев, причем из 15:13 ледового времени Илья по минуте отыграл за «Торонто» в большинстве и меньшинстве. Мэттьюз отметился дублем и догнал Овечкина в споре снайперов – по 20 шайб. Лидирует Драйзайтль – 23.

Центральными для россиян получились матчи в Далласе и Денвере.

«Блюзмены» из-за травм и болезней продолжают играть на треть резервным составом. Тем не менее исправно добывают очки благодаря русской супертройке Барбашева. На сей раз наши организовали три гола из четырех в ворота «Далласа» (4:1): у Тарасенко – 3 (1+2) очка, у Барбашева и Бучневича – по 2 (0+2). Российскую колонию «Блюз» пополнил 22-летний нападающий Алексей Торопченко, который дебютировал в НХЛ. А вот форвард «звезд» Радулов игру из-за недомогания пропустил.

В Скалистых горах рвал и метал Валерий Ничушкин, единственный из россиян, кто в этот день попал в трио звезд матча, причем на первой позиции! У «Рейнджерс» по-прежнему бюллетенит Шестеркин, а без олимпийского чемпиона это совсем другая команда. Хотя не сказать, что Георгиев подвел ньюйоркцев. Однако общая обреченность на фоне задорного и мощного «Колорадо» чувствовалась всю игру. Решающий вклад в успех «лавин» (4:2) внес челябинский трактор, забивший третий и четвертый голы. Его уральский земляк Панарин ограничился одной результативной передачей. Вообще под жестким прессингом хозяев Артемий откровенно сник и свалился на банальный подыгрыш.

Да, Ничушкин сейчас выглядит именно трактором, сгребая всех и вся со своего пути. Недавний совершенно незабивной форвард вышел на невероятный для себя график – почти очко за игру: в 16 матчах – 7 шайб и 6 передач!

В «Тампе» подвиги по расписанию игр «молний» продолжает штамповать Василевский. В этот вечер Андрей в немыслимом шпагате нейтрализовал в овертайме выход один на один капитана «Лос-Анджелеса» Копитара. В ответной атаке Жозеф поставил победную точку – 3:2.

- Любой мужчина съежится от ужаса, глядя на то, как Вася делает этот сейв, - поражается тренер «Тампы» Джон Купер. - Это его атлетизм, над которым он постоянно работает. Он вечно растягивается - все ради таких вот моментов. Помогает и рост в 193 сантиметра. У него невероятная способность мгновенно перемещаться от штанги к штанге, перекрывать низ ворот. Копитар сделал красивый финт, мало кто может выдать такой сейв. Но Вася смог!

Кстати, вполне возможно, что еще до Нового года вернутся в обойму два главных орудия чемпионов – Кучеров и Пойнт.

- Здорово, что Пойнт уже выходит с нами на лед, - говорит Андрей Василевский. - Видеть его улыбку на тренировках – уже знак того, что все нормально. Кучеров тоже ездил с нами в гостевое турне. Никита много работает, чтобы вернуться в хорошей форме. Старается держаться на позитиве. Знаю, в подобное трудно поверить, поскольку это Куч. Но он действительно стремится оставаться оптимистом. Жду не дождусь, когда он вернется на лед.