Наблюдаем за связкой Гусев – Шипачев. На Кубке Первого канала сразятся сборные России и Швеции

Напомним, Гусев пропустил матч со сборной Канады из-за простуды. Но он уже выздоровел и тренировался в общей группе. Тренерский штаб нашей команды изначально определил его в первое звено к Шипачеву и Чибисову.

Связкой Гусев – Шипачев (еще питерской) болельщики восхищались на Кубке Первого канала-2017, на правый фланг к ним поставили Кирилла Капризова. В Пхенчхане главный тренер сборной Олег Знарок разбил питерский тандем после поражения от словаков на старте Олимпиады - Русский Кросби отправился в запас, а Гусев выходил на лед с капитаном команды Павлом Дацюком и Капризовым.

Вчера Шипачев стал автором четвертого, победного, гола в ворота «Кленовых листьев». На его джерси красовалась буковка «А» помощника капитана, а литеру «С» доверили защитнику Егору Яковлеву – капитану «Магнитки». Ситуация пикантная. Жамнов на пресс-конференции заявил, что на каждую игру будет назначать нового капитана. Прямо как в футбольной сборной у Валерия Карпина.

Сегодня ворота наверняка доверят Тимуру Билялову, у которого пока роман со сборной не складывается. В обойме и герой прошлого сезона Александр Самонов, признанный лучшим голкипером Кубка Первого канала-2020. В чемпионате КХЛ он лишен игровой практики, но, по словам Жамнова, находится в приличной форме.

У шведов произошла замена во вратарской бригаде. Вместо «шута» Андерса Линдбека, севшего с «Йокеритом» на карантин, вызван московский армеец Адам Рейдеборн, звезд с неба не хватающий. Он вроде бы успел обжиться на «ЦСКА Арене». Да вот беда - в двух последних домашних матчах армейцев пропустил 9 шайб, пять из которых от «Торпедо».

Весьма неуютно чувствует себя в Парке легенд другой голкипер «Тре Крунур» Магнус Хелльберг. Особенно в армейском дерби.

Интересно, на котором из них главный тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлев сегодня остановит выбор? На Кубке Карьяла лучшим вратарем назвали Ларса Юханссона из СКА. Но против сборной России, приславшей в Хельсинки полумолодежный состав, играл не он, а Густаф Линдвалл из «Шеллефтео». Именно ему забил Матвей Мичуков лакросс-гол, который не уберег «Красную машину»-джуниор от поражения 2:4. В Москву Юханссон не приехал.

Но и без него состав «Тре Кунур» вызывает уважение. Антон Ведин, Оскар Линдберг, Мальте Стремвалль, Маттиас Теденбю, Эмиль Петтерссон способны испортить настроение любому сопернику. Как это сделал пять лет назад на Кубке Первого канала незабываемый Линус Умарк. 15 декабря 2016 года шведы нанесли нашим поражение 3:1, запасной вратарь ЦСКА Виктор Фаст переиграл основного – Илью Сорокина. Лидер атак уфимцев голов не забил, отметился всего одной результативной передачей, что не помешало ему заявить: «Мы испортили России ее 70-летний хоккейный юбилей». Узнав об этих словах, Знарок не смог сдержать эмоций: «За это ему надо голову отвернуть». Потом, правда, Умарк пошел на попятную: мол, ничего подобного он не говорил, его не так поняли…

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА

15 декабря, среда

18:30* Россия – Канада – 4:3

16 декабря, четверг

18:30 Швеция – Россия

20:00 Чехия – Финляндия (Прага)

17 декабря, пятница

15:00 Канада – Швеция

16 декабря, суббота

11:00 Финляндия – Канада

15:30 Россия – Чехия

17 декабря, воскресенье

11:00 Чехия – Швеция

15:30 Россия - Финляндия

*Все матчи сборной России покажет Первый канал в прямом эфире.