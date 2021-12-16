Будет сидеть. ИИХФ не пошла на уступки России, оставив без изменений дисквалификацию Кузнецова

Отбить Кузнецова для олимпийской сборной не удалось, сообщают нам сегодня ответственные граждане, занимавшиеся этим вопросом. А они и не могли этого сделать. Единственный шанс скостить срок наказания заключался в том, чтобы уломать кого-то из больших спортивных функционеров пойти на уступки для России и одного из ее ярчайших хоккеистов. Но не нашлось аргументов в пользу того, почему для нас надо обязательно было отходить от буквы закона.

В ИИХФ и не отошли. Новый шеф организации Люк Тардиф недвусмысленно заявил, что не намерен был этого делать. Кузнецова в Пекине не будет, и менять для России законы никто не собирался, подчеркнул он.

В Госдуме отреагировали на эти новости как-то странно. Раз не увидели победного исхода, то сразу перевели стрелки в другую сторону – на самого хоккеиста. Мол, так и надо ему, сам виноват. Ну, конечно. Раз все равно не сможет помочь национальной команде до лета 2023 года, зачем он нам теперь нужен. Пропустит ведь Кузя не только китайские Игры, но и два ЧМ, один из которых в 2023-м принимает наша страна.

В том же духе прокомментировал событие «голос биатлона» и всего остального спорта Дмитрий Губерниев. Но это, как видится, такая тактика: не признавать же свою слабость и нашу недальновидность. Если бы Кузнецову удалось сократить сроки «отсидки», все в один миг превратили бы историю в главную победу российских спортивных чиновников. Но не было у них изначально ни одного шанса на выигрыш дела.

Было лишь желание подколоть предыдущий штаб сборной, обвинив его по осени в бездействии по данной проблеме. При этом сам игрок даже не пытался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Потому что вместе с агентом давно хорошо изучил дело и все возможные последствия от похода в CAS. А они таковы, что можно было нарваться на увеличение срока дисквалификации вместо его сокращения.

Кузнецов ведь по сути наказание не отбывает. Он играет в хоккей все эти годы, потому как НХЛ плевать хотела на все решения ИИХФ и ВАДА, они для самой крутой хоккейной лиги мира – пустой звук. Принимал кокаин их хоккеист, ну и что с того. Он нужен своему клубу, он звезда и приносит деньги своей игрой. Это все, что нужно знать НХЛ, чтобы закрывать глаза на наркотики и прочие вещи.

А для ИИХФ и ВАДА его игра в хоккей в период дисквалификации – отягчающее обстоятельство. Однако штаб Жамнова рассказывал нам по осени, что есть хорошие шансы на уменьшение срока бана центрфорварда. За него, конечно, надо было бы побиться, если были бы варианты для победы. Но их даже не просматривалось.

Амплуа в нашем хоккее самое дефицитное, из звезд первой величины есть у России еще только Евгений Малкин. Один из ветеранов «Питтсбурга» восстанавливается после очередной тяжелой травмы, пока не играет и неизвестно, в какой форме подойдет к Олимпиаде. Больше, помимо Кузнецова, железных центров на попадание в состав под Пекин среди россиян попросту нет. А это означает, что по этой позиции уступать мы будем в Китае всем основным конкурентам.

Прежнему штабу, который снесли осенью по непонятным причинам, по вопросу Кузнецова давно все было ясно. Новому потребовалось время, чтобы прийти к точно такому же результату. Не знаю, смог бы чем помочь по этому вопросу большой друг страны и российского хоккея Рене Фазель, будь он на своем месте. Многолетний шеф ИИХФ недавно покинул должность, на которой сидел еще с 90-х. Швейцарец многое сделал для нашей страны и спорта, но вряд ли даже он вернул бы России одного из ведущих хоккеистов.

Остается напомнить, что кокаином Кузя баловался на ЧМ-2019. После игры с чехами его и застукали, взяв пробу на допинг-контроль. Первая дала положительный результат, а от вскрытия «пробы B» наш игрок отказался. Потому и не играет в международной хоккей. Глеб Жеглов сказал бы по этому поводу, что «наказания без вины не бывает». В деле Кузнецова все так и есть. Не добавить, не прибавить.