На бумаге Россия фаворит в матче со шведами. Но останутся ли силы у команды Жамнова после Канады?

Кубок Первого канала в этом году пройдет по нестандартной формуле. В олимпийском сезоне появилось желание проверить свои силы на московском турнире у Канады. Она привезет европейский вариант для Пекина. Пока нет твердой уверенности, что игроки НХЛ смогут выступить на Играх в Китае в феврале, пандемия не утихает, все может пойти по худшему варианту. А потому все федерации страхуются на этот случай, в том числе и канадцы.

В их сборной будет полтора десятка хоккеистов из клубов КХЛ. Команда крепенькая. Россия начнет турнир как раз с «Кленовыми листьями» 15 декабря, а первым традиционным соперником по Евротуру для нашей сборной станут шведы. С ними придется играть на следующий же день после Канады – 16 декабря, так что в этом плане хозяевам тяжелее, ведь скандинавы накануне будут отдыхать.

Для Алексея Жамнова это первое подобное соревнование в качестве главного тренера. Он помогал сборной на крупных турнирах, но одно дело быть вторым и совсем другое – отвечать за все самому. В Хельсинки в ноябре на «Кубок Карьяла» нашу сборную повез Олег Браташ, а возвращалась она уже с Сергеем Зубовым, который сменил прежнего наставника по ходу турнира из-за личных проблем, возникших у Браташа. Жамнов же в это время находился в Северной Америке на просмотре кандидатов в энхаэловский вариант сборной. А теперь придется переключаться на хоккеистов из России.

Автор фото: Федерация хоккея России

В нынешнем составе команда соберется впервые. В ней, конечно, много игроков, вызывавшихся ранее в сборную не один раз. Но о сыгранности вряд ли можно говорить. На первый этап Евротура у нас ездил альтернативный состав, основу которого составляли игроки молодежки. Ветеранов не было, если кто и перерос возраст для игры на МЧМ, то не очень сильно – на год-два.

На «Карьяла» россияне выиграли лишь один матч из трех, в последний день турнира победив чехов – 5:2. А шведам проиграли – 2:4. Причем по делу. Однако вспоминать сегодня о той игре применительно к новой встрече соперников бессмысленно. Слишком большие изменения произошли в составе, Россия на «ЦСКА Арене» будет выглядеть абсолютно другой сборной.

Тон в ней задают те, кто на виду в своих клубах КХЛ. Жамнов и менеджер сборной Илья Ковальчук пригласили почти всех сильнейших. Нет армейца Окулова, да казанец Воронков в последней игре перед паузой прилично пострадал после жесткого силового приема в матче с «Салаватом», за что обидчик Хохряков получил бан на 4 игры. Это серьезная потеря, Дмитрий был в составе на ЧМ-2021 в Риге, парень молодой, но уже опытный. Он один из тех, кто рассматривался кандидатом даже в состав с энхаэловцами. Не помогут Жамнову в Москве также Станислав Галиев и Андрей Кузьменко. Вместо вышеперечисленной троицы в сборную вызваны нападающие Даниил Вовченко, Артур Каюмов и Артем Анисимов.

В остальном в нападении собраны все сильнейшие во главе с Шипачевым, Григоренко и Гусевым. Во вратарской линии есть Федотов из ЦСКА и Билялов из «Ак Барса». Не так хорош в сезоне питерец Самонов, но в сборной он уже старожил, вратарь поиграл на международном уровне. В защите очень опытные игроки Войнов, Нестеров, Марченко, Яковлев разбавлены молодежью - Чистяковым, Никишиным, Телегиным. Состав очень перспективный, так что все, конечно, ждут от сборной исключительно победы.

Тем более это последний смотр сил из России перед Олимпиадой. Если есть у кого желание пробиться в Пекин, то надо будет рвать и метать. Конкуренция серьезная, а соперники приедут с теми же планами.

Что до шведов, то «Кубок Карьяла» им удался, команда Юхана Гарпенлева выиграла там все три матча. Против россиян в уходящем году «Тре Крунур» сыграла 4 раза и одержала лишь одну победу – в ноябре в Хельсинки. В трех остальных встречах против нашей сборной скандинавы уступили, дважды по буллитам.

Нашему сопернику пришлось экстренно менять одного из вратарей. Финский «Йокерит» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, игроки этой команды не смогут выступить на турнире. Голкипера Андерса Линдбека заменит Адам Рейдеборн из ЦСКА. В целом состав почти что кахаэловский – на две трети, так что легко со скандинавами точно не будет.

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