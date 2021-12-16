Александр Никишкин: С Канадой играть было сложнее, чем со шведами

- Поделитесь впечатлениями от матча со Швецией.

- Эмоции самые позитивные. Мы выиграли. Все ребята молодцы.

- У вас были не самые удачные матчи за «Спартак», усталость накопилась, но в сборной России вы хорошо выглядите. Что этому поспособствовало?

- Нам дали выходные, я восстановился. Плюс сыграло роль то, что выступление за национальную сборную - это эмоции, что-то новое. У нас новый тренерский штаб, новая команда. Я играю с такими сильными партнерами. Тут все от эмоций зависит. Ну и много игрового времени у меня было.

- Вы работает с Гончаром – бывшим защитником. Что он вам подсказывает, как бывший игрок вашего амплуа? Как требования отличаются от клубных?

- Я много узнал. Но тренеры всегда направляют акцент на ошибки, что в клубе, что в сборной. Я и сам знаю свои ошибки. Мне очень интересно поработать с тренером такого уровня. Это пойдет мне на пользу. Буду прогрессировать.

- Вам помогает опыт участия на Кубке Карьяла? Там была молодая команда, а тут выступают все лучшие.

- Кубок Карьяла – первый мой вызов в сборную. Был толчок, а тут другой уровень и по фамилиям тоже. Выхожу седьмым защитником, и все по-другому ощущается. Это большой опыт для меня.

- В «Спартаке» вы много подключаетесь к атакам, а тут строже играете. В сборной требуют подключаться вперед или просят не рисковать?

- Мы играем по заданию. В клубе то же самое требуют. Вперед подключаться, а потом назад отходить.

- На ваш взгляд, канадцы или шведы сильнее?

- Сложно сказать. Вчера был первый матч. Канада играла строго. Сегодня было сложнее, потому что это вторая игра. Но силы есть.

- Кто произвел большее впечатление – Канада или Швеция?

- С Канадой было сложнее, я до этого ни разу не играл с этой сборной. Но и сегодня было трудно. У шведов быстрые нападающие. Как, в принципе, и у Канады.

- Вы молодой игрок, и выступаете с символикой СССР на свитере. С чем это у вас ассоциируется?

- С бабушкой, дедушкой, мамой и папой.

- Как расцениваете свои шансы поехать на Олимпиаду в Пекин?

- Конечно, мне хотелось бы туда попасть.