ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Федотов идет дорогой Кошечкина. Сборная России победила «Тре Крунур» благодаря «сухарю»

Прежний олимпийский тренер не мог побеждать в таком режиме, когда матчи разделяли всего сутки. Алексею Жамнову это удалось. Сил его подопечным после победы над Канадой хватило на шведов
Федотов идет дорогой Кошечкина. Сборная России победила «Тре Крунур» благодаря «сухарю»
16 декабря 2021 21:56
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов слегка слукавил: обещал показать Никиту Гусева и показал, но не в проверенной временем связке с Вадимом Шипачевым. Тройку, порадовавшую в матче с канадцами (4:3), Андрей Чибисов - Шипачев - Кирилл Марченко сохранили. Гусев же отправился к пропустившим вчерашнюю игру Ивану Морозову и Владимиру Ткачеву.

Впрочем, эпизодически Гусева и Шипачева выпускали вместе. Но спаситель России в Пхенчхане пока не в тонусе. Спишем это на простуду. Такое впечатление сложилось после сорока минут борьбы.

Все переменилось ближе к середине третьего периода. Именно после диагональной передачи Гусева шайба от шведского конька отскочила на дальнюю штангу, куда прилетел защитник-олимпионик Вячеслав Войнов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли не промахнулся. С сиротливыми нулями на медиакубе было покончено - 1:0.

На матч с «Тре Крунур» наш тренерский штаб бросил свежие силы - защитника Семена Чистякова, нападающих Артема Галимова, Морозова, Арсения Грицюка, а также вратаря Александра Самонова. Правда, первый номер сборной на групповом этапе ЧМ-2021 в Риге остался на «банке». Пост номер один опять доверили Ивану Федотову. Напомним, его назвали лучшим игроком нашей команды в матче с канадцами, несмотря на три пропущенные шайбы.

Неужели повторяется история четырехлетней давности, когда на Кубке Первого канала-2017 голкипер-гренадер Василий Кошечкин буквально выломал дверь в олимпийский состав Пхенчхана. А началось его восхождение с «сухаря» в матче против Канады (2:0).

Сегодня Федотов сохранил ворота вне прикосновенности, действовал уверенно и солидно. Конечно, не без помощи партнеров. Приз лучшего организаторы отдали не ему, а автору единственного гола Войнову. И это правильно - защитнику, прочувствовавшему ситуацию и прибежавшему к чужим воротам, да еще и забившему, респект!

У шведов же MVP - голкипер Магнус Хелльберг. Он отразил 23 броска, а Федотов - целых 30!

Капитанскую нашивку, как и в игре с Канадой, доверили Егору Яковлеву. Шипачев остался его заместителем.

В самый ответственный момент, когда шведы заменили вратаря на полевого игрока, наши тренеры не побоялись выпустить молодого защитника-дебютанта Александра Никишина. Он оправдал доверие.

В отличие от Морозова, которого пришлось снять с игры в третьем периоде. Без шайбы он не так хорош, как с ней. Это всем известно. Да и практики ему, прозябающему в золотом запасе СКА, явно не хватает.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ярослав Ракицкий готов получать меньше, чтобы остаться в "Зените"Юрий Гаврилов: "Спартак" везёт разный мусор за миллионыУ сборной России на Кубке Первого канала будут разные капитаныСтримерша Kika покончила с собойЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАКарпин назвал самого неуправляемого игрока в своей карьере
Попали в группу жизни, но не забудем горький опыт Ковтуна, Хиддинка и Газзаева. Итоги жеребьевки Лиги наций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Россия выступит в лиге В в одной группе с Исландией, Израилем и Албанией.
Вопросы остаются, но побеждаем — и это сейчас главное. Как Россия дожала в Москве шведов
В матче со шведами в рамках Кубка Первого канала (1:0) все решила единственная шайба защитника Вячеслава Войнова и отменная игра голкипера Ивана Федотова.
«Динамо» и Дзюба — лучшие. Рейтинг РПЛ 2021 года
В уходящем 2021 году три клуба РПЛ одержали по 20 побед — «Динамо», «Зенит» и «Локомотив». Но у бело-голубых ушло на это меньше матчей (33). А лучшим бомбардиром клубных турниров 2021-го в составах российских команд стал форвард Артем Дзюба. Зенитовец отличился 19 раз — на один больше, чем его приятель Сердар Азмун.
Биатлон вместо футбола «Динамо» — «Зенит» — не прихоть, а верное решение «Матч ТВ». О чем говорят телерейтинги
Опубликованы телевизионные рейтинги прошлой недели, по которым можно понять: как на канале «Матч ТВ» выбирают события для трансляций.
Ставки на спорт — новое поле битвы спортивных вещателей-гигантов
Автор The Verge Кэти Кек размышляет о необходимости активной интеграции беттинга в стриминговые сервисы, транслирующие спортивные соревнования.
России показали кузькину мать. ИИХФ не стала менять правила — и не пустит друга Овечкина на Олимпиаду
Президент ИИХФ Люк Тардиф подтвердил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не сможет принять участие в олимпийском турнире.
«Выбили глаз — вставь на место и беги за канадцем!» История самой массовой хоккейной драки
Дрались все и даже запасные, разнимали с полицейскими, а на арене выключали свет, но сделали только хуже: в темноте хоккеисты кусались, царапались и добивали лежачих. «Плеймейкер» вспоминает, как в 1987 году на молодежном чемпионате мира стенка на стенку сошлись хоккеисты сборных СССР и Канады.
Гнался за Гретцки, а догнал Андрейчука! Как Овечкину покорился еще один рекорд НХЛ (видео)
751-я шайба Александра Овечкина в НХЛ и результативный пас помогли «Вашингтону» уйти от поражения в основное время в выездном матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (4:5 ОТ).
«Наша советская форма напомнила детство». Жамнов — о победе над Канадой
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал победу (4:3) над канадцами в стартовом матче Кубка Первого канала.
Победили, но в олимпийских перспективах не убедили. Послесловие к хоккею Россия — Канада
Стартовый матч сборной России на Кубке Первого канала против канадцев (4:3) оставил двоякие впечатления.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика