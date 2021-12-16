Овечкин - первый по очкам в сезоне и голам в большинстве в карьере, «Рейнджерс» побеждает без наших

Убойная пара «Эдмонтона», два последних тура откатавшая вхолостую, отодвинута на второе и третье место: у Драйзайтля – 45 (23+22) очка, у Макдэвида – 45 (16+29). Попутно Ови, открыв счет в большинстве, настиг исторического лидера по таким голам Дейва Андрейчука – по 274. Вот только москвичу для этого понадобилось 17 сезонов и 1226 матчей, а прямолинейному канадцу – 23 и 1639.

- Если у него не будет травм, не пропадет желание играть, он меня обгонит, - записал заранее осанну русскому капитану «Кэпиталз» Андрейчук. - Когда это случится, я скажу, что у меня была замечательная карьера. По ее окончании уже прошло достаточно времени. Было интересно. Для меня честь оказаться в одной компании с Филом Эспозито (246 голов в большинстве), Бреттом Халлом (265), а теперь с Алексом Овечкиным.

Эта шайба в большинстве стала для Овечкина 751-й в регулярных чемпионатах НХЛ. От Яромира Ягра теперь отделяют 15 точных выстрелов. Еще двое разменяли девятую сотню: Горди Хоу – 801 гол, Уэйн Гретцки - 894.

Второе очко Александр заработал за три секунды до финальной сирены, когда при счете 3:4 гости сняли вратаря Самсонова. Овечкин вывел на бросок Шири, который прошил ветерана Флери. Правда, «Чикаго» взял челлендж на офсайд. Но Оши вошел в зону хозяев без нарушения правил, хотя коньки преодолели синюю линию раньше шайбы. Нюанс в том, что, если ты ее контролируешь, может входить в зону хоть кульбитом, сальто или брейк-дансом. Американец держал шайбу на крюке четко.

Провести 388-й матч в карьере с 2+ очками Овечкину не помешала потеря верного оруженосца этого сезона. Накануне визита в Чикаго Евгений Кузнецов загремел в ковид-протокол. К счастью для динамовца, в основу вернулся Никлас Бекстрем, который и ассистировал капитану – в 115-й раз! – при реализации лишнего на 24-й минуте. Ови по обыкновению из офиса №8 вколотил снаряд в ближнюю девятку. Заокеанские СМИ тут же подсчитали: из 274 голов в большинстве 111 (40,5 процента) Ови забил щелчком в касание из левого круга вбрасывания.

Вот только увезти два очка из Города ветров «столичным» не удалось. Овечкин укатил к воротам Флери, а тот же Шири потерял шайбу на синей линии. Выход два в один Самсонов вроде нейтрализовал. Однако Орлов не сумел выкинуть шайбу с пятака – 5:4 в пользу хозяев.

Плохие новости поступили из Глендейла, хотя «рейнджеры» и укатали «Аризону» - 3:2. Шестеркин по-прежнему на больничном. Остался в запасе и Георгиев, которого в воротах ньюйоркцев заменил дебютировавший в этом чемпионате Кинкейд. После первой же смены второго периода в лазарет отправили и нашего Хлебушка. А свято место, как известно, пусто не бывает: Какко с блеском заменил Панарина в бригаде большинства. Финн положил пару, в том числе победную шайбу, и удостоился первой звезды матча.

- Хлебушка ждут тяжелые времена, когда он попытается вернуть себе это место, — прокомментировал Жерар Галлан успешное выступлении Какко в большинстве на позиции Артемия. И уже не в шутку главный тренер «Рейнджерс» добавил:

- У Панарина незначительное повреждение нижней части тела. Когда вернется на лед? Да кто его знает!

Всего уралец откатал ровно семь минут. Первая во втором периоде и последняя в матче смена получилась чрезвычайно длинной – 112 секунд! Правда, она была разбита вбрасыванием. Внимательно отследил эти почти две минуты седьмого бомбардира НХЛ. Кажется, с ним случилось нечто подобное, что произошло на старте сезона с Кучеровым. Резко развернулся и потянул мышцы бедра. По крайней мере по пути на скамейку одну ногу Артемий точно подтягивал.

Ждем вердикта врачей. Не хватало нам вслед за Шестеркиным еще и Панарина потерять…