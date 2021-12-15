Алексей Жамнов: Хочется посмотреть Гусева вместе с Шипачевым, у них есть химия

- Ваши впечатления от матча?
- Матч для нас был дебютом, для тренер штаба. Что-то не получилось. В основном ребята выполнили задания. Были провалы во втором периоде и третьем. И над этим надо будет работать. В целом ребята молодцы.
- Показалось, что канадцы в концовке были посвежее. Это при том что они много играли в меньшинстве. Почему так получилось?
- Не сказал бы, что посвежее. Мы начали сваливаться в зоне атаки тремя игроками за ворота, убежали двумя игроками, поэтому получается много контратак. Мы просили, чтобы у нас третий игрок в зоне атаки был все время на вершине, но эта установка не была выполнена. А так я бы не сказал, что канадцы были свежее.
- Толчинский сказал перед турниром, что вы раздали игрокам талмуды с тактикой. Сколько страниц они уяснили и возможно ли это понять в такой цейтноте?
- Там ничего сложного нет. Там тактические схемы. За одну тренировку тяжело это отработать. Но установку ребята выполнили. Мы хотели, чтобы на каждом участке поля была плотность, но у нас пошел разрыв во втором периоде между нападающими и защитниками, мы отдали им красную линию. Потом мы пять вернулись в игру после рекламной паузы, которая дала нам передышку. За один день тяжело сделать что-то новое. Но ребята молодцы. Выполнили задание, которое мы просили.
- Сегодня быструю шайбу со стандартной ситуации забило ярославское звено, составленное по клубному принципу. Какая ваша тренерская философия в плане клубных звеньев?
- Те, кто сильнее, и играют. У нас на этом турнире четыре матча за пять дней, поэтому играть будут все и в разных сочетаниях. У меня нет такого, что обязательно должны быть клубные тройки но если они играют и у них есть химия, зачем зачем их разбивать?
- Каково состояние Гусева?
- Сегодня он тренировался. Завтра будет играть. Простуда у него была.
- У него с Шипачевым будет связка?
- Завтра посмотрим. Хочется посмотреть их вместе. У них есть химия.
- Что скажете об игре центральных нападающих?
- Есть к кому-то замечания, но ребята старались. Задачи, которые стояли перед ними, например, помогать защитникам, они выполняли. Мы просили, чтобы центральный нападающий ниже закатывался. По вбрасываниям это большая проблема нашего хоккея, когда речь идет о больших соревнования. Сегодня говорили с игроками, работали с ними. Будем работать над вбрасываниями, чтобы был лучше процент. Это ключевой момент. Игроки это понимают. А по рисунку, центральные справлялись с задачей?
- Чем обусловлен выбор капитана?
- У нас четыре матча и на каждый будет разный капитан. Сыграть четыре матча за пять дней тяжело, плюс у ребят тяжелый календарь.
- По Никишину. Почему взяли?
- Было у него волнение на таком уровне, против канадцев. Но это перспективный игрок, ему надо прогрессировать. Мы взяли его посмотреть.
- Раньше нам говорили, что на евротуре скорости уровень выше, чем КХЛ. Эта канада какое бы место занимала в КХЛ?
- Пусть они поиграют в лиге, тогда узнаем. У них неплохая команда. Если посмотреть по фамилия, игроки все ведущие в клубах КХЛ. Это не слабая команда. Но понятно, что в сборной скорости выше, мотивация другая в сборной.
- На прошлом Кубке Первого канала стартовое звено было Ткачев-Шипачев- Чибисов. Сегодня Шипавев и Чибисов были снова вместе, и слева у них был игрок СКА. Вы спрашивали с кем им удобнее?
- Нет. Изначально планировалось, что в этом звене будет играть Гусев, но он простыл. Поэтому решили поставить Марченко. У него не был много практики в этом сезоне, но я видел его перед чемпионатом мира, он сегодня справился с задачей.
- Сегодня Нестеров забросил в большинстве, а перед этим несколько шансов Россия не использовала, и из спецбригады убрали Яковлева.
- Дело не в том, что мы довольны или нет. У нас была одна тренировка вчера. Мы отрабатывали тактику. Пробовали большинство в разных сочетаниях на раскатке. У нас еще три игры и в увидите разные сочетания. Постараемся какие-то матчи сыграть другой схемой.
- Сегодня Федотова признали лучшим игроком в сборной России. Завтра он сыграет? Есть еще Самонов.
- Посмотрим. Самонов не имеет практики в клубе, но выглядит неплохо. Принимать решение будет тренер по вратарям. Мы пока не обсуждали состав на завтрашнюю игру.
- Кроме Гусева кто-то планируется завтра, кого можете назвать сейчас?
- Нам надо все оценить и посмотреть по звеньям. Ближе к ночи будем понимать, кто завтра играет. Хотим узнать, есть ли микротравмы.
- Вам не показалось, что Россия хорошо проявила себя в атаке, но неуютно чувствовала себя в меньшинстве?
- Это называется игровая дисциплина. Есть нюансы, которые мы видим и мы знаем, почему это привело к голам в наши ворота. У нас просто было мало времени, и нам есть над чем работать.
- Удивил третий период Мы ведем 4:1, надо успокоиться, откатиться назад, и ловить канадцев на контратаках. Вместо этого все у нас побежали забивать. И три контратаки у канадцев. Это бы просчет?
- Это игровая дисциплина. Когда против нас были контратаки, все нападающие находились у нас находились за воротами. Были плохие смены со стороны защитников. Пару раз выхолили два в одного. Матч идет 60 минут Должна быть дисциплина весь матч.
- Как у вас внутри штаба сложился первый матч?
- Все получилось. Мы на лавке постоянно общаемся, у каждого есть свой фронт работы, но решение принимаем вместе. Есть моменты когда я принимаю решения. В целом, для первой игры неплохо.
- В штаб вошел Трощинский. Какой пробел он устраняет, и будет ли усиление штаба?
- Нет. Те, кто есть, это все, никого больше не планируем. Мы сейчас концентрируемся на игроках КХЛ. Трощинский их хорошо знает. Поэтому и взяли его в штаб.