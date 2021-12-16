Овечкин – Гретцки – 24:2. Североамериканские прощелыги попробовали доказать, что это никчемный фейк

Вчера угораздило прочитать в интернете отвратительный выхлоп некоего Ника Фэриса, вернувший меня во времена холодной войны, когда все русские были медведями и алкоголиками, а они там за океаном – сплошь светочи справедливости и сверхчеловеки. Торонтский медиаконцерн опубликовал заметку этого продажного шелкопера под заголовком «Если Овечкин догонит Гретцки, в этом будет огромная заслуга голов в овертайме».

Каково! Одна вывеска чего стоит! Я-то всегда этот факт приводил, чтобы подчеркнуть важность шайб Великой восьмерки прежде всего для команды. В отличие от дешевых подвигов квелого канадца, который резвился дублями, хет-триками, покерами, когда его монструозный «Эдмонтон» громил хиляков из местечковой лиги. Каковой НХЛ была в 80-х годах при железном занавесе.

Как же этот циничный наперсточник объясняет счет 24:2 по голам в овертайме в пользу русского капитана «Вашингтона», рекордсмена НХЛ по важнейшему показателю? За помощью в инсинуациях наш знаток обратился к партнеру форварда белорусских кровей Ренди Греггу, который играл с ним в том самом зубодробительном, переполненном звездами «Эдмонтоне».

- Я думаю, тут есть три причины, - глубокомысленно начал свой смешной спич защитник «Ойлерз» 80-х годов, взявший с «нефтяниками» пять Кубков Стэнли, причем последний, в 1990-м, уже без сбежавшего в Калифорнию 99-го номера.

- Первая. Несмотря на то, что Гретцки забил уйму голов, он был игроком, нацеленным на пас, о чем свидетельствуют его рекордные 1963 передачи.

Вторая. Время на льду Овечкина в овертаймах возрастает. «Ойлерз» могли дать передышку Гретцки благодаря игре Мессье — второго лучшего центра в истории лиги. Третья. Когда Гретцки выходил на лед в связке, он стремился привлечь внимание соперника.

Ха-ха-ха. Ну точно – смех и грех!

Первая отмазка вообще ни о чем. При чем тут «нацеленность на пас», если он – лидер всех времен по голам?! Почему-то эта «нацеленность на пас» не помешала ему наколотить 892 шайбы в основное время!

Вторая байка уже ближе к истине. Об этом я твержу весь ХХI век. Этого мультяшного короля сделала свита – и только! Когда же наш орел ее в «Лос-Анджелесе» лишился, сразу превратился в хромую утку – ни одного титула. Зато «второй лучший центр в истории лиги» добыл вроде для как обескровленного «Эдмонтона» Кубок Стэнли-1990, а спустя четыре года вернул серебряную чашу на Бродвей после 54-летнего перерыва. Вот капитан Марк – настоящий герой Канады. Искренний респект железному человеку от всего прогрессивного человечества планеты.

Кстати, стесняюсь додумать за Ренди Грегга, кого он все-таки считает центром №1 в летописи НХЛ – Сергея Федорова, Игоря Ларионова, Павла Дацюка или Евгения Малкина. Господин Грегг, я ведь правильно понял, что ваш фаворит из России?

Наконец, третий фуфел. Тут опять и пояснять нечего. Тем более далее этот забавный персонаж сам торпедирует свой тезис, когда торжественно заявляет:

- Если у тебя будет всего один бросок в овертайме, кому бы его доверил? На ум приходит Алекс Овечкин.

Если это так, кого же соперники должны держать в овертайме в первую очередь, кому уделить повышенное внимание? Чувачку, чья палка два раза за всю карьеру стреляет, или лидеру всех времен?!

Но это еще не все. Наш доблестный алхимик Ник Фэрис к размышлизмам Грегга добавляет свои наукообразные доводы. А проще говоря, продолжает самострел, успешно начатый соратником Уэйна. Оказывается, возможности Гретцки в овертаймах, которые вернули в 1983 году, ограничили причуды того времени.

Одной из них – вы не поверите! - была атакующая мощь его команды, которая поставила на поток разгромы оппонентов. С сезона-1983/84 по 1987/88 «Ойлерз» Гретцки выиграли с перевесом в четыре гола больше матчей - 78, чем провели овертаймов - 65. В этих дополнительных пятиминутках «Эдмонтон» взял верх в 17, уступил в восьми, остальные 40 победителя так и не выявили. С момента дебюта Овечкина в НХЛ «Кэпиталз» сыграли 315 овертаймов, в 92-х из которых забили победный гол.

Ну как? Обхохотались? Канадский писака своими откровениями просто разрывает мозг! Так о том и речь, мистер Фэрис, что «нефтяники» в тот период были настолько мощны, имели настолько подавляющее преимущество над большинством клубов, что могли забивать, пока не надоест. Пареньку под 99-м номером это нравилось больше других, вот он легко и выбивал по 92 или 87 голешников за сезон. Тем более что господствовал открытый хоккей, сливки СССР и Чехословакии рубились дома, а все вратари НХЛ в их минималистской экипировке разве что сами себе не забивали.

Но куда же девался этот знойный канадский Вильгельм Телль, когда поразить цель требовалось кровь из носу, когда соперник сопротивлялся особенно ожесточенно? Ясно куда: сникал, обделывался как грудничок. А как иначе расценить два гола в овертайме за всю карьеру?!

Однако автор theScore продолжает настаивать на своей невежественности, а точнее – лютой ангажированности. Фэрис напоминает регламент:

- Во времена Гретцки формат овертаймов отличался. Дополнительные периоды проводили по схеме «пять на пять», проигравшим очки не начислялись. Понимая, что лучше взять очко, чем ничего, большинство тренеров перестраховывались, предпочитали не рисковать. Формат «четыре на четыре» ввели в 1999 году и тогда же стали давать очко за поражение в овертайме.

Вроде логично рассуждает. Не придерешься. Но все познается в сравнении. В этом случае, очевидно, нужно сопоставлять не с Овечкиным, который прописался в НХЛ только в 2005 году, а с современниками протеже Фэриса. Закладываем на сайте НХЛ в историческую таблицу бомбардиров суммарный период с 1983 года, когда вернули овертаймы, по 1999-й, когда лузер ОТ тихо ушел на пенсию. Что же мы видим?

Вуаля! Бинго! Что и требовалось доказать.

Вот топ-12 по голам в овертаймах с 1983 по 1999 год:

1-2. Марио Лемье, Стив Томас (кто это?!) – по 9;

3-5. Яромир Ягр, Томас Сундстрем, Роберт Суини – по 8;

6-12. Брайан Беллоуз, Уэнделл Кларк, Джефф Куртнолл, Майк Гартнер, Яри Курри, Стефан Рише, Пьер Тарджон – по 7.

Эй, сказочник Фэрис, что тут делает форвард «Эдмонтона» 80-х Курри и где его нефтяной патрон? А вот где: с двумя жалкими шайбами делит с кучей ноунеймов 96-197-е место?!

0,22 процента из 894 голов за карьеру Гретцки забил в овертайме. Вот это чудовищное соотношение точно останется рекордным на века!

А всем хейтерам Великой восьмерки и прихлебателям дутой 99-ки почти двести лет назад ответил Николай Васильевич эпиграфом к «Ревизору»:

- На зеркало неча пенять, коли рожа крива.