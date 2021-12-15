Алексей Жамнов: Хочется посмотреть Гусева вместе с Шипачевым, у них есть химия

- Ваши впечатления от матча?

- Матч для нас был дебютом, для тренер штаба. Что-то не получилось. В основном ребята выполнили задания. Были провалы во втором периоде и третьем. И над этим надо будет работать. В целом ребята молодцы.

- Показалось, что канадцы в концовке были посвежее. Это при том что они много играли в меньшинстве. Почему так получилось?

- Не сказал бы, что посвежее. Мы начали сваливаться в зоне атаки тремя игроками за ворота, убежали двумя игроками, поэтому получается много контратак. Мы просили, чтобы у нас третий игрок в зоне атаки был все время на вершине, но эта установка не была выполнена. А так я бы не сказал, что канадцы были свежее.

- Толчинский сказал перед турниром, что вы раздали игрокам талмуды с тактикой. Сколько страниц они уяснили и возможно ли это понять в такой цейтноте?

- Там ничего сложного нет. Там тактические схемы. За одну тренировку тяжело это отработать. Но установку ребята выполнили. Мы хотели, чтобы на каждом участке поля была плотность, но у нас пошел разрыв во втором периоде между нападающими и защитниками, мы отдали им красную линию. Потом мы пять вернулись в игру после рекламной паузы, которая дала нам передышку. За один день тяжело сделать что-то новое. Но ребята молодцы. Выполнили задание, которое мы просили.

- Сегодня быструю шайбу со стандартной ситуации забило ярославское звено, составленное по клубному принципу. Какая ваша тренерская философия в плане клубных звеньев?

- Те, кто сильнее, и играют. У нас на этом турнире четыре матча за пять дней, поэтому играть будут все и в разных сочетаниях. У меня нет такого, что обязательно должны быть клубные тройки но если они играют и у них есть химия, зачем зачем их разбивать?

- Каково состояние Гусева?

- Сегодня он тренировался. Завтра будет играть. Простуда у него была.

- У него с Шипачевым будет связка?

- Завтра посмотрим. Хочется посмотреть их вместе. У них есть химия.

- Что скажете об игре центральных нападающих?

- Есть к кому-то замечания, но ребята старались. Задачи, которые стояли перед ними, например, помогать защитникам, они выполняли. Мы просили, чтобы центральный нападающий ниже закатывался. По вбрасываниям это большая проблема нашего хоккея, когда речь идет о больших соревнования. Сегодня говорили с игроками, работали с ними. Будем работать над вбрасываниями, чтобы был лучше процент. Это ключевой момент. Игроки это понимают. А по рисунку, центральные справлялись с задачей?

- Чем обусловлен выбор капитана?

- У нас четыре матча и на каждый будет разный капитан. Сыграть четыре матча за пять дней тяжело, плюс у ребят тяжелый календарь.

- По Никишину. Почему взяли?

- Было у него волнение на таком уровне, против канадцев. Но это перспективный игрок, ему надо прогрессировать. Мы взяли его посмотреть.

- Раньше нам говорили, что на евротуре скорости уровень выше, чем КХЛ. Эта канада какое бы место занимала в КХЛ?

- Пусть они поиграют в лиге, тогда узнаем. У них неплохая команда. Если посмотреть по фамилия, игроки все ведущие в клубах КХЛ. Это не слабая команда. Но понятно, что в сборной скорости выше, мотивация другая в сборной.

- На прошлом Кубке Первого канала стартовое звено было Ткачев-Шипачев- Чибисов. Сегодня Шипавев и Чибисов были снова вместе, и слева у них был игрок СКА. Вы спрашивали с кем им удобнее?

- Нет. Изначально планировалось, что в этом звене будет играть Гусев, но он простыл. Поэтому решили поставить Марченко. У него не был много практики в этом сезоне, но я видел его перед чемпионатом мира, он сегодня справился с задачей.

- Сегодня Нестеров забросил в большинстве, а перед этим несколько шансов Россия не использовала, и из спецбригады убрали Яковлева.

- Дело не в том, что мы довольны или нет. У нас была одна тренировка вчера. Мы отрабатывали тактику. Пробовали большинство в разных сочетаниях на раскатке. У нас еще три игры и в увидите разные сочетания. Постараемся какие-то матчи сыграть другой схемой.

- Сегодня Федотова признали лучшим игроком в сборной России. Завтра он сыграет? Есть еще Самонов.

- Посмотрим. Самонов не имеет практики в клубе, но выглядит неплохо. Принимать решение будет тренер по вратарям. Мы пока не обсуждали состав на завтрашнюю игру.

- Кроме Гусева кто-то планируется завтра, кого можете назвать сейчас?

- Нам надо все оценить и посмотреть по звеньям. Ближе к ночи будем понимать, кто завтра играет. Хотим узнать, есть ли микротравмы.

- Вам не показалось, что Россия хорошо проявила себя в атаке, но неуютно чувствовала себя в меньшинстве?

- Это называется игровая дисциплина. Есть нюансы, которые мы видим и мы знаем, почему это привело к голам в наши ворота. У нас просто было мало времени, и нам есть над чем работать.

- Удивил третий период Мы ведем 4:1, надо успокоиться, откатиться назад, и ловить канадцев на контратаках. Вместо этого все у нас побежали забивать. И три контратаки у канадцев. Это бы просчет?

- Это игровая дисциплина. Когда против нас были контратаки, все нападающие находились у нас находились за воротами. Были плохие смены со стороны защитников. Пару раз выхолили два в одного. Матч идет 60 минут Должна быть дисциплина весь матч.

- Как у вас внутри штаба сложился первый матч?

- Все получилось. Мы на лавке постоянно общаемся, у каждого есть свой фронт работы, но решение принимаем вместе. Есть моменты когда я принимаю решения. В целом, для первой игры неплохо.

- В штаб вошел Трощинский. Какой пробел он устраняет, и будет ли усиление штаба?

- Нет. Те, кто есть, это все, никого больше не планируем. Мы сейчас концентрируемся на игроках КХЛ. Трощинский их хорошо знает. Поэтому и взяли его в штаб.