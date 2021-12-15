Выехали на «Локомотиве» и Федотове. Россия стартовала на Кубке Первого канала с победы над Канадой

Борис Майоров, его тезка Михайлов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, два Алексея — Ковалев и Морозов… Организаторы пригласили знаменитых капитанов «Красной машины» на торжественное открытие Кубка Первого канала. Первые трое выводили сборную СССР на лед на двух Олимпиадах, Профессор — в Солт-Лейк-Сити-2002, Ковалев — в Турине-2006, Морозов — в Ванкувере-2010.

С литерой «С» на сегодняшний матч с Канадой вышел капитан «Магнитки» Егор Яковлев, а его ассистентами стали Вадим Шипачев и Сергей Плотников — все чемпионы мира в Минске-2014, а первые двое — олимпионики Пхенчхана-2018. Для полноты обоймы не хватает Павла Дацюка, капитанившего в Сочи-2014 и Пхенчхане. Кстати, Волшебник пока не объявил о завершении игровой карьеры.

В голу хозяев — двухметровый Иван Федотов из ЦСКА. В воротах канадцев — не Эдди Паскуале из «Локомотива», а Джастин Погге из «Кельна», тоже не лилипут. Жаль, что умерла не родивших вратарская интрига, о которой автор этих строк упомянул в утреннем разогреве матча с канадцами.

Наши выбирали красную ретро-форму в честь первой советской олимпийской победы в Кортина д’Ампеццо. Тогда, в бородатом 1956-м сборная СССР победила Канаду 2:0 благодаря голам московских динамовцев Крылова и Кузина. Николай Пучков сохранил ворота на замке.

Сегодня Федотову не удалось повторить подвиг голкипера-первопроходца. Он дважды капитулировал перед «Кленовыми листьями». В первом случае пропустил весьма дешевую шайбу подо льдом после несильного броска защитника из Риги Брэндона Гормли в большинстве. Похоже, эта точка атаки — самая неудобная для голкипера ЦСКА. С нее он недавно пропускал от Шипачева и защитника «Локомотива» Алексея Марченко. А во втором — после контратаки «2 в 1». Защитник Войнов застрял в средней зоне, и «витязь» Даниэль Одетт без проблем поразил пустой угол ворот.

В третьем периоде Федотов не раз с честью выходил из сложных ситуаций: канадцы пару раз выходили «2 в 0».

Повезло, что в этот вечер не блистал в противоположных воротах Погге. Четвертую шайбу, заброшенную Шипачевым, голкипер подарил хозяевам, нерасчетливо сыграв за воротами.

Счет открыл Артем Анисимов, включенный в состав в последний момент. Второй гол забил праворукий защитник-разрушитель Александр Елесин из Ярославля. Он, кстати, и на Кубке Карьяла отметился заброшенной шайбой. А сегодня быстро восстановил преимущество в счете несильным броском, не без помощи проехавшего перед голкипером Шипачевым.

Никита Нестеров реализовал численное преимущество, но не его гол оказался победным. Канадцы за две минуты до сирены сняли вратаря и классически разыграли лишнего: оккупировавший ближний пятачок Эрик О’Делл загнал шайбу в пустые ворота. Цепкий защитник Дамир Шарипзянов позабыл уроки Боба Хартли в «Авангарде» и проявил излишнее гостеприимство в самой горячей точке площадки.

Последние секунды прошли под натиском «Кленовых листьев». Однако хозяевам удалось отстоять победу. Лучшим у россиян признали Федотова, у канадцев — О’Делла.

СТАТИСТИКА

Россия — Канада — 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).

Голы: Анисимов, Елесин, Нестеров, Шипачев — Гормли, Одетт, О’Делл