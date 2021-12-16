Федотов идет дорогой Кошечкина. Сборная России победила «Тре Крунур» благодаря «сухарю»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов слегка слукавил: обещал показать Никиту Гусева и показал, но не в проверенной временем связке с Вадимом Шипачевым. Тройку, порадовавшую в матче с канадцами (4:3), Андрей Чибисов - Шипачев - Кирилл Марченко сохранили. Гусев же отправился к пропустившим вчерашнюю игру Ивану Морозову и Владимиру Ткачеву.

Впрочем, эпизодически Гусева и Шипачева выпускали вместе. Но спаситель России в Пхенчхане пока не в тонусе. Спишем это на простуду. Такое впечатление сложилось после сорока минут борьбы.

Все переменилось ближе к середине третьего периода. Именно после диагональной передачи Гусева шайба от шведского конька отскочила на дальнюю штангу, куда прилетел защитник-олимпионик Вячеслав Войнов. Двукратный обладатель Кубка Стэнли не промахнулся. С сиротливыми нулями на медиакубе было покончено - 1:0.

На матч с «Тре Крунур» наш тренерский штаб бросил свежие силы - защитника Семена Чистякова, нападающих Артема Галимова, Морозова, Арсения Грицюка, а также вратаря Александра Самонова. Правда, первый номер сборной на групповом этапе ЧМ-2021 в Риге остался на «банке». Пост номер один опять доверили Ивану Федотову. Напомним, его назвали лучшим игроком нашей команды в матче с канадцами, несмотря на три пропущенные шайбы.

Неужели повторяется история четырехлетней давности, когда на Кубке Первого канала-2017 голкипер-гренадер Василий Кошечкин буквально выломал дверь в олимпийский состав Пхенчхана. А началось его восхождение с «сухаря» в матче против Канады (2:0).

Сегодня Федотов сохранил ворота вне прикосновенности, действовал уверенно и солидно. Конечно, не без помощи партнеров. Приз лучшего организаторы отдали не ему, а автору единственного гола Войнову. И это правильно - защитнику, прочувствовавшему ситуацию и прибежавшему к чужим воротам, да еще и забившему, респект!

У шведов же MVP - голкипер Магнус Хелльберг. Он отразил 23 броска, а Федотов - целых 30!

Капитанскую нашивку, как и в игре с Канадой, доверили Егору Яковлеву. Шипачев остался его заместителем.

В самый ответственный момент, когда шведы заменили вратаря на полевого игрока, наши тренеры не побоялись выпустить молодого защитника-дебютанта Александра Никишина. Он оправдал доверие.

В отличие от Морозова, которого пришлось снять с игры в третьем периоде. Без шайбы он не так хорош, как с ней. Это всем известно. Да и практики ему, прозябающему в золотом запасе СКА, явно не хватает.