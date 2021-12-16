ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин - первый по очкам в сезоне и голам в большинстве в карьере, «Рейнджерс» побеждает без наших

Пока в НХЛ бушует вирус, инициативу берет на себя Русская машина, которая никогда не ломается. Гол и передача Овечкина в матче с «Чикаго» помогли Великой восьмерке с 46 (21+25) очками возглавить список бомбардиров чемпионата
Овечкин - первый по очкам в сезоне и голам в большинстве в карьере, «Рейнджерс» побеждает без наших
16 декабря 2021 10:12
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL.com

Убойная пара «Эдмонтона», два последних тура откатавшая вхолостую, отодвинута на второе и третье место: у Драйзайтля – 45 (23+22) очка, у Макдэвида – 45 (16+29). Попутно Ови, открыв счет в большинстве, настиг исторического лидера по таким голам Дейва Андрейчука – по 274. Вот только москвичу для этого понадобилось 17 сезонов и 1226 матчей, а прямолинейному канадцу – 23 и 1639.

- Если у него не будет травм, не пропадет желание играть, он меня обгонит, - записал заранее осанну русскому капитану «Кэпиталз» Андрейчук. - Когда это случится, я скажу, что у меня была замечательная карьера. По ее окончании уже прошло достаточно времени. Было интересно. Для меня честь оказаться в одной компании с Филом Эспозито (246 голов в большинстве), Бреттом Халлом (265), а теперь с Алексом Овечкиным.
Эта шайба в большинстве стала для Овечкина 751-й в регулярных чемпионатах НХЛ. От Яромира Ягра теперь отделяют 15 точных выстрелов. Еще двое разменяли девятую сотню: Горди Хоу – 801 гол, Уэйн Гретцки - 894.

Второе очко Александр заработал за три секунды до финальной сирены, когда при счете 3:4 гости сняли вратаря Самсонова. Овечкин вывел на бросок Шири, который прошил ветерана Флери. Правда, «Чикаго» взял челлендж на офсайд. Но Оши вошел в зону хозяев без нарушения правил, хотя коньки преодолели синюю линию раньше шайбы. Нюанс в том, что, если ты ее контролируешь, может входить в зону хоть кульбитом, сальто или брейк-дансом. Американец держал шайбу на крюке четко.

Провести 388-й матч в карьере с 2+ очками Овечкину не помешала потеря верного оруженосца этого сезона. Накануне визита в Чикаго Евгений Кузнецов загремел в ковид-протокол. К счастью для динамовца, в основу вернулся Никлас Бекстрем, который и ассистировал капитану – в 115-й раз! – при реализации лишнего на 24-й минуте. Ови по обыкновению из офиса №8 вколотил снаряд в ближнюю девятку. Заокеанские СМИ тут же подсчитали: из 274 голов в большинстве 111 (40,5 процента) Ови забил щелчком в касание из левого круга вбрасывания.

Вот только увезти два очка из Города ветров «столичным» не удалось. Овечкин укатил к воротам Флери, а тот же Шири потерял шайбу на синей линии. Выход два в один Самсонов вроде нейтрализовал. Однако Орлов не сумел выкинуть шайбу с пятака – 5:4 в пользу хозяев.

Плохие новости поступили из Глендейла, хотя «рейнджеры» и укатали «Аризону» - 3:2. Шестеркин по-прежнему на больничном. Остался в запасе и Георгиев, которого в воротах ньюйоркцев заменил дебютировавший в этом чемпионате Кинкейд. После первой же смены второго периода в лазарет отправили и нашего Хлебушка. А свято место, как известно, пусто не бывает: Какко с блеском заменил Панарина в бригаде большинства. Финн положил пару, в том числе победную шайбу, и удостоился первой звезды матча.

- Хлебушка ждут тяжелые времена, когда он попытается вернуть себе это место, — прокомментировал Жерар Галлан успешное выступлении Какко в большинстве на позиции Артемия. И уже не в шутку главный тренер «Рейнджерс» добавил:

- У Панарина незначительное повреждение нижней части тела. Когда вернется на лед? Да кто его знает!

Всего уралец откатал ровно семь минут. Первая во втором периоде и последняя в матче смена получилась чрезвычайно длинной – 112 секунд! Правда, она была разбита вбрасыванием. Внимательно отследил эти почти две минуты седьмого бомбардира НХЛ. Кажется, с ним случилось нечто подобное, что произошло на старте сезона с Кучеровым. Резко развернулся и потянул мышцы бедра. По крайней мере по пути на скамейку одну ногу Артемий точно подтягивал.

Ждем вердикта врачей. Не хватало нам вслед за Шестеркиным еще и Панарина потерять…

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юрий Гаврилов: "Спартак" везёт разный мусор за миллионыСтали известны страны-участницы командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в ПекинеРоссийские гандболистки сыграют с Норвегией в четвертьфинале ЧМ"Свела меня с ума". Видео Демьяновой "взорвало" InstagramГуберниев назвал Степанову радисткой Кэт. Лыжница жестко ответилаГенич: Сомневаюсь, что решение Зенита по поводу Семака правильное
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:4 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
На груди «СССР», на табло — 4:3! Как Россия начала Кубок Первого канала с победы над Канадой
В первом матче Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России наши хоккеисты взяли верх над канадцами - 4:3.
«Был саботаж игроков, а тренера загнали в невыносимые условия». Червиченко — об уходе Витории из «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об увольнении Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.
По заветам Заремы… Как «Спартак» уволил Руя Виторию
Среда 15 декабря прошла в ожидании новостей из «Спартака», где к вечеру все-таки объявили об ожидаемой всеми отставке Руя Витории с поста главного тренера команды.
Как толстели звезды мирового футбола
Марадона уменьшал желудок хирургией, Роналдо обижался, а про Роналдиньо шутили, что он переборщил с рекламой чипсов... «Плеймейкер» вспоминает истории футболистов, для которых лишний вес стал проблемой. А заодно обратился за комментариями к врачу-эксперту.
Шахматный Трианон. Как из Дубова за помощь Карлсену против Непомнящего сделали изменника родины
После матча на первенство мира, в котором Магнус Карлсен разгромил Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5, все обсуждают не норвежского чемпиона и нашего претендента, а другого российского гроссмейстера Даниила Дубова.
От Павла Буре до Ивана Урганта: названы «Герои Хоккея» 2021 года!
14 декабря состоялось вручение национальной премии «Герои Хоккея», учредителями которой выступают ФХР и ее официальный партнер букмекерская компания «Лига Ставок». Церемония прошла уже четвертый раз. Впервые она состоялась в 2018 году, а сейчас была приурочена к Кубку Первого канала.
У Соболева появился конкурент-дельфин, Гинер попросил за Виторию, а Аршавин «реально не в курсе». Обзор мемов
В традиционной подборке лучших мемов последних дней подводим итоги осенней части сезона в РПЛ, прощаемся с Виторией и выясняем у Аршавина, что пошло не так на жеребьевке Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика