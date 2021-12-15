ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Егор Яковлев: Система игры защитников в сборной изменилась, стараемся играть как в Северной Америке

Капитан сборной России Егор Яковлев после матча с Канадой в рамках Кубка Первого канала (4:3) заявил, что те ошибки, которые совершала наша команда, шли от большого желания, а также выразил готовность ехать на Олимпиаду в Пекин, несмотря на возможный двадцатидневный карантин
Егор Яковлев: Система игры защитников в сборной изменилась, стараемся играть как в Северной Америке
15 декабря 2021 22:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФХР

- Поделитесь впечатлениями от встречи с канадцами.
- Матч был принципиальный, как и любой с Канадой. Много эмоций. Мы здорово начали, выкладывались. Во втором периоде просели, но в третьем вернули свою игру. Было много моментов, но не забили. Хорошо, что довели игру до победы.

- Обычно на сборах много тренировок, потому что надо сыграться. Как вам проще: долгие сборы или краткосрочные?
- У нас было два дня, нам много видео показывали, рассказывали про новую систему. Те ошибки, которые у нас были, шли от большого желания. Ребята хотели выполнить задание. База и сборы - это пережиток прошлого.

- Насколько эти сборы отличались от того, что вы проходили в клубах и национальной команде раньше?
- Главная особенность для меня, как для защитника, в том, что мы стараемся близко играть и рано навязывать борьбу. Боремся даже за чужую синюю линию.

- Как узнали, что на матч с Канадой вы выйдете с капитанской нашивкой?
- Вчера вечером на собрании объявили. Это значимое событие для меня. Старался соответствовать.

- Четыре года назад перед Пхеньяном Кубок Первого канала был как репетиция. Сейчас ничего не понятно. Как относитесь к этому турниру и есть ли мысль, что от этого зависит поездка в Пекин?
- Не думаем об этом. Для нас это значимый домашний турнир. Не обращаем внимания на новости. Как будет, так и будет.

- Вы сказали про систему игры для защитников. Она идет от Гончара? И есть ли в ней что-то североамериканское?
- Все полностью изменилось. Мы стараемся играть так, как там. То, что я видел там, мы один в один стараемся делать сейчас.

- Вам проще, что знаете ту систему?
- Нам все доходчиво объяснили в сборной: как можно играть в каких моментах. Все ребята это поняли, и сегодня показывали.

- В последние дни были высказывания канадских игроков, которые выражают сомнения по поводу того, ехать ли в Пекин, потому что можно попасть под двадцатидневный карантин. Это вас не пугает?
- Если такое и будет, то я не боюсь этого. Не будут ребята думать об этом, и это не станет фактором отказа кого-то из ребят от поездки в Пекин.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Жамнов - о матче с Канадой: Были провалы что во втором периоде, что в третьемЦСКА проведёт сборы в ИспанииКубок африканских наций находится под угрозой срываГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramХоккеист Александр Фролов умер во время матча
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Косторная сломала руку — и их осталось пятеро… Рейтинг олимпийского сезона #4
Действующая чемпионка Европы и Гран-при Алена Косторная из-за травмы не сможет выступить на чемпионате России, который пройдет с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге. Таким образом, эта фигуристка теряет последние шансы отобраться в олимпийскую сборную.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика