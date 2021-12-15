Егор Яковлев: Система игры защитников в сборной изменилась, стараемся играть как в Северной Америке

- Поделитесь впечатлениями от встречи с канадцами.

- Матч был принципиальный, как и любой с Канадой. Много эмоций. Мы здорово начали, выкладывались. Во втором периоде просели, но в третьем вернули свою игру. Было много моментов, но не забили. Хорошо, что довели игру до победы.

- Обычно на сборах много тренировок, потому что надо сыграться. Как вам проще: долгие сборы или краткосрочные?

- У нас было два дня, нам много видео показывали, рассказывали про новую систему. Те ошибки, которые у нас были, шли от большого желания. Ребята хотели выполнить задание. База и сборы - это пережиток прошлого.

- Насколько эти сборы отличались от того, что вы проходили в клубах и национальной команде раньше?

- Главная особенность для меня, как для защитника, в том, что мы стараемся близко играть и рано навязывать борьбу. Боремся даже за чужую синюю линию.

- Как узнали, что на матч с Канадой вы выйдете с капитанской нашивкой?

- Вчера вечером на собрании объявили. Это значимое событие для меня. Старался соответствовать.

- Четыре года назад перед Пхеньяном Кубок Первого канала был как репетиция. Сейчас ничего не понятно. Как относитесь к этому турниру и есть ли мысль, что от этого зависит поездка в Пекин?

- Не думаем об этом. Для нас это значимый домашний турнир. Не обращаем внимания на новости. Как будет, так и будет.

- Вы сказали про систему игры для защитников. Она идет от Гончара? И есть ли в ней что-то североамериканское?

- Все полностью изменилось. Мы стараемся играть так, как там. То, что я видел там, мы один в один стараемся делать сейчас.

- Вам проще, что знаете ту систему?

- Нам все доходчиво объяснили в сборной: как можно играть в каких моментах. Все ребята это поняли, и сегодня показывали.

- В последние дни были высказывания канадских игроков, которые выражают сомнения по поводу того, ехать ли в Пекин, потому что можно попасть под двадцатидневный карантин. Это вас не пугает?

- Если такое и будет, то я не боюсь этого. Не будут ребята думать об этом, и это не станет фактором отказа кого-то из ребят от поездки в Пекин.